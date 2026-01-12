„Ja, ohne Wenn und Aber. Wir leben in Zeiten, in denen Sicherheit nichts ist, was verhandelbar sein sollte. Sie muss gewährleistet werden durch den Staat.“ Bei der Frage, ob er die Wiedereinführung der Wehrpflicht begrüßen würde, antwortet Moritz Heilfort so, wie er fast immer antwortet – bestimmt, klar, schnörkellos. Seine Sprache ähnelt vermutlich der seiner Kunden, die, so Heilfort, kein Geschwätz mögen.

Einst gehört er selbst zur Bundeswehr, bis er 2018 Uniform gegen Business-Garderobe tauscht und Makler mit der Zielgruppe Bundeswehrangehörige wird. 16 Jahre ist der heute 43-Jährige selbst Teil der Truppe, zuletzt am Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover. Er ist live dabei, als die Bundeswehr 2011 von der Wehrpflicht- auf Freiwilligenarmee umgestellt wird. Als Personaler beobachtet er, wie Strukturen abgeschafft werden, die heute laut der Politik für die Verteidigungsfähigkeit des Landes so dringend fehlen.

In der Gegenwart gehört Heilfort zur sogenannten beorderten Reserve – jene Soldaten, die sich freiwillig für den Reservedienst melden, einen Spiegeldienstposten haben und im Ernstfall als Erste geholt würden. Als Reservist trägt er beim Zusammentreffen an einem sonnigen Wintertag in Wunstorf seine mit auffallend vielen Abzeichen versehene Ausgehuniform.

Loyaler Kritiker der Truppe

Heilfort fühlt sich der Truppe verbunden, seiner Vergangenheit und seiner Kunden wegen. Ein Kritiker der Bundeswehr ist er dennoch. „Die Reserve wird von der aktiven Truppe nicht wirklich als Bestandteil der Armee wahrgenommen“, sagt der Mann, der in Parchim geboren wurde und in Sachsen aufwuchs. Die Reservisten würden als „Schlaumeier wahrgenommen, die mal auftauchen, wenn sie Bock haben, in ihrer Fantasieuniform, teilweise auch schwer übergewichtig“.

Ein wesentliches Problem für ihn dabei ist, dass Wehrübungen stets freiwillig sind. Die einmal erworbenen Fähigkeiten für den aktiven Dienst gingen so im Lauf der Zeit verloren. Das liege auch daran, dass die Verantwortung für die Reservisten nicht bei der Bundeswehr selbst, sondern bei einem Verein liegt: dem Verband der Reservisten, staatlich subventioniert mit 17 Millionen Euro pro Jahr. Ein bürokratisches System, geprägt von „Funktionsträgern- und Funktionärsdenken“, wie Heilfort sagt. Für junge Soldaten zwischen 20 und 40, die frisch aus der Bundeswehr ausscheiden, wirke das nicht besonders anziehend.

Hinzu komme, dass die Bundeswehr pro Jahr zwischen 15.000 und 20.000 Zeitsoldaten verlassen – gut ausgebildet, hoch qualifiziert. Die Truppe habe sich aber nie Gedanken darüber gemacht, wie man Menschen freiwillig dazu kriegt, ihre Fähigkeiten aufrechtzuerhalten, so sein Vorwurf.

Letzte Ausfahrt Bundewehr

Heilfort selbst ist ein Paradebeispiel dafür, was die Bundeswehr an Fähigkeitenerwerb ermöglicht. Mit 22 Jahren scheinen seine Perspektiven schwierig. Das Abitur hat er nicht geschafft. Schon damals gilt die Bundeswehr als Auffangbecken für junge Menschen, die anderweitig nicht unterkommen.

Der junge Moritz Heilfort war Zeitsoldat, @ privat

Heilfort fährt zum Karriere-Center nach Berlin, damals noch Zentrum für Nachwuchsgewinnung genannt. Er wird gerade so genommen im niedrigsten Mannschaftsdienstgrad, ohne Aussicht erst mal auf irgendwas. Von Chemnitz geht es ins weite entfernte Ulm.

