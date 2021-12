Maklerpool Apella moniert Parteien gehen in ihren Wahlprogrammen kaum auf die private Altersvorsorge ein

Pläne zur gesetzlichen Rente, zu Bürgerversicherung & Co. sind in den Wahlprogrammen der Parteien reichlich vorhanden. Vorschläge zur privaten Altersvorsorge aber? Fehlen, findet Guntram Schloß, Vorstandsvorsitzender des Maklerpools Apella. Also hat er einfach selbst zwei Forderungen entwickelt.