Maklermanagement.ag erweitert Vorstand Sascha Bassir ist neuer Grosskunden-Betreuer

Sascha Bassir (43), Bereichsleiter Partnervertriebe bei den Basler Versicherungen, ist zum 1. Januar 2015 als zusätzliches Mitglied in den Vorstand der Maklermanagement.ag berufen worden. Er verantwortet dort den neuen Bereich Key Account Management mit dem Schwerpunkt ungebundene Partnervertriebe.Durch das Zusammenführen der Vertriebsservice-Funktionen für alle freien Vertriebe der Basler Lebensversicherung innerhalb der Maklermanagement.ag sollen die Kräfte gebündelt und Synergien genutzt werden.Sascha Bassir ist seit 2011 für die Baloise Group in Deutschland tätig. Für die Basler Versicherungen leitet er weiterhin den Bereich Partnervertriebe für die Schadenversicherung. Vor den Basler Versicherungen war Sascha Bassir mit Managementfunktionen in der Vertriebssteuerung bei der Volksfürsorge/Generali, der neue leben Versicherungen und im Versicherungsbereich der Hamburger Sparkasse betraut.