Makler-Veranstaltung am 26.05.2014 in Mainz think tomorrow…now!

„Wir bieten eine völlig neue Idee und innovative Lösung - werden Sie zum „Life Coach“ Ihrer Mandanten“, ist das Motto der Premiere in Mainz.Lernen Sie die Vision des im Juni 2013 gegründeten Unternehmens, mit Standort in Bodenheim am Rhein kennen, wie Berater und Mandant sich in der Zukunft über eine innovative Internetplattform noch enger vernetzen. Gemeinsam mit der IHK-Akademie in Ostbayern wurde eine Zertifizierung zum Life Coach entwickelt, die ebenfalls ab Juni 2014 startet und auf diesem ganzheitlichen Konzept aufbaut.Agileo, ein erfolgreicher Maklervertrieb, geführt von den Vorständen Gregor Knapp und Oliver Landgraf, hat sich nach nur 12 Monaten mit aktuell 170 Partnern am Markt positioniert. Am Standort Bodenheim wurden über 20 neue Arbeitsplätze geschaffen, für die zentrale Analyse und Auswertung von Haushaltsdaten mit einem eigenen Spezialisten Team zu Risikomanagement, Altersvorsorge, Investment, Finanzierungen und Immobilien.Ein firmeneigenes Servicecenter sorgt für die Vollzeitbetreuung aller Mandanten. Als Leiter der agileo-Akademie Regensburg verantwortet Alexander Buchner seit Herbst 2013 alle Ausbildungsgänge und IHK-Zertifizierungen für angebundene Makler. Mit Eröffnung des Vertriebscenters im Herzen von Hamburg wird seit April 2014 die bundesweite Expansion weiter vorangetrieben.„In dieses Projekt sind unsere gesamten Erfahrungen, unser Know-how und unsere Beratungstechnologie eingeflossen, die wir über viele Jahre entwickelt haben. Nicht nur Agileo sondern alle unabhängigen Finanzberater, die das Konzept der ganzheitlichen Beratung und Betreuung leben, sollten in der Zukunft so arbeiten. Aus diesem Grund wollen wir dieses innovative Konzept auch dem Markt zur Verfügung stellen“, so Gregor Knapp.Seien Sie dabei, wenn es am 26.05.2014 in Mainz am Rhein heißt: think tomorrow…now!Weitere Infos zur Veranstaltung unter www.thinktomorrow.de