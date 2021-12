Makler-Homepages Morgen & Morgen startet neuen Vergleichsrechner

Der neue M&M smartKundenrechner kann in bestehende Homepages von Maklern eingebunden werden. Kunden können damit bereits auf der Homepage des Maklers erste Informationen über bestimmte Produkte einholen. Die finale Beratung erfolgt dann durch den Makler selbst.„Viele Kunden sind immer wieder überrascht zu hören, zu welchen Konditionen beispielsweise eine sehr gute BU-Versicherung erhältlich sein kann und wie groß die Unterschiede am Markt wirklich sind“, sagt Joachim Geiberger, Inhaber und Geschäftsführer von Morgen & Morgen.Interessierte Makler können sich ab sofort unter [email protected] kostenfrei und unverbindlich mit ihren Daten registrieren und erhalten pünktlich zur Markteinführung alle relevanten Informationen zum Produkt. Wer schnell ist, sich also bis zum 10. Mai 2014 registriert, bekommt dabei für sechs Monate einen Preisvorteil in Höhe von 50 Prozent.