Bei der Bundeswehr lernt Heilfort Struktur und Menschenführung. Besonders sein Spieß in der Grundausbildung prägt ihn. „Der hat immer an seinen Jungs geglaubt, völlig egal, was für einen Mist man gebaut hat. Der hat nach außen sich erst mal vor einen gestellt und verteidigt, und dann hat er sich zu einem herumgedreht und ihn zur Sau gemacht. Aber das war in Ordnung, das war die richtige Reihenfolge.“

Mit 25 Jahren beginnt er eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Spät im Vergleich zu anderen. Aber als er zurückkommt in seine Einheit, ist er Unteroffizier. Die Grundausbildungseinheit hat drei Züge, 150 Leute, die alle drei Monate wechseln. Das Personalaufkommen ist enorm. Heilfort managt es nahezu alleine, wie er erzählt.

Seinen Vorgesetzten fällt er auf. Man fragt ihn, ob er nicht Feldwebel werden wolle. Er sagt Ja – aber nur, wenn es sich lohne. Er unterschreibt für weitere acht Jahre und damit insgesamt 16. Und sein Ziel ist klar: Berufssoldat werden.

Und er bewährt sich weiter. Die Bundeswehr führt SAP als Personalwirtschaftssystem ein, später läuft auch die komplette Besoldung darüber. Heilfort ist einer der Ersten, die es beherrschen. Dann kommt der nächste Chef und sagt: „Ich sehe da schon mehr, ich würde dich gern zum Offizier vorschlagen.“, erzählt Heilfort. Bei seinen Voraussetzungen geht das nur über den militärfachlichen Dienst. Eine Spezialistenverwendung, die großes Fachwissen erfordert.

Heilfort geht zwei Jahre zur Bundeswehr-Fachschule, um die Fachhochschulreife nachzuholen und den staatlich geprüften Betriebswirt zu machen. Seine Note: 1,2. Die Scharte von einst mit dem nicht geschafften Abitur ist ausgewetzt.

Dann steht Heilfort 2014 vor der Entscheidung seines Lebens – die Offizierslaufbahn, die Ernennung zum Berufssoldaten. Die meisten Soldaten arbeiten ihr komplettes militärisches Leben darauf hin. Mit Mitte 30 hat er dieses Ziel kurz vor Augen. Und dann sagt er Nein.

„Die Bundeswehr wollte, dass ich ganz brav da an meinem Platz sitze, ein guter Personaloffizier werde und Beurteilungen schreibe. Fachlich wäre nicht mehr viel gekommen. Ein paar Dienstgrade noch bis zum Hauptmann, das wäre es gewesen“, sagt Heilfort. Er beschäftigt sich zu dieser Zeit schon mit ganz anderen Themen, wie Mitarbeiterpädagogik, und schmiedet neue Pläne. Auch treibt ihn das Gefühl um, nicht wirklich etwas in dem System Bundeswehr ändern zu können.

Plötzlich will er kein Berufssoldat mehr werden

Die Reaktion der Kameraden damals: „Bist du verrückt? Wie kommst du auf so eine Idee?“ Unverständnis für jemanden, der die sichere Laufbahn ablehnt. Heilfort rechnet anders. Als Personaler kennt er die Versorgungsrechte. Er weiß, dass Soldaten Ansprüche für Berufsförderung und auf Übergangsgebühren in Abhängigkeit von der Verpflichtungsdauer haben. Er kalkuliert: Noch viele Jahre Versorgung nach der Dienstzeit. Ansprüche in Höhe von 10.000 bis 20.000 Euro für Weiterbildung, für ein Studium.

So bleibt er noch vier Jahre bei der Bundeswehr und beginnt ein Fernstudium in Wirtschaftspsychologie. Sein Betriebswirt wird ihm vollumfänglich angerechnet. Heute sagt er: „Ich habe das System nicht überspannt, sondern ich habe genau das gemacht, was für Zeitsoldaten vorgesehen ist.“

Parallel zur Bundeswehr versucht ein Kamerad, Heilfort im Jahr 2016 in den Strukturvertrieb zu ziehen. Doch was er in dem pyramidenartigen Verkaufssystem erlebt, überzeugt ihn nicht. Nicht die Finanzberatung an sich, sondern die Art, wie sie betrieben wird.

