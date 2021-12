maklermovie Fonds Finanz mit Erklärvideos für Vermittler

Viele Makler stehen immer wieder vor der Herausforderung, ihren Kunden teilweise äußerst komplexe Versicherungs-, Finanz- oder Vorsorgeprodukte einfach und leicht verständlich zu erklären. Dabei reichen Worte und textliche Informationen oftmals nicht aus, um die Kunden zu überzeugen. Genau hier setzt die Fonds Finanz an und präsentiert Maklern mit „maklermovie“ einen neuen, zielführenden Weg. Mithilfe von Erklärvideos können Makler zukünftig jedes noch so komplexe, erklärungsbedürftige Produkt anschaulich präsentieren – und das nicht nur persönlich, sondern auch über E-Mail und Internet. Alle Videos auf der Plattform www.maklermovie.de können mit dem Foto, den Kontaktdaten und auch dem Logo des Vermittlers personalisiert werden, sodass jeder Film zu einer ganz persönlichen Vertriebshilfe wird.Die Personalisierung eines Videos gestaltet sich in nur wenigen Schritten überaus einfach und schnell. Anschließend steht das Video zur weiteren Verwendung bereit. Hierfür hat der Makler zwei Möglichkeiten. Er kann das Video entweder mittels eines iFrame Codes in seine eigene Website einbinden oder aber mit wenigen weiteren Klicks eine separate, ebenfalls personalisierbare Landingpage für das Video erstellen. Bei dieser handelt es sich um eine suchmaschinenoptimierte Mini-Website, über die das Video schließlich einer größeren Anzahl an Kunden verkaufsstark präsentiert werden kann.Die Erklärvideos werden von Produktgebern und Gesellschaften zur Verfügung gestellt, von unabhängigen Anbietern bezogen oder sind eigene Produktionen der Fonds Finanz. Über ein spezielles Qualitätsmanagement wird die Aufnahme der Filme auf die Plattform geregelt. So unterschiedlich die Inhalte, so unterschiedlich auch die Gestaltung der Videos: comicartige Animationen sind ebenso vertreten wie reale Personen. Damit werden die Videos den verschiedensten Interessen und Bedürfnissen gerecht. Dennoch haben sie Grundlegendes gemein: sie sind alle kurz und prägnant, einfach und direkt, und sie sprechen die Kunden individuell und emotional an. „maklermovie“ wird kontinuierlich ausgebaut und wöchentlich mit einer Vielzahl neuer Videos bestückt.Als wichtige Ergänzung des Video-Marketing-Pakets stehen den Maklern auf der Website von „maklermovie“ jede Menge professionelle Tipps und Hilfestellungen zur Verfügung, um den Kundenerfolg mit den personalisierten Erklärvideos weiter zu steigern. Neben Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Kommunikation und Vermarktung und Hinweise zur Veröffentlichung und Bewerbung auf verschiedenen Social Media Kanälen stehen auch Textvorschläge für (Follow-Up-)Newsletter zur Verfügung. Dem Makler bietet sich die Möglichkeit, sich noch stärker als Experte zu positionieren und somit sowohl bei den Bestandskunden als auch bei den Neukunden zu punkten.