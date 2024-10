Die Worte klingen noch nach: „Christoph kennt alle Helge-Schneider-Sketche auswendig. Er hat ein eimaliges Erinnerungsvermögen für Schwachsinn.“ Nach kurzer Pause folgt noch „im positiven Sinne“. Es ist eine Antwort, die man wahrscheinlich nicht häufig bekommt, wenn man nach der Persönlichkeit eines Menschen fragt. Aber es ist die Antwort von Sebastian Kreuger, gefragt nach seinem Geschäftspartner Christoph Fuchs. Kreuger ist zwar seit kurzem Chef für das operative Geschäft bei Fuchs Firma Finvoice, aber es ist offensichtlich, dass sie sich schon länger kennen.

Auch Felix Haun, Drummer in der gemeinsamen Heavy-Metal-Band Karabooza, hat Bemerkenswertes zu berichten. „Semiprofessionell“ sei das, was sie in Sachen Musik betreiben, seit 2019 gemeinsam. Fuchs sei dabei jemand, der sich eher von einer Bühnen- in die Alltagsperson verwandelt, so Haun. Offensichtlich steht erstere ihm näher. Verlässlich, energetisch, aber auch sprunghaft und voller Ideen sei sein Freund, so Haun. „Er kommt manchmal mit einem USB-Stick, auf dem zwölf Songideen sind. Man muss ihn dann bremsen.“

Geschäftsmann mit extravaganter Erscheinung

Rückblick: Genau eine Woche vor den Gesprächen mit Geschäftspartner und Drummer sitzt Fuchs, der aus einer Künstler- und Musikerfamilie stammt, im mondänen Koblenzer Luxus-Hotel „Fährhaus“. Im Gespräch ist der Unfug abstinent. Auch wenn der 41-Jährige nicht nach Sketchen oder der Selbsteinschätzung seiner Persönlichkeit gefragt wird, ist der Teil von Christoph Fuchs, der laut Kreuger auch mal mit Vorständen auf Tischen tanzt, an diesem Dienstagvormittag weit weg. Beim intensiven Vier-Augen-Gespräch, bei dem atmosphärisch nur noch der brennende Kamin fehlt, erlebt man ihn, auch wenn er über seine private Seite spricht eher als Geschäftsmann.

Sein Talent ist es, über den eigenen Werdegang, das Business und die eigene extravagante Persönlichkeit in einer gleichbleibenden Tonlage und mit Ausdruck vermeintlicher Durchschnittlichkeit zu sprechen. Ein Anzeichen dafür, dass Eitelkeit und Geltungsbedürfnis nicht besonders ausgeprägt sind. Im kurzen Hemd sieht man seine volltätowierten Arme und natürlich ist das Outfit leger. Er müsste hier eigentlich auffallen, doch dank seines Selbstverständnisses eigentlich überall hinzupassen und mit jedem zu können, tut er es irgendwie nicht. Manch einer würde das wohl Authentizität nennen.

Vom Headbanger zum Versicherungsverkäufer

Als Fuchs seinen beruflichen Weg nacherzählt, ist das, wovon sein Umfeld spricht, zunächst nur in schemenhaft zu erkennen. Zum Beispiel bei seinem „reingestolperten“ Anfang in der Versicherungsbrache. Der 19-jährige Fuchs wollte 2002 nach Abitur und Zivildienst nur Musik machen, berufliche Pläne gab es nicht. Mit schwarzen Haaren bis zum Hintern und einem langen roten Ziegenbart bot er das Bild eines typischen Heavy-Metal-Fans und Revoluzzers und zwar „volles Programm“, wie er sagt. Seine Karriere außerhalb der Musik begann dann ausgerechnet mit einem Instrument. Fuchs rief einen Freund an, um sich dessen Bass seine Band auszuleihen. Zu seiner Überraschung sagte dieser sofort zu. Er wolle persönlich vorbeikommen und ihm noch was anderes zeigen.

Als Kumpel Tim im August 2002 vor der Tür stand, war Christoph irritiert. „Ich kannte ich sonst auch nur so in Lederhose und Band-T-Shirt. Und auf einmal steht er vor mir im Anzug. In der einen Hand der Bass, in der anderen Hand eine Aktentasche.“ Tim, wie sich herausstellte, war kürzlich in den Strukturvertrieb eingestiegen, nachdem er als seinen Bäcker-Beruf wegen einer Mehlallergie hatte aufgeben müssen.