Das persönliche Umfeld, das Strukturvertriebe normalerweise ansprechen, wird bei der Bundeswehr ersetzt durch die Strukturen innerhalb der Kaserne, erzählt er. „Die Leute gehen durch die Stuben, es werden zehn bis 20 Leute mitgenommen ins Hotel vor der Kaserne, und dann gibt es Druckbetankungen, damit unterschrieben wird.“

Finanzberatung innerhalb der militärischen Liegenschaften der Bundeswehr ist per Erlass verboten. Heilfort sieht ein strukturelles Problem: Die Bundeswehr arbeitet stattdessen mit speziellen Beauftragten, die zu Versorgungsthemen Vorträge halten. Anbieten können Sie nur einen Rahmenvertrag, der einst zwischen dem Verteidigungsministerium und einem Konsortium von Ver­sicherungs­gesellschaften in den 1960er-Jahren geschlossen wurde, um Soldaten überhaupt eine Dienstunfähigkeitsversicherung anzubieten.

Ein standardisiertes Produkt mit vielen Schwachstellen, wie Heilfort meint. „Die Beauftragten der Versicherer kommen in die Kasernen, stellen ihr Produkt kurz vor und sammeln fleißig Kunden ein.“ Er sieht die Defizite. „Mein großes Talent in diesem Leben ist Mustererkennung“, sagt Heilfort über sich selbst. Er entwickelt seine eigene Vorstellung einer ganzheitlichen Beratung, nah an den individuellen Bedürfnissen seiner Kameraden.

Er macht den Sachkundenachweis für Vermittler, dann den Finanzfachwirt FH: „Versicherungsmathematik, grundlegende Aktuartätigkeiten, das habe ich mir in einem Jahr komplett angeeignet,“ sagt Heilfort und entscheidet: Ich werde Makler.

Eine Karriere vom Soldaten zum Geschäftsmann,

@ Nora Lammersh

Im Jahr 2017 meldet Heilfort die Nebentätigkeit bei der Bundeswehr an. Die einzige Auflage: Er darf seine Netzwerke innerhalb der Kaserne nicht nutzen. „Ich wollte auf gar keinen Fall den Ruf kriegen, sobald du bei dem im Büro stehst, verkauft er dir eine Versicherung.“ Gerade weil er es nicht macht, spricht es sich herum. „Da ist ein Personaler, der auch Versicherung kann.“ Die Kameraden empfehlen ihn weiter, auch an Soldaten an anderen „Standorten.

Nebentätigkeit ebnet Weg ins Maklergeschäft

Abends nach dem Dienst setzt er sich ins Auto, 300 Kilometer für eine Beratung und zurück. Dann beschäftigt er sich mit der Frage, wie es anders geht, und etabliert eine Online-Beratung, bis heute ein Wesenskern seines Geschäftsmodells, zu dem vor allem die Ansprache der Bundeswehrangehörigen über Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram zählt. Bis Ende 2017 hat Heilfort 300 Kunden. In dieser Phase profitiert er sehr von der vielen Zeit, die ihm seine Tätigkeit bei der Bundeswehr lässt. Der Noch-Soldat kann substanziell an den Grundlagen seiner Beratung arbeiten.

Die Bundeswehr zahlt ihm noch 45 Monate lang Übergangsgeld. Heilfort: „Das heißt, ich hatte ein monatliches Einkommen, das erfolgsunabhängig war. Das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede zu anderen jungen Leuten, die in die Finanzbranche einsteigen.“

2018 scheidet Heilfort aus der Bundeswehr aus. Er ist jetzt Vollzeitmakler und gründet eine eigene Firma – die Paladinum GmbH. Sein Firmenname kommt von Paladin, ein Ritter für das Gute.

Was sich schon damals auszahlt, ist, dass Heilfort kein Einzelgänger ist. Seine Firma gründet er gemeinsam mit Jana Singer. Seine langjährige Co-Geschäftsführerin kündigt dafür ihren sicheren Job bei der Bank und bringt eigene Kunden mit. Sie überzeugt damals, dass Heilfort ein „visionärer Berater“ ist. Ein Punkt, auf den Singer im Gespräch immer wieder zurückkommt, sind die Motivie und Wertvorstellungen von Heilfort für eine ehrliche und ganzheitliche Beratung, die das Kundenwohl an erste Stelle rückt.

