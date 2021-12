Maklerakademie vor Webinar Wie Makler sich weiterbilden

Makler nutzen zur Weiterbildung am stärksten Angebote von Versicherungsgesellschaften (43 Prozent) und Maklerpools (34 Prozent). Besonders gute Weiterbildungsmaßnahmen scheinen jedoch Maklerakademien zu bieten. Sie kommen zwar erst an vierter Stelle der am häufigsten genutzten Angebote, schneiden aber aus Sicht der Vertriebler in der Qualität am besten ab. Die höchsten Bekanntheits- und Nutzungswerte bekommen die Allianz Maklerakademie und die Deutsche Maklerakademie (DMA).Unter den Weiterbildungsangeboten im Internet mögen Makler vor allem interaktive Angebote wie Webinare. Laut Studie nutzen mehr als 50 Prozent der Makler diese Form der Online-Seminare. Allianz, Axa und die Haftpflichtkasse Darmstadt sollen hierfür die besten Anbieter sein. Lernprogramme, Videos oder Podcasts als Selbstlernangebote spielen im Weiterbildungsmarkt hingegen eine eher untergeordnete Rolle.You Gov fragte in dieser Studie auch nach dem Absatz im Privatkundengeschäft. Dieser ist nach Angaben der Makler im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um einen Indexpunkt gefallen und liegt aktuell bei 56 Punkten (Wertebereich von 0 bis100, die Expansionsschwelle liegt bei 50).Die stärksten Veränderungen gibt es in der Finanzsparte und im Leben- und Renten-Bereich. Der Absatz von Finanzprodukten entwickelte sich gut und stieg um 3 Indexpunkte gegenüber dem Vorquartal. Der Absatz im Leben- und Renten-Bereich ging jedoch um 3 Indexpunkte nach unten.Im Firmenkundengeschäft fiel der Absatzindex um 3 auf 56 Punkte. Im letzten Quartal war dieser noch leicht gestiegen. Lediglich die Kredit-Sparte stieg um 5 Indexpunkte.Für die Studie befragte das Kölner Marktforschungs- und Beratungsinstitut You Gov vom 24. Juni bis 1. Juli 2014 bundesweit 209 unabhängige Finanz- oder Versicherungsvermittler. Die Makler nehmen in Form einer Online-Befragung am Absatzbarometer teil.