In Fuchs' Kinderzimmer sollte dieser plötzliche eine Fondspolice kaufen. 50 Euro Monatsbeitrag waren für einen Abiturienten mit 50 Euro Taschengeld natürlich zu viel. Aber dann kam die Frage, ob er einen Job suche. Und das tat Fuchs, genauer gesagt, einen Job, der ihn möglichst wenig vom Musizieren abhält. „So passierte es, dass ich im November 2002 auf einem Einsteiger-Seminar im Abiball-Anzug saß. Ich hatte natürlich von Versicherungen überhaupt keine Ahnung, aber irgendwie dachte ich, dass das cool ist. Also hier kann man anscheinend Geld verdienen, hier kann man was lernen.“

Erfolg und Stress im Strukturvertrieb

Doch aus der verlockenden Aussicht auf flexible Arbeitszeiten, die sich gut mit seiner Musikleidenschaft vereinbaren ließen, wurde nichts. Fuchs war drin in Strukki-Welt bei der Bonner Capital Future AG. Die Familie war davon wenig begeistert. Um seine Eltern zu beruhigen, schrieb sich Fuchs sogar für zwei Jahre an der Universität in Koblenz ein. „Aber letztendlich habe ich die Uni dann 2004 geschmissen und bin dann Vollzeit in den Vertrieb.“ Er blieb zwölf Jahre und schaffte es, sich in der Hierarchie nach oben zu arbeiten. Zeitweise hatte er 25 Mitarbeiter. Fuchs kennt alle Vorurteile und Vorwürfe, die dem Strukturvertrieb gemacht werden. Er leugnet sie nicht, doch kann er selbst nicht leugnen, dass er durch seinen Erfolg von einem Vertriebssystem profitiert hat, in dem viele Beschäftigte scheitern müssen.

Doch der persönliche Erfolg hatte seinen Preis. „Wenn man Strukturvertrieb lebt, dass wirklich Vollzeit machst und sagst, ich will jetzt bis an die Spitze und Attacke, dann arbeitest man sieben Tage die Woche von morgens bis abends“. Fuchst hatte permanent Bewerbergespräche, weil er damit beschäftigt war, neue Leute für mein Team anzuwerben. Oft saß er bei deren Eltern zum Kaffee, um ihnen zu erklären, „dass ihr Sohn nicht in einer Sekte angefangen hat“. Und jeden Samstag gab es die sogenannte „Telefonparty“, bei der Termine für die kommende Woche vereinbart wurden, eine Art Kaltakquise-Marathon.

Der Weg in die Maklerschaft

Am Ende hatte Fuchs zwei Büros, zwischen denen er pendelte, das Leben bestand nur noch aus Arbeit, er war ausgebrannt. „Ich war echt unglücklich. Dann ist Geld auch irgendwann nicht mehr so wichtig, ohne dass ich ein besitzloses Mönchsdasein predigen will.“ 2014 fasste er den Entschluss zu kündigen und sich als unabhängiger Versicherungsmakler selbstständig zu machen. Er hatte dabei das Glück, dass er mit seinem ehemaligen Arbeitgeber eine Vereinbarung treffen konnte, die es ihm erlaubte, viele seiner Kunden mitzunehmen.

Vor allem nahm er die Vorteile und Arbeitsweisen des Strukturvertriebs mit, die für ihn auf Datenerfassungen, Bedarfsanalysen und klaren Berechnungen beruhten. „Makler und Strukis können viel voneinander lernen. Der Makler hat oft das bessere Fachwissen, die bessere Produktkenntnis, aber haben oft echt beschissene Prozesse. Die meisten Makler sind nicht gut strukturiert, konnten wahrscheinlich allemal verkaufen, aber viele haben es verlernt“, sagt Fuchs.

Kunst, eine Wette und ein Party-Hit

Irgendwann in dieser schaffensreichen Phase trat dann auch die Facette zu Tage, die Sebastian Kreuger wohl meinte, als er Fuchs eine „Festplatte im Kopf für Unfug“ attestierte. Auf einer Incentive-Reise kam es beim Feiern zu einer Wette. Fuchs hatte geprahlt, auch einen Party-Song schreiben zu können. Den nicht ganz jugendfreien Titel über den Zusammenhang von weiblicher Oberweite und Kartoffelsalat lud er ursprünglich nur als Beweis auf YouTube hoch.

