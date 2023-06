Berufsunfähigkeitsversicherung Makler Guido Lehberg: Wann sich eine Unfallversicherung trotz BU-Police lohnt

Treppenlift in einem Wohnhaus: Guido Lehberg erklärt. was für die Kombination von Grundfähigkeits-, Dread-Disease- und Unfallversicherungen sowie einer Berufsunfähigkeitsversicherung spricht. So kann eine Einmalzahlung helfen, Kosten für einen notwendig gewordenen barrierefreien Umbau der Küche, des Badezimmers oder des Treppenhauses zu stemmen. | Foto: Ursula Fischer / Pixabay