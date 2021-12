Maklerpool BCA mit neuer Führung in Österreich

Der studierte Volkswirt Bors startete seine Berufslaufbahn als Wertpapieranalyst und Fondsmanager. Weitere Karriereschritte folgten bei in- und ausländischen Versicherungen, wo er in verschiedenen Führungsfunktionen tätig war. Bors wird unter anderem für den gesamten Vertrieb, Marketing sowie IT, aber auch für den Auf- und Ausbau des Versicherungsbereichs der BCA Austria verantwortlich zeichnen.Bors ersetzt den langjährigen Österreich-Geschäftsführer Klaus Schönfelder, der das Unternehmen im Oktober 2010 auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen verlassen hatte. Schönfelder ist seit 1. Dezember Mitglied der österreichischen Geschäftsleitung beim britischen Versicherer Clercial Medical.