Doch dort wurde er von einem Musikagenten entdeckt. Fuchs einigte sich mit dem Management des damals noch wenig bekannten Mallorca-Barden Ikke Hüftgold darauf, dass dieser den Song nutzen darf. Am Ende wurde der Refrain Teil eines noch heute populären Ballermann-Hits. Weil die Story so skurril war, konnte Fuchs damit überall punkten. „Witzigerweise war es für meine Position in der Versicherungsbranche eine der besten Sachen, die passieren konnte“, sagt er.

Jenseits dieser Anekdote ist Fuchs künstlerisch sehr ambitioniert. Er spielt in diesen Jahren fortwährend in Bands und betätigt sich bis heute auch als Künstler, der malt, sich um Artwork-Gestaltung und 3D-Animation kümmert. Beständig ist auch seine Vorliebe für Körperkunst. Mittlerweile ist er von Kopf bis Fuß tätowiert. Eine Zahl an Motiven kann er nicht nennen. Für ihn es eher ein Gesamtkunstwerk und das Tätowieren selbst eine Art Sucht, die ihn nicht loslasse.

Warum Makler zu oft ehrenamtlich arbeiten

Grundsätzlich brachte ihm sein Dasein als Einzelmakler damals jedoch nicht, wie erhofft, mehr Zeit und Freiheit, sich als Künstler oder Entertainer auszuleben. „Plötzlich war ich wie ein Beamter“, erinnert er sich. Der Arbeitsalltag war geprägt von reaktiven Tätigkeiten. Er beantworte Anrufe, Mails und Kundenanfragen. Alles keine einkommensproduzierenden Aktivitäten, sondern nur Bestandsbestätigung – frustrierend für einen Mann, der es gewohnt war, ständig neue Geschäfte abzuschließen. „Es hat sich irgendwie die letzten Jahrzehnte eingebürgert, dass die meisten Makler ganz viel machen, das eigentlich gar nicht zu ihren gesetzlichen Pflichten gehört“, so Fuchs. Man geht für Kunden sehr viele Extrameilen. Das sei auch grundsätzlich erst mal okay. Fakt ist aber auch, man bekommt es nicht bezahlt.

Fuchs nennt als Beispiel den Umgang mit Schadenfällen. „Dass der Makler bei einem Rohrbruch beim Kunden zu Hause herumspringt, Fotos macht und am besten selber noch aus seinem Kontakt-Netzwerk Handwerker und Gutachter an Land zieht und beim Versicherer jeden zweiten Tag eine halbe Stunde in der Warteschleife hängt, um nach dem Geld zu fragen, das geht weit über die eigentliche Aufgabe der Schadenmeldung hinaus.“ Der Neu-Makler sollte Adressänderungen dem Versicherer mitteilen, Bankdaten ändern oder Fragen zum Umfang vom Deckungsumfang von Verträgen beantworten. „Ich war nur noch dabei, Kram abzuarbeiten.“

Neue Geschäftsidee: Servicevereinbarungen

Aus dieser Erkenntnis entschloss sich „Wirbelwind“ Fuchs, wie Kreuger ihn nennt, im Jahr 2016 auf Servicevereinbarungen zu setzen. Die Idee war einfach, und revolutionär: eine klare Vereinbarung, die festlegt, welche Leistungen der Makler erbringt und wie diese vergütet werden. Wesentliche Herausforderung dabei war, dem Kunden zu erklären, dass Dienstleistungen, die bisher kostenlos waren, nun Geld kosten. Es dauerte drei Jahre, bis Fuchs das neue System etabliert hatte. Sein Ansatz bestand darin, verschiedene Service-Level anzubieten. Im Standard-Paket bot er an, was auch per Gesetz über Provision vergütet wird. Für die höheren Service-Level zahlten Kunden eine monatliche Gebühr.

Fuchs erklärt, dass durch Servicevereinbarungen ein anderes Verständnis für den Wert der Arbeit eines Vermittlers entsteht. „Die Kunden nahmen mich auf einmal als Experte wahr.“ So führen die Vereinbarungen aus seiner Sicht auch zu einer höheren Kundenbindung. „Wenn man für guten Versicherungsservice bezahlt, warum sollte man noch einen Vertrag zur Hausbank bringen?“ Für Makler seien Servicevereinbarungen eine Möglichkeit, sich von Wettbewerbern abzuheben und ihr Einkommen zu diversifizieren.

