Die Maklergruppe Ecclesia hat ihre Geschäftsleitung erweitert. Seit dem 1. Januar verantwortet Birgit Aspin als „Chief People Officer“ den Bereich Personal der gesamten Unternehmensgruppe. Sie ist die einzige Frau in dem achtköpfigen Gremium. Am 1. Juli 2024 soll zudem Thomas Olaynig die Leitung des Ressorts Produkt- und Portfoliomanagement übernehmen.

Aspin war zuletzt als Personalchefin und Mitglied des Vorstandes in der Unternehmensgruppe Gegenbauer, einem Gebäude- und Facility-Management-Unternehmen, für die Bereiche „HR, Health & Safety“ sowie Datenschutz verantwortlich. Hauptaufgabe der 51-Jährigen im Personalmanagement des Versicherungsmaklers ist nach Unternehmensangaben die Ausgestaltung, Umsetzung und Weiterentwicklung der Personalstrategie sowie die Internationalisierung der HR-Funktion.

Olaynig von WTW abgeworben

Olaynig soll als Leiter des Ressorts „Produkt- und Portfoliomanagement“ zukünftig die Wachstumspläne der Detmolder Unternehmensgruppe durch Ausgestaltung, Umsetzung und Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen und innovativen Produktlandschaft vorantreiben, wie es einer schriftlichen Mitteilung heißt. Derzeit bekleidet den Posten in der Geschäftsführung noch Uwe Hingst. Zu seiner Person äußerte sich Ecclesia nicht.

Aktuell leitet der 42-jährige Olaynig beim Makler- und Beratungsunternehmen Willis Towers Watson (WTW) den Geschäftsbereich „Corporate Risk & Broking“ für die DACH-Region und Polen sowie das Versicherungsmaklergeschäft in Deutschland. Zuvor war er langjährig beim Großmakler Marsh beschäftigt, zuletzt als Geschäftsführer.

Für Willis Towers Watson dürfte der Abgang ein harter Schlag sein. Erst kürzlich hatte man Geschäftsführerin Monika Behrens an den Konkurrenten Aon verloren. Die Position von Olaynig soll laut eines Medienberichts vorerst übergangsweise besetzt werden. „Wir arbeiten bei WTW bereits an einer Nachfolgelösung. Interimsweise übernimmt Dr. Reiner Schwinger, Head of Central Europe bei WTW, die Leitung des Bereichs Corporate Risk & Broking“, teilte das Unternehmen mit.