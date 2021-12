Maklerpool-Bilanz Baufi-Volumen wächst schneller als der Markt

Das Vermittlungsvolumen von Bausparprodukten ist im ersten Quartal 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,8 Prozent zurückgegangen, bilanziert Michael Neumann. Der Qualitypool-Geschäftsführer erklärt: „Sicherheitsorientierte Makler und Kunden haben in den vergangenen Monaten aufgrund der Zinsentwicklung teilweise andere Produktkombinationen präferiert.“Im vergangenen Jahr hätten sich die Bereiche Baufinanzierung und Bausparen mit einer Zunahme von jeweils knapp 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr noch deutlich überproportional zum Markt entwickelt. Anfang 2016 setzte demnach nur der Teilbereich Baufinanzierung sein Wachstum fort.„Vor dem Hintergrund einer weiterhin expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank werden die Baufinanzierungszinsen auf kurze bis mittlere Sicht sehr niedrig bleiben“, erwartet Neumann. „Das sind gute Voraussetzungen für Baufinanzierungsmakler.“Daran ändere auch die Umsetzung der am 21. März in Kraft getretenen Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WIKR) wenig: „Auch wenn noch einige Punkte offen sind, werden uns die Anforderungen der WIKR nicht bremsen“, so der Chef des Maklerpools mit mehr als 800 aktiven Maklern.