Die Geburt von Finvoice

Durch den Erfolg entstand jedoch eine Baustelle – die Verwaltung und Abrechnung der Servicevereinbarungen. „Meine erste Idee war, dass die Kunden einen Dauerauftrag machen und das dann schon läuft“, erinnert sich Fuchs. „Doch so einfach war das nicht, denn wer kontrolliert die Zahlungseingänge, erstellt eine Rechnung mit laufender Nummer und verschickt diese?“ Aus dieser Herausforderung entstand die Idee zu Finvoice. 2019 tat er sich mit einem Freund zusammen, der die technische Expertise mitbrachte, und gemeinsam entwickelten sie eine Software zur Verwaltung von Servicevereinbarungen.

Anfangs war diese nur für den Eigenbedarf gedacht. Doch schnell kam der Gedanke, dass andere Makler so ein Tool brauchen könnten. Der Durchbruch für Finvoice kam im April 2021 mit der Insolvenz eines anderen Unternehmens, das ähnliche Dienstleistungen anbot. „Ich glaube, in der Nacht vom ersten auf den zweiten April haben sich bei unserer Plattform 60 oder 70 Makler gleichzeitig neu angemeldet“, sagt Fuchs.

Weiterentwicklung zur Unternehmensberatung und Akademie

Heute ist Finvoice eher eine Unternehmensberatung rund um das Thema alternative Vergütungsmodelle, bei der vor allem die Honorarvermittlung für Nettopolicen noch eine Rolle spielt. Diese Entwicklung ergab sich aus der Erkenntnis, dass viele Makler nicht nur ein Abrechnungstool benötigten, sondern umfassende Unterstützung bei der Einführung und Umsetzung von Servicevereinbarungen. Fuchs und sein Team helfen Maklern dabei, ihre individuellen Vereinbarungen zu entwickeln und rechtssicher zu gestalten. Mittlerweile gibt es auch eine Akademie, die Schulungen und Workshops anbietet.

Trotz der offensichtlichen Vorteile stößt die Einführung von Servicevereinbarungen oft noch auf Widerstände. Mit einem Durchschnittsalter von 53 Jahren in der Maklerbranche und nur 15 Prozent der Makler unter 40 Jahren sei die Bereitschaft zur Veränderung oft gering. Viele Makler fürchten den Verlust von Kunden. Fuchs hält dagegen: „Ich glaube, dass transparente Vergütungsstrukturen die Zukunft sind.“ Für ihn ist deren flächendeckente Verbreitung im Markt eine regelrechte Vision. Gleichzeitig betont er, dass es weiterhin Raum für provisionsbasierte Modelle geben sollte, besonders für einkommensschwächere Kunden, die sich eine Honorarberatung möglicherweise nicht leisten können. Die Provision haben einen sozialen Charakter. Ein komplettes Verbot befürwortet er nicht.

Blau Direkt sieht in Fuchs ein Branchenvorbild

Sein Geschäft wächst derweil. Mittlerweile ist das Branchenschwergewicht Blau Direkt bei Finvoice eingestiegen. Es begann mit Gesprächen im Sommer 2023 in Tallin, wie Fuchs erzählt. Nun sieht er sich als Zahnrad eines großen Konzerns. Schluss mit dem Start-up-Chaos: „Es bringt viele Vorteile, aber ich muss mich auch besser organisieren, lernen mehr Dinge absprechen.“, erzählt der Fincoice-Macher.

Kai Uwe Laag, seit kurzem Chef des Lübecker Maklerpools sagt: „Wir sind überzeugt, dass alternative Vergütungsmethoden – vor allem die Servicevereinbarung – in Zukunft zum Alltag der Versicherungsmakler gehören.“ Das Ganze sei auch eine Art Vorbeugung gegenüber unvorhersehbarer Regulatorik in Sachen Provision. Eine Idee der Partnerschaft ist auch, dass Fuchs beim Aufbau der digitalen Akademie von Blau Direkt helfen soll. Laag bescheinigt dem neuen Geschäftspartner eine smarte, verspielte und gewinnende Art. Dabei habe er gleichzeitig einen ausgeprägten Geschäftssinn und sei ein grandioser Verkäufer. Auch wenn er ihn erst seit wenigen Wochen kennt, glaubt er jetzt schon zu wissen. „Christoph taugt in unserer Branche, gerade für junge Leute, als Gallionsfigur.“