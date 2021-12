Makler-Trend-Studie: Senioren und Sachversicherungen

Die Stimmung der Makler und Mehrfachagenten hat sich wieder verbessert. Nach einem Tief in der Jahresmitte zeigen sich aktuell 71 Prozent der unabhängigen Vermittler zufrieden. Dies ergab die Makler-Umfrage zu den Ass-Compact Trends IV/2013, die von der bbg Betriebsberatung durchgeführt wurde.Vor allem die gestiegene Nachfrage nach einer Baufinanzierung aufgrund der Niedrigzinsphase sowie die optimistische Erwartung an das Jahresendgeschäft tragen zur optimistischen Stimmung der Finanz- und Versicherungsvermittler bei.Auch in Bezug auf das kommende Jahr zeigen sich viele Befragten zuversichtlich. So erwarten 56 Prozent eine moderate Umsatzsteigerung von durchschnittlich +5 Prozent für das Vertriebsjahr 2014. 36 Prozent erwarten einen gleichbleibenden Umsatz. Lediglich 8 Prozent sind skeptisch und kalkulieren einen durchschnittlichen Umsatzeinbruch von -7 Prozent.Größtes Absatzpotenzial sehen die meisten Berater (80 Prozent) in der Zielgruppe 50 plus. Jeweils die Hälfte der Befragten sieht zudem in Handwerkern und Freiberuflern eine attraktive Kundengruppe.Dominierende Produktthemen liegen mit 77 Prozent in der privaten Sachversicherung, der privaten Krankenversicherung (74 Prozent) sowie der betrieblichen und privaten Altersvorsorge (jeweils 71 Prozent).Auf die Frage nach ihren Lieblingsanbietern in einzelnen Produkt-Kategorien gaben die Makler unterdessen ähnliche Antworten wie im Vorquartal. So führt bei der Berufsunfähigkeitsversicherung nach wie vor Alte Leipziger vor Swiss Life und der Nürnberger. Bei der klassischen Rentenversicherung verdrängt die zuvor zweitplatzierte Allianz Volkswohl Bund vom ersten Platz. Nun landet Volkswohl Bund auf Platz zwei, gefolgt von der Stuttgarter.Bei der Hausratversicherung führt VHV, vor der Vorquartal-Siegerin Haftpflichtkasse Darmstadt und der Inter Risk.Im Bereich Investmentfonds entspricht die Favoriten-Liste mit DWS, Carmignac Gestion und Flossbach von Storch ebenfalls der des Vorquartals.