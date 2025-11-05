DAS INVESTMENT stellt einmal im Monat spannende Jungmakler unter 45 Jahren per Fragebogen vor. Den Auftakt macht „Lieblingsmakler“ Robert aus Jena.

Ab sofort stellt DAS INVESTMENT in Zusammenarbeit mit Netfonds junge Makler unter 45 Jahren einmal im Monat vor.

Robert Peukert, @ Jamie Lee Arnold

Name: Robert Peukert



geboren: 24.5.1983 in Jena



Wohnort: Jena



Unternehmen: Lieblingsmakler GmbH & Co.KG



Werdegang: seit 2003 selbstständiger Versicherungsmakler, Allfinanzberater (Provision & Honorar), 2021

Gründungsmitglied & Vorstand „Zukunft für Finanzberatung“, 2022 Initiator der „Initiative – Makler – Lebenswerk“ – 2022, Autor von zwei Büchern.

Motivation für den Maklerberuf

Was war der ausschlaggebende Moment, der Sie dazu bewegt hat, Makler zu werden?

Ich bin ein Kind der ersten Stunde der Finanzbranche. Seit meinem 19. Lebensjahr bin ich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und habe das Handwerk des Versicherungsmaklers von Grund auf gelernt. Ich werde ihn vermutlich bis zu meinem allerletzten Arbeitstag ausüben.

Wie haben Familie und Freunde auf Ihre Entscheidung reagiert, Makler zu werden?

Als ich sehr jung war, gab es zunächst große Skepsis. Ich wurde in die gleiche Schublade gesteckt wie viele andere Kollegen. Genau deshalb habe ich mein Buch geschrieben: „Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre vor uns liegen“. Denn niemand, der seine Arbeit mit Herz und Verstand macht, hat es verdient, in ein falsches Licht gerückt zu werden.

Wie war ihr Bild von der Versicherungsbranche vor der Maklertätigkeit und wie hat es sich verändert?

Seit 2003 hat sich die Branche stark gewandelt. Zwar ist das Durchschnittsalter nicht gesunken, aber die Digitalisierung hat enorme Fortschritte gebracht: Prozesse laufen schneller, Innovationen nehmen zu und die Produkte sind transparenter und qualitativ hochwertiger geworden. Insgesamt geht die Entwicklung in die richtige Richtung.

Geschäftsmodell als Makler

Wie funktioniert ihr Geschäftsmodell und was ist Ihr USP

Mein Unternehmen Lieblingsmakler ist als Allfinanzdienstleister aufgestellt und bietet eine 360-Grad-Beratung. Wir verfügen über ein Expertennetzwerk, in dem jeder Berater sein Spezialgebiet betreut. Kunden werden innerhalb des Netzwerks weiterempfohlen, sodass jeder seine Expertise optimal einbringen kann. Wir arbeiten mit Servicepaketen und Honorarvermittlung. Unser USP ist die sogenannte Traumzeitplanung: Wir leiten finanzielle Entscheidungen aus dem individuellen Lebensentwurf des Kunden ab – ganzheitlich und nachhaltig

Worauf legen Sie in Ihrer Beratung besonderen Wert?

An erster Stelle steht für uns, dass wir mit den richtigen Menschen zusammenarbeiten – unseren „Lieblingskunden“. Außerdem legen wir großen Wert auf Transparenz, eine strukturierte Beratung und ein klares Servicekonzept. Jeder Kunde erhält alle drei Jahre einen Servicetermin sowie unterjährig zusätzliche Betreuung. Wir haben spezialisierte Ansprechpartner für Schadenfälle und Kfz-Themen. Qualität und persönliche Nähe sind für uns entscheidend.

Was war Ihre größte unternehmerische Herausforderung als Makler und wie haben Sie sie gemeistert?

Die Einführung von Servicepauschalen im Jahr 2014 und der Honorarvermittlung 2015 war ein echter Game-Changer. Damit einher ging die Nettoisierung (Herausrechnung der Vermittlerkosten. d. Red.) unseres Kundenbestands: Wir haben uns bewusst auf unsere Lieblingskunden konzentriert und andere Bestände abgegeben. Persönlich war die erste Kündigung eines Mitarbeiters die größte Herausforderung.

Was war Ihre bisher spannendste Erfahrung mit einem Kunden?