Zwar ist es eine Botschaft, mit der viele Vermittler werben, und ob Heilfort dem Anspruch gerecht wird, wissen wohl nur seine Kunden. Zumindest aber erzählen viele Menschen aus seinem Umfeld, dass der Makler seinen Worten auch Taten folgen lässt. Heilfort selbst sagt, er sei visions- und nicht umsatzgetrieben. „Deshalb bin ich auch kein reicher Mann.“

Die Lücken im Versorgungssystem

Zu Beginn seines Unternehmertums ist Heilforts wichtigstes Anliegen, die Absicherungslücken von Bundeswehrangehörigen zu schließen. Singer beschreibt ihn wegen seines Ehrgeizes gar als rebellisch. Jedes Jahr gebe es zwischen 16.000 und 20.000 neue Soldaten, die versichert werden wollen. Eine attraktive Zielgruppe, aber auch eine schwierige.

Am Fliegerhorst Wunstorf bei der Passagierabfertigung, wo Heilfort heute wieder steht, sieht er einst Angehörige, die ihre Liebsten nach Auslandseinsätzen in Empfang nehmen. Doch die richtige Versorgung, die sie vor dem Einsatz hätten abschließen müssen, haben sie oft nicht. „Keiner kommt so wieder, wie er hingegangen ist“, sagt er.

Wer von Wunstorf in den Auslandseinsatz flog,

wurde später oft Kunde von Heilfort, @ Franz Fender

Manche Traumatisierungen würden erst zehn oder 15 Jahren nach Einsätzen wie im Kosovo oder Afghanistan zutage treten. Doch wenn zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wird, arbeiten die Veteranen schon oft gar nicht mehr für die Bundeswehr, berichtet der Makler. Ihre ganze Versorgung sei undurchdacht und stückwerkhaft.

„Sie müssen im Nachhinein versuchen, eine Versorgung oder Unterstützung zu bekommen, und prallen gnadenlos an den Versorgungsgesetzen ab.“ Dabei könne es wegen fehlender Papiere schon zum Problem werden, überhaupt zu beweisen, dass man im Auslandseinsatz war. Heilfort: „Die Gegner sind dann das Bundesverwaltungsamt und die Bundesverwaltungsgerichte.“ Heilfort will den Institutionen keine böse Absicht unterstellen, spricht aber von struktureller Trägheit.

Viele seiner Kunden sind Einsatzveteranen. Für sie ist es nach einer psychologischen Problematik nahezu unmöglich, einen adäquaten Versicherungsschutz zu bekommen. Es sind laut Heilfort Soldaten, die jedes Vertrauen in Institutionen verloren haben, manchmal nicht mehr geschäftsfähig sind, deren Finanzsituation desaströs ist. Um Versicherungsverträge gehe es hier zuvorderst nicht, eher um die Konsolidierung der wirtschaftlichen Gesamtsituation, um die Organisation einer Schuldnerberatung und die Vermittlung und Moderation von Gesprächen.

Was Soldaten wirklich brauchen

Grundsätzlich bräuchten Soldaten eine Pflegepflichtversicherung und, gerade wenn sie Berufssoldaten oder Beamte werden wollen, eine Private Krankenversicherung, auf die aber aber viele junge Bundeswehrangehörige erst mal verzichten, so Heilfort. Besonders wichtig ist aus seiner Sicht der Dienstunfähigkeitsschutz, bei dem die meisten Fallstricke lägen. Dieser müsse so aufgebaut sein, dass er auch soldatische Themen wie Auslandseinsätze beinhaltet.

Das Problem hier: Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) stellt auf den zuletzt ausgeübten Beruf ab. Doch die Bundeswehr kennt über 680 verschiedene Tätigkeiten, die nicht zwingend ein zivilberufliches Äquivalent haben. Ein Personaler, ein Panzergrenadier, ein Techniker am Flugzeug - alle sind Soldaten, machen aber völlig unterschiedliche Dinge, erklärt der Makler. Und: Bei den meisten Berufsunfähigkeitsversicherungen sind kriegsbedingte Ursachen ausgeschlossen.

