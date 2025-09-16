Eine deutliche Mehrheit der Makler sieht flexible Anpassungsmöglichkeiten als entscheidend für eine leistungsstarke betriebliche Altersvorsorge (bAV) an. Das zumindest zeigt eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Heute und Morgen im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life unter 150 Maklern, die seit mindestens drei Jahren bAV-Beratung anbieten.

Nahezu alle Befragten (99 Prozent) halten es für entscheidend, dass das Garantie-Rendite-Verhältnis je nach Risikopräferenz des Kunden festgelegt werden kann. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Geschäftssegmenten: Bei Rahmenverträgen für Mitarbeiter bevorzugen 78 Prozent der Makler ein ausgewogenes Verhältnis von Renditechancen und Garantien. Nur 17 Prozent favorisieren einen höchstmöglichen Garantieanteil mit wenig Renditechancen, lediglich 5 Prozent setzen auf hohe Renditechancen bei geringen Garantien.

Gesellschafter-Geschäftsführer: Höhere Risikobereitschaft

Anders stellt sich die Situation bei der Rückdeckung von Versorgungszusagen für Gesellschafter-Geschäftsführer dar: Hier spricht sich über ein Viertel (27 Prozent) der Makler für hohe Renditechancen und wenig Garantien aus. Bei Vermittlern, die Unternehmen mit 50 oder mehr Mitarbeitern betreuen, sind es sogar 32 Prozent. Einen höchstmöglichen Garantieanteil halten dagegen nur 13 Prozent für die sinnvollste Lösung.

Besonders deutlich wird der Trend zu höheren Renditechancen bei Maklern mit mehr als zehnjähriger bAV-Erfahrung: 33 Prozent sehen für Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgungen hohe Renditechancen als sinnvollste Option an. Im Kollektivgeschäft sind es 9 Prozent dieser erfahrenen Berater, verglichen mit 5 Prozent im Gesamtdurchschnitt.

Fondsauswahl und Management gefragt

Variable Anpassungsmöglichkeiten stehen auch bei der Fondsauswahl im Mittelpunkt: 87 Prozent der Makler sehen eine variable Fondsauswahl als wichtig an, die verschiedene Anlageklassen und Schwerpunkte wie Nachhaltigkeit abbildet. Bei Vermittlern mit mehr als zehnjähriger bAV-Erfahrung steigt dieser Wert auf 90 Prozent.

Ebenso viele Makler (87 Prozent) bewerten eine gemanagte Fonds-Vermögensverwaltung als bedeutsam. Weitere wichtige Kriterien sind variable Garantien (86 Prozent) und zusätzlicher Risikoschutz durch eine BU-Option (81 Prozent).