Ein Kunde wollte partout nicht abschließen. Ich war schon dabei, das Gespräch zu beenden, habe dann aber doch noch einmal nachgehakt. Dabei habe ich die eigentliche Blockade erkannt, sichtbar gemacht und gelöst – am Ende hat der Kunde das Doppelte investiert. Die Botschaft: Man muss immer das Motiv hinter dem Motiv finden.

Wenn Sie Ihr Geschäft in fünf Jahren betrachten - wo sehen Sie die größten Wachstumschancen?

Ganz klar in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Rentenplanung – insbesondere in Verbindung mit unserer Traumzeitplanung. Auch die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung, betriebliche Altersvorsorge und betriebliche Krankenversicherung sind für uns zentrale Wachstumsmärkte.

Zusammenarbeit mit Netfonds

Warum haben Sie sich für die Zusammenarbeit entschieden und welche Netfonds-Dienstleistungen nutzen Sie am meisten?

Netfonds überzeugt mich durch Menschlichkeit und die Tatsache, dass kein großer Kapitalgeber dahintersteht, sondern das Unternehmen in privater Hand ist. Außerdem gefallen mir die technischen Voraussetzungen. Am intensivsten nutzen wir den Fondsbereich.

In welchen Bereichen wünschen Sie sich noch mehr Unterstützung?

Ich würde mir wünschen, die Software als separates Customer-Relationship-Management nutzen zu können und die Abrechnung auszulagern. So könnten wir unsere 360-Grad-Beratungsansätze noch besser in einem System abbilden.

Einstellungen zu aktuellen Branchenthemen

Wie sehr belastet das Thema Regulierung ihre Arbeit und wo konkret?

Aktuell betrifft uns das Barrierefreiheitsgesetz für die Homepage, aber das lässt sich delegieren. Grundsätzlich sehe ich Regulierung nicht als Belastung, sondern als Aufgabe, die erledigt werden muss, damit wir uns wieder auf den Vertrieb konzentrieren können.

Wie stark setzen Sie bereits KI und Automatisierung in Ihren Prozessen ein?

Ich würde uns bei vier von zehn einordnen. Viele Prozesse sind vorhanden, aber noch nicht vollständig automatisiert. Ich erwarte, dass KI in zwei bis drei Jahren ihre volle Wirkung entfaltet – insbesondere, wenn Pools und Versicherer entsprechende Lösungen an uns Makler weitergeben.

Sehen Sie Alternativen zum provisionsbasierten Vertrieb und wären Sie für diese offen?

Ja, wir sind offen dafür. Seit 2014 arbeiten wir mit Dienstleistungspauschalen und seit 2015 mit Honorarvermittlung. Sollten Provisionen verboten werden, sind wir vorbereitet – auch im Bereich Sachversicherungen.

Spielt Nachhaltigkeit bei Ihren Produktempfehlungen eine Rolle?

Nachhaltigkeit ist für uns vor allem in der Kundenbeziehung wichtig: Wir wollen, dass Kunden langfristig gute Entscheidungen treffen. Ökologische Nachhaltigkeit spielt eine eher untergeordnete Rolle.

Persönliches

Sind Sie privat über- oder unterversichert? Und gibt es eine Versicherung, die Sie als Makler selbst nicht abschließen würden?

Ich bin optimal abgesichert – nicht über- und nicht unterversichert. Meine Verträge zeige ich auch meinen Kunden. Versicherungen wie Fahrrad- oder Handykasko würde ich persönlich nicht abschließen. Auch bei Rechtsschutz habe ich nur eine Strafrechtsschutzversicherung.

Welches Risiko in Ihrem Privatleben würden Sie am liebsten an eine Versicherung weitergeben, wenn es dafür eine Police gäbe?

Eine All-Risk-Police für meinen Saunaofen. Als dieser einmal kaputtging, dauerte der Austausch mit Elektriker und allem Drum und Dran zwei Monate. Eine Police, die einen Austausch innerhalb eines Tages garantiert, wäre perfekt.

Wenn Sie einen Tag lang Versicherungen für Superhelden verkaufen dürften - welcher Held bräuchte welchen Schutz?

Hulk bräuchte definitiv eine Gefährdungshaftpflichtversicherung – alles andere wäre wohl überflüssig.