Der Dienstunfähigkeits-Baustein innerhalb der BU löst das Problem nur teilweise. „Wenn der Dienstherr sagt, du bist dienstunfähig, dann muss der Versicherer leisten.“ Aber: Kaum eine Versicherungsgesellschaft ist bereit, die Dienstunfähigkeit von Soldaten zu versichern, die Prämien sind meist exorbitant. Zudem verbirgt sich das Kriegsrisiko bei vielen Produkten hinter unscharf formulierten Klauseln mit Begriffen wie aktiv oder passiv. Dazu kommen unterschiedliche Interpretationsspielräume von Auslandseinsätzen auf Sachbearbeiterebene. „Damit wird die Absicherung zum Glücksspiel.“

Und: Das Soldatenversorgungsgesetz benennt Tätigkeiten mit erhöhter Versorgung durch die Bundeswehr - Fallschirmjäger, U-Boot-Besatzung, Flugzeugführer. „Die Versicherungswirtschaft deutet das um in: Das ist so hochriskant, das wollen wir nicht versichern.“

Der Tarif, den er selbst entwickelte

Die Lösung kommt im Lauf der Jahre. Heilfort ist erfolgreich, erarbeitet sich schnell einen Ruf in der Branche mit seinem Spezialistenwissen. 2020 gewinnt er den Jungmakler-Award und kommt in Kontakt mit Juror und Bayerische-Vorstand Martin Gräfer. „Er stellte sehr kluge, sehr tiefgehende Bundeswehr-Fragen“, so Heilfort. Der Versicher ist als einer Konsortialpartner des Rahmenvertrags bereits eng mit der Bundeswehr verknüpft.

2020: Gewinn des Jungmakler-Awards,

@ bbg / Alexander Muchnik

Es entsteht die Idee einer Zusammenarbeit. Ein Umstand, der dabei hilft: „Die DBV als Konsortialführer zog gute Risiken in ihren eigenen DU-Tarif, ließ komplexe Risiken im Rahmenvertrag. Das fanden die Konsortialpartner nicht toll. Die Bayerische war offen für Alternativen“, erzählt Heilfort.

Er setzt sich mit der Produktseite der Versicherungsgesellschaft zusammen. Die Kernfrage: Wie verankert man, dass kriegsbedingte Einsätze als Leistungsauslöser nicht rausfliegen, sondern systemimmanent im Tarif stecken? Es müssen klare Regeln und logische Versicherbarkeitszeiträume her.

Das gelingt zum Beispiel durch die Koppelung an verschiedene Rechtsgrundlagen wie das Bundesbesoldungsgesetz, welches auch Auslandsverwendungszuschläge regelt. So können Hintertüren für den Versicherer geschlossen werden, erzählt Heilfort. Der größte Fortschritt aber ist die Einbeziehung von bundeswehrspezifischen Begriffen und die entsprechenden internen Übersetzungen. Somit gibt es nun einen Unterschied zwischen Auslandseinsätzen, einsatzgleichen Verpflichtungen und Übungen im Ausland. „Die Soldaten werden verstanden, das Risiko richtig bewertet und damit eine deutlich bessere Versicherbarkeit erreicht“, sagt der Paladinum-Chef.

Auch in den Verhandlungen mit dem Rückversicherer ist Heilfort dabei, es gelingt diesen fachlich und mathematisch vom Tarif zu überzeugen. Das Produkt gibt es seit 2022 für den gesamten Maklermarkt. „Es ist eingeschlagen, wie ein wie eine Bombe“, sagt Heilfort voller Enthusisamus. 2024 macht die Soldaten-DU einen relevanten Teil des Neugeschäfts im Leben-Bereich der Bayerischen aus.

