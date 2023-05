Votum-Chef zur EU-Kleinanlegerstrategie Maklern droht bei Vermittlung von Lebensversicherungen Provisionsverbot

Der erste Entwurf der Kleinanlegerstrategie der EU-Kommission liegt vor. Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Verbands unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa Votum, warnte am Dienstag vor zu viel Bürokratie und einer Zwei-Klassen-Beratung. Positiv fanden die meisten Marktkenner hingegen, dass sich die Finanzkommissarin Mairead McGuinness an ihr Versprechen hielt und ein allgemeines Provisionsverbot nicht Teil des Vorschlags ist.

Zumindest auf den ersten Blick nicht. Nun hat sich Klein den Entwurf genauer angeschaut und eine Formulierung gefunden, die seines Erachtens Provisionsverbot für deutsche Makler bei der Vermittlung von Lebensversicherungen bedeuten könnte.

Für die deutschen Versicherungsmakler ist es deutlich zu früh, sich über die Abkehr der EU-Kommissarin McGuinness von einem generellen Provisionsverbot in der EU zu freuen. In dem Entwurf sind U-Boote versteckt, die eine genaue Analyse bedürfen.

Provisionsverbot auf Seite 89

Wie gestern schon durch den Votum Verband kommuniziert, steckt der Teufel im Detail: er findet sich auf Seite 89 des EU-Entwurfs. Recht harmlos versteckt sich der vorgesehen neue Artikel 30 der IDD. Schnell überlesen, hat es aber der Artikel 30 Absatz 8 in sich. Denn dort heißt es:

„(8) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Versicherungsvermittler, wenn er den Kunden darüber informiert, dass die Beratung auf unabhängiger Basis erfolgt, Folgendes tun muss:

eine hinreichend große Zahl von auf dem Markt verfügbaren Versicherungsprodukten bewerten, die hinsichtlich ihrer Art und ihrer Produktanbieter hinreichend diversifiziert sind, um zu gewährleisten, dass die Ziele des Kunden in geeigneter Weise erreicht werden können; und sich nicht auf Versicherungsprodukte beschränken, die von Unternehmen ausgegeben oder angeboten werden, die enge Verbindungen zum Vermittler haben. keine Gebühren, Provisionen oder andere monetäre oder nicht-monetäre Vorteile annehmen und einbehalten, die von einem Dritten oder einer Person, die im Namen eines Dritten handelt, im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung für Kunden gezahlt oder gewährt werden.“

Der englische Originaltext lautet wie folgt:

“(8) Member States shall require that, where an insurance intermediary informs the customer that advice is given on an independent basis, the intermediary shall:

assess a sufficiently large number of insurance products available on the market which are sufficiently diversified with regard to their type and product providers to ensure that the customer’s objectives can be suitably met and shall not be limited to insurance products issued or provided by entities having close links with the intermediary. not accept and retain fees, commissions or any monetary or non-monetary benefits paid or provided by any third party or a person acting on behalf of a third party in relation to the provision of the service to customers.”

Versicherungsmakler zur unabhängigen Vermittlung verpflichtet

Es entspricht nicht erst seit dem Sachwalter-Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) der ständigen Rechtsprechung, dass der Versicherungsmakler gegenüber seinen Kunden zur unabhängigen Vermittlung verpflichtet ist. Sollte diese Regelung daher unverändert umgesetzt werden, könnten Makler für Vermittlungsleistungen in der Sparte Leben keine Provision mehr entgegennehmen.

Unser Fazit fällt eindeutig aus. Der europäische Markt kennt kaum ein weiters Land, in dem der Marktanteil von Makler so groß ist wie in Deutschland. Dies zeigt, dass eine Regelung, die in der gesamten EU einheitlich gilt, nicht auf die spezifischen Märkte der einzelnen Länder Rücksicht nehmen kann.

Es sollte weiterhin allen Vermittler in der EU möglich sein, sowohl gegen Provision als auch auf Honorarbasis tätig zu werden. Der Votum Verband wird sich weiterhin entschlossen für die Dualität der Vergütungssysteme einsetzen.