Eine Studie des BVK zeigt erhebliche Vergütungsunterschiede bei den Provisionen im Versicherungsvertrieb. Sie sind abhängig von der Art der Zulassung.

Die jüngste BVK-Strukturanalyse hat unter anderem gemessen, welche Provisionen im deutschen Versicherungsvertrieb gezahlt werden.

Die Zahlen des DIHK zeigen es seit schon seit einigen Jahren: Im deutschen Versicherungsvertrieb gibt es immer weniger Ausschließlichkeitsvertreter - also Vermittler, die nur einem einzigen Versicherer zuarbeiten. Stattdessen wächst, wenn auch moderat, die Zahl der Makler.

Makler haben eine besondere Position inne: Qua Versicherungsvertragsgesetz (VVG) stehen sie im Lager ihrer Kunden, handeln also rein in deren Interesse - während Ein- oder Mehrfirmenvertreter aufseiten eines oder mehrerer Versicherungsunternehmen tätig werden.

Diese formale Zuschreibung sagt zwar noch nichts über die Qualität der Dienstleistung einzelner Vermittler aus. Sie lässt den Makler allerdings in einem moralisch günstigeren Licht dastehen.

Neben dem besseren Image dürfte aus Sicht von Vertriebsprofis allerdings auch die Vergütung den Maklerstatus attraktiver machen, wie eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) nahelegt.

Laut der jüngsten BVK-Strukturanalyse erhalten Versicherungsmakler im Schnitt deutlich höhere Provisionen als Einfirmenvertreter: Fast drei von vier Maklern (71,8 Prozent) verzeichnen ein überdurchschnittliches Provisionsniveau. Bei den Einfirmenvertretern liegen hingegen fast zwei Drittel (65,3 Prozent) im durchschnittlichen Bereich, weitere 11,4 Prozent sogar darunter. Mehrfachvertreter positionieren sich mit 48,1 Prozent überdurchschnittlicher Vergütung im Mittelfeld.

Der BVK hat die umfassende Untersuchung in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern Matthias Beenken und Lukas Linnenbrink von der Fachhochschule Dortmund durchgeführt.

Deutliche Unterschiede in den Sparten

Demnach ziehen sich die Vergütungsgefälle durch die meisten Versicherungssparten. In der Lebensversicherung erhalten Makler im Schnitt 37,3 Promille Abschlussprovision, Einfirmenvertreter nur 25,4 Promille. Mehrfachvertreter liegen mit 33,1 Promille dazwischen.

Bei der Bestandsprovision im Bereich Lebensversicherungen, die nur etwa jeder zweite Einfirmenvertreter, aber so gut wie jeder Makler vereinnahmt, sind hingegen die Einfirmenvertreter mit 2,0 Prozent leicht im Vorteil gegenüber 1,6 Prozent bei Maklern.

In der Krankenversicherung liegt die Differenz der Abschlussprovisionen bei 7,8 Monatsbeiträgen (Makler) gegenüber 5,5 Monatsbeiträgen (Einfirmenvertreter). Hier nehmen sich die Bestandsprovisionen mit 1,6 bis 1,8 Prozent über alle Erlaubnisse jedoch homogener aus.

Lediglich in der Schaden- und Unfallversicherung (SHUR) dreht sich das Bild bei den Abschlussprovisionen um: Hier erhalten Einfirmenvertreter mit 42,8 Prozent deutlich mehr als Makler mit 20,8 Prozent. Der Grund: In der Ausschließlichkeit werden durch erhöhte Abschlussprovisionen Anreize gesetzt, Mehrjahresverträge abzusetzen, während die Bestandsprovisionen deutlich geringer ausfallen.

Makler dagegen können in diesem Bereich in der Regel nur Jahresverträge vermitteln. Dafür erhalten sie meist durchlaufende Courtagen ohne Differenzierung zwischen Abschluss- und Bestandsprovision.

Öffentlich-rechtliche Versicherer zahlen weniger

Beim Vergleich einzelner Versicherer fallen die öffentlich-rechtlichen Anbieter mit tendenziell geringeren Provisionsniveaus auf. So weisen bei der Öffentlichen Oldenburg 59,5 Prozent der Vertreter ein unterdurchschnittliches Provisionsniveau auf, bei der VGH/ÖVB sind es 37,5 Prozent. Am anderen Ende der Skala stehen Zurich (71,3 Prozent überdurchschnittlich) und Hansemerkur (80 Prozent überdurchschnittlich).

