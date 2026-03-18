Jens Arndt von My Life Lebensversicherung und Andreas Müller von Honorarkonzept über Netto-Policen, hybride Ansätze in der Vergütung und das Geschäftsjahr 2025.

DAS INVESTMENT Versicherungen: Derzeit werden in der Versicherungsbranche die Begriffe „Wohlverhalten“ und „Value for Money“ diskutiert. Sie bedeuten kurz gesagt: Kosten und Nutzen müssen für den Kunden zusammenpassen. Was bedeutet das im Alltag eines Finanzberaters konkret? Woran erkennt ein Kunde, dass Produkt und Berater ihr Geld wert sind?

Andreas Müller: Kunden brauchen Vertrauen und Verständlichkeit: Welche Kosten fallen an, welche Leistungen bieten das Produkt und der Berater. In der Honorarberatung wird die Vergütung direkt und individuell mit dem Kunden vereinbart, also transparent und nachvollziehbar. Dazu kommt: Neben einmaligen Honoraren für die Beratung und Vermittlung lassen sich auch kundenindividuell laufende Honorare für die Betreuungsleistung vereinbaren. Dabei kann sich das laufende Honorar auch am Vertragsguthaben orientieren. Die Beratung fokussiert sich damit nicht auf den einmaligen Produktverkauf, sondern auf die laufende Betreuung des Kunden – und schafft so eine nachhaltige Interessengleichheit zwischen Kunde und Vermittler.

Jens Arndt: Eine Netto-Fondspolice passt genau zu dieser Logik. Wenn Abschlussprovisionen nicht in die Police eingepreist werden und der Versicherungsvertrag mit niedrigen ebenfalls am Vertragsguthaben orientierten Kosten auskommt, arbeitet von Beginn an mehr Kapital für den langfristigen Vermögensaufbau. Damit wird mehr Value for Money spürbar.

Wie zeigt sich die Interessengleichheit zwischen dem Anbieter, dem Vermittler und dem Kunden ganz konkret?

Müller: Das gemeinsame Ziel ist das Wachstum des Vertragsguthabens. Kunde, Berater und auch der Versicherer profitieren gleichermaßen von einer positiven Entwicklung des Vermögens. Kunden profitieren von steigenden Vertragswerten und entsprechend höheren Ablaufleistungen. Aber auch Versicherer und Finanzberater, die ihre Vergütung prozentual am Vertragswert festlegen, sind an einem nachhaltigen Wachstum des Vertragsguthabens interessiert. So entsteht aus einer marktüblichen Logik mit teils gegenläufigen Anreizen ein alternatives System weitgehend gleichgerichteter Interessen.

Und im Provisionsgeschäft?

Müller: Provisions- und Honorarberatung basieren auf unterschiedlichen Ansätzen. Beim regulären Provisionsvertrieb resultiert die Vergütung überwiegend aus der Produktvermittlung, während beim Honorarmodell die Beratung, die Vermittlung und auch die Betreuung individuell vergütet werden können. Honorar-Finanzberater müssen demnach nicht nur das Produkt, sondern auch ihre Leistungen in den Vordergrund rücken.

Was bedeutet das für Makler, die in die Honorarberatung einsteigen wollen?

Müller: Makler müssen sich nicht zwischen Provisions- und Honorarmodell entscheiden. Hybride Ansätze ermöglichen es, je nach Situation – also nach Kundenanforderung und Beratungskontext – das eine oder das andere Modell zu wählen. Dieser hybride Weg bietet zudem wirtschaftliche Vorteile: Statt einem Komplettumbau lassen sich Netto- und Honorar-Modelle sukzessive je nach Kundensituation integrieren. Diese schrittweise Transformation erweitert nicht nur das Geschäftsmodell, sondern schafft auch mehr Spielraum für Portfoliodiversifikation und flexible Marktreaktionen. Die Wahlmöglichkeit für beide Seiten wird zum strategischen Vorteil.

Herr Arndt, Sie setzen bei Ihren Nettoprodukten verstärkt auf versicherungsbasierte Investmentlösungen. Warum?

Arndt: Versicherungsbasierte Investmentlösungen bringen Vorteile der Investmentwelt mit denen einer Lebensversicherung zusammen. Die Vermögensgestaltung und -betreuung bieten im Rahmen einer Netto-Police eine hohe Flexibilität und geringe Produktkosten sorgen dafür, dass eine Lebensversicherung bei identischen Investments besser als ein pures Investmentdepot abschneiden kann, da unter anderem auch Steuervorteile beim Kapitalaufbau genutzt werden können.

Nun schätzen viele Anleger den Komfort und die digitalen Features, die ihnen moderne Investmentdepots bieten.

Arndt: Darauf muss auch niemand verzichten – im Gegenteil: Moderne versicherungsbasierte Investmentlösungen brauchen sich nicht hinter klassischen Wertpapierdepots verstecken. Bei der myLife beispielsweise haben Kunden und ihre Berater jederzeit Zugriff auf aktuelle Vertragsinformationen und können Ein- oder Auszahlungen sowie Fondsumschichtungen rund um die Uhr unkompliziert online beantragen.

Und welche Vorteile bieten versicherungsbasierte Investmentlösungen aus Sicht der Fondsanbieter?

Arndt: Wenn es um Fonds- und ETF-Kompetenz geht, sind versicherungsbasierte Investmentlösungen und die dahinterstehende Netto-Fondspolice ein zeitgemäßer, wenn nicht sogar wegweisender Baustein der Altersvorsorge und Vermögensanlage. Fonds- und ETF-Anbieter profitieren dabei von langfristig planbaren Mittelzuflüssen. Diese Mittel verbleiben im Versicherungsgerüst häufig deutlich länger im Portfolio als bei einer reinen Depotlösung.

„2025 war ein Rekordjahr“

Herr Arndt, wie beurteilen Sie die Entwicklung des Bereichs der Netto-Policen?

Arndt: Ich kann hier nur für unser Unternehmen sprechen, denn eine richtige Netto-Statistik gibt es in Deutschland noch nicht. Unsere Unternehmenszahlen zeigen aber, dass der Ansatz in der Praxis funktioniert und immer beliebter wird. Wir haben 2025 erneut ein Rekordjahr verzeichnet. Nach vorläufigen Zahlen liegen unsere Gesamtbeitragseinnahmen 2025 bei 500,3 Millionen Euro nach 390,9 Millionen Euro im Vorjahr – das sind rund 28 Prozent Plus. Und das Sicherungsvermögen lag zum Jahresende 2025 bei rund 3,26 Milliarden Euro, ein Plus von 19 Prozent gegenüber Ende 2024.

Dennoch handelt es sich dabei nach wie vor um ein Nischensegment. Warum?

Arndt: Aufgrund der Margenlogik ist das Modell für den Anbieter durchaus anspruchsvoll und wird häufig erst mit Volumen wirklich vorteilhaft. Dazu kommt: Ein echtes Netto-Setup lässt sich für Versicherer nicht einfach nebenbei aufstellen. IT, Schnittstellen, Plattformen und Wirtschaftlichkeit müssen zusammenspielen. Eine Lösung hierfür können Kooperationen und White-Label-Ansätze sein. Denn diese schaffen Zugang zu einem stetig wachsenden Marktsegment, ohne dass jedes Haus die gesamte Infrastruktur neu bauen muss.