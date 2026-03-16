Rechtsanwalt und Votum-Chef Martin Klein glaubt, dass ein BGH-Gang sich nicht lohnen könnte, wenn die EU bei der IDD-Richtlinie für den Unabhängigkeitsbegriff bald Fakten schafft.

Es war ein Urteil, das wohl niemanden mehr überraschte: Mit dem Maklerhaus UFKB aus Mechernich darf nach Unterlassungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands ein weiteres Unternehmen nicht mehr mit dem Begriff „Unabhängigkeit“ werben. Das entschied das Oberlandesgericht Köln und reihte sich mit dem Urteil in einer Reihe mehrerer gleichlautender Urteile in den vergangenen Jahren ein.

Bekannter Vermittlervertreter vertritt verklagtes Unternehmen

Bemerkenswert: Mit dem Rechtsanwalt Martin Klein aus Hamburg vertrat ein prominenter Vertreter der Vermittlerschaft das beklagte Maklerunternehmen in dem Verfahren. Klein ist seit vielen Jahren Geschäftsführender Vorstand des Votum Verband unabhängiger Finanzdienstleister und auch in Brüssel ein wichtiger Interessenvertreter an der Spitze des europäischen Dachverbands der unabhängigen Finanzvermittler FECIF (European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries).

Klein sieht mögliche Lösung Martin Kleim, @ VOTUM

Klein hatte die Kölner Urteilsbegründung bereits medial kritisiert. Allerdings sagte er auch, dass das Urteil Hinweise liefere, in welcher Form eine Verwendung des Begriffs „unabhängig“ weiterhin möglich sein kann. So wurde in der mündlichen Verhandlung laut des Rechtsanwalts ausdrücklich angedeutet, dass eine Sternchen-Kennzeichnung oder Fußnote unmittelbar am Begriff mit Verweis auf die erläuternde Passage möglicherweise zu einer anderen Bewertung hätte führen können.

Die Aussage findet sich inhaltlich auch im Urteil wieder. Damit bliebe die Verwendung des Begriffs faktisch möglich – allerdings nur unter formalen Voraussetzungen der visuellen Darstellung. In aktuellen Fall erfolgte sie aus Sicht der Richter zu spät und war zu unauffällig.

Noch keine Entscheidung über weitere Vorgehensweise

Offen ist, ob das verklagte Maklerunternehmen darin eine potenzielle Lösung sieht. Klein sprach gegenüber DAS INVESTMENT von einer „Alternative, welche es nunmehr innerhalb der nächsten vier Wochen zu erwägen gilt“. Der weitere juristische Weg wäre ohnehin schwierig. Da das OLG Köln keine Revision zugelassen hat, führt der Weg zum Bundesgerichtshof nur über eine erfolgreiche Nichtzulassungsbeschwerde. „Dazu muss ich mich mit meinen Mandaten noch beraten“, sagt Klein.

RIS-Entscheidung könnte Gang vor den BGH obsolet machen

So oder so könnte der Begriff der Unabhängigkeit ohnehin noch von der EU-Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy – RIS) kassiert werden, wie der Votum-Chef gegenüber unserer Reaktion mitteilt. Bereits am 18. Dezember 2025 wurde das erfolgreiche Ende der Trilog-Verhandlung zur RIS verkündet. Doch ein konkreter Text, auf den sich die Verhandlungsparteien nunmehr tatsächlich verständigt haben, liegt laut Klein weiterhin nicht vor und wird immer wieder verschoben.

Doch gibt es Anzeichen, wie das Ergebnis in der entscheidenden Frage ausgehen dürfte, und die werden Maklern nicht gefallen. Laut des Rechtsanwalts wurde aus internen Verhandlungskreisen mitgeteilt, dass auch für die Versicherungsvertriebslinie IDD eine Regelung vorgesehen sein soll, nach der die Verwendung des Begriffs „unabhängig“ nur dann gestattet ist, wenn der Versicherungsvermittler keine Zuwendungen von dritter Seite erhält oder sie unmittelbar an seinen Kunden weitergibt. Dies würde der bereits heute für Finanzberater geltenden Regelung der EU-Richtlinie „MiFID II“ entsprechen.

Wenn es so kommt, wäre die Verwendung dieses Begriffs für Versicherungsmakler die Provisionen entgegennehmen nicht mehr möglich. Auch wenn die Regelung erst in zwei Jahren nach Veröffentlichung in Kraft treten würde, hätte sie für die Frage, ob sich weitere juristische Anstrengungen hierzulande noch lohnen wohl maßgeblichen Einfluss. Klein sagt: „Auch vor diesem Hintergrund ist natürlich ein Verfahren vor dem BGH zu überdenken, da nach den uns erteilten Informationen die Übermittlung der RIS-Texte, (...), nunmehr zeitnah erfolgen soll.“