Sind Versicherer, die besonders hohe Provisionen zahlen, also aus Vermittlersicht besonders attraktive Partnerunternehmen? Die Studienautoren warnen vor vorschnellen Schlüssen: „Ein Versicherer mit geringeren Provisionsniveaus kann trotzdem attraktiv sein, wenn er große Bestände bietet oder wenn er eine überlegene Marktposition hat, die es den Agenturen erleichtert, erfolgreich zu sein.“ Faktoren wie Bestandsgröße, Zielgruppen, Strategie und Wettbewerbsposition müssten bei der Bewertung berücksichtigt werden.

Repräsentativität eingeschränkt - aber Tendenz ist deutlich

Ein Schönheitsmakel schränkt die von den Studienautoren getroffenen Vergleiche allerdings ein: Von den 1.440 Befragten gehören 91 Prozent der Ausschließlichkeit an, Makler machen nur 5 Prozent, Mehrfachvertreter 4 Prozent aus. Dieses Ungleichgewicht dürfte der Kernklientel des BVK geschuldet sein: Der Verband gilt als Interessenvertretung vorrangig des Ausschließlichkeitsvertriebs.

Dennoch geben die Antworten von rund 70 befragten Maklern gegenüber mehr als 1.200 Einfirmenvertretern zumindest eine gut erkennbare Tendenz bei Provisionshöhen wieder - und diese fällt unter dem Strich zugunsten der Makler aus.

Für die Ermittlung des Provisionsniveaus bildeten die Forscher einen Mittelwert der klassierten Abschluss- und Bestandsprovisionen in den Sparten Kfz, SHUR, Leben und Kranken. Als durchschnittlich gilt ein Provisionsniveau, wenn der jeweilige Mittelwert innerhalb einer Standardabweichung um den Median liegt.

Viele Vermittler profitieren von Zusatzvergütungen

Neben den regulären Provisionen spielen außerdem auch erfolgsabhängige Zusatzvergütungen eine erhebliche Rolle im Einkommen der Vermittler, wie die Studienautoren ermittelten. Immerhin 91,8 Prozent der Einfirmenvertreter erhalten solche Bonifikationen. Auch bei Mehrfachvertretern sind Zuschüsse mit 61 Prozent weit verbreitet.

Interessantes Detail: Selbst 12 Prozent der Makler geben an, produktionsabhängige Zusatzvergütungen zu erhalten – obwohl dies rechtliche Fragen bezüglich ihrer Unabhängigkeit aufwerfe, wie die Studienautoren zu bedenken geben. Immerhin bezahlen diese Zusatzvergütungen die Produktemittenten, also die Versicherer.

Im Durchschnitt machen entsprechende Zuschüsse 9,3 Prozent der Gesamteinnahmen bei Einfirmenvertretern aus, bei Mehrfachvertretern sogar 11,1 Prozent. Makler geben hier lediglich 4,7 Prozent an.

Betriebe stark von Zusatzvergütungen abhängig

Die Studie zeigt allerdings eine große Spreizung: Während etwa die Hälfte der Vertreter bis zu 10 Prozent der Gesamteinnahmen über Sondervergütungen erzielt, liegt dieser Anteil bei gut 35 Prozent der Einfirmenvertreter noch über 10 Prozent.

Die Studienautoren bewerten diese Abhängigkeit kritisch: „Betriebswirtschaftlich ist das für die Betroffenen bedenklich, denn das bedeutet, dass durchschnittlich mindestens die Hälfte des Gewinns eines Agenturbetriebs von Zusatzvergütungen abhängig ist, die in der Regel nicht auf Dauer garantiert sowie von Jahr zu Jahr von wechselnden Zielen und Voraussetzungen abhängig sind.“

Die Studie ermittelte auch, dass gerade umsatzstarke Betriebe von Sondervergütungen abhingen: Bei Agenturen mit mehr als einer Million Euro Jahresumsatz liegt der Zuschussanteil bei durchschnittlich 11,5 Prozent, was rechnerisch rund 115.000 Euro entspricht, heißt es in der Studie.

Über die BVK-Strukturanalyse

Die jüngste Ausgabe der BVK-Strukturanalyse wurde auf Grundlage einer Online-Befragung im ersten Halbjahr 2025 erstellt. Dabei werteten die Autoren Angaben von 1.440 Vermittlern aus, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt hatten. Die Studie umfasst 160 Seiten, das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 51 Jahren.

Die BVK-Strukturanalyse erscheint im zweijährlichen Turnus und untersucht unter anderem die demografische Struktur, Einkommenssituation, Altersentwicklung und Wechselbereitschaft von Versicherungsvermittlern.