Neue Verbündete, neue Pläne

Sven Mischke ist zu dieser Zeit beim Finanzvertrieb Königswege tätig, berät als Major der Reserve ebenfalls Bundeswehrangehörige und vermittelt die Bayerische-Police. Als er Heilfort beim Veteranentag kennenlernt, erfährt er erst vom Hintergrund des Produkts – ein Schlüsselmoment für die Entscheidung, ab 2026 mit ihm zusammenzuarbeiten. „Er hat einen wahren Unternehmergeist. Bei ihm habe ich die Möglichkeit zu wachsen“, sagt Mischke. Er beschreibt Heilfort als einen Menschen, der es schafft, andere schnell zu begeistern.

Mittlerweile ist Heilfort ein bekanntes Branchengesicht und

wird oft zu Vorträgen eingeladen, @ privat

Auch mit dieser Eigenschaft wird der Soldaten-Makler im Markt immer gefragter, auch als Vortragsredner. 2024 wird Heilfort für zwei Jahre strategischer Partner beim Jungmakler-Award, soll den Nachwuchspreis weiterentwickeln. Er berät unter anderem Südvers, einen der größten Industriemakler Deutschlands, plant und führt Veranstaltungen mit Branchengrößen wie der Allianz und Vema durch und gründet eine eigene Kreativagentur mit sechs Mitarbeitern.

„Ab und zu fällt mal ein Projekt wieder runter, was nicht funktioniert hat. Andere bleiben dafür und fangen langsam an, zu funktionieren“, sagt Heilfort. Insgesamt ist er von seinem Erfolg aber vollends überzeugt. So habe Paladinum allein in den vergangenen zwei Jahren ein Umsatzwachstum von 260 Prozent und einen Mitarbeiterstamm von zwölf Personen erreicht. Beim Award „Unternehmer-Ass“ gibt es dann auch 2025 für sein Unternehmen in der Kategorie Maklerbetriebe die Bronze-Auszeichnung.

All die Jahre ist er mal hier und mal da. Jana Singer nennt ihn einen „Handlungsreisenden“. Und das wohl nicht nur beruflich, sondern auch privat. Nach der Ehescheidung fährt Heilfort jahrelang jedes Wochenende nach Bayern, um seine Kinder zu sehen. Heute lebt er in Bayreuth. Singer sagt: „Er ist privat ein Chaot, aber mit gutem Willen.“

Sie ist es, die im Hintergrund die Fäden zieht, sich um die internen und organisatorischen Themen von Paladinum kümmert. Dafür reicht es, sich einmal im Monat zu sehen, wie Singer sagt. „Entscheidend sind gegenseitige Loyalität und Verbindlichkeit.“ Das gilt im ganzen Unternehmen, denn die Mitarbeiter sitzen auch aufgrund des Online-Beratungsansatzes verstreut und arbeiten remote. Der neue Co-Geschäftsführer Mauritz Mannsperger, der das Unternehmen mit seiner Prozesserfahrung und Expertise für die Absicherung von kleinen und mittleren Gewerbebetrieben nach vorne bringen soll, lebt in Oslo.

In diesem Jahr soll Heilforts nächste Idee Wirklichkeit werden - Paladinum Alliance. Eine Kooperative verschiedener Unternehmen für eine noch umfassendere Beratung. „Es ist eine Allianz gegen die Ellenbogenmentalität der Branche“, sagt Singer. Sie ist auch Chefin von Lebenswerke Consulting, ein Unternehmen das sich die Generationenberatung auf die Fahnen geschrieben hat. Heilfort ist hier Prokurist und Gesellschafter. Eine neue Firma, die in das Netzwerk integriert wird, soll sich außerdem zukünftig um große Mandate, Family Offices und Vermögensverwaltung kümmern.

DAS INVESTMENT-Redakteur Bastian Hebbeln traf

sich mit Moritz Heilfort zum intensiven Austausch,

@ Franz Fender





So wie Moritz Heilfort einst der Bundeswehr entwachsen ist, wächst sein Unternehmen über die reine Beratung von deren Angehörigen hinaus. Der Ex-Soldat ist längst ein Vollblut-Geschäftsmann. Er sieht sein Unternehmen als Blaupause, will übertragbare Systeme bauen und nicht nur beraten. An einem wird all das nichts ändern, wenn er sagt: „Ich sehe mich noch als Teil der Soldaten.“