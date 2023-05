Vertriebs-Software Automatische E-Mail: Maklerpool Blau Direkt startet neuen Service für Vermittler

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt erweitert sein Service-Angebot für Vertriebspartner mit dem neuen Software-Paket Mailien. Es besteht aus zwei Komponenten: Neben der Software „Makleraccess” für Makler-Homepages gibt es das auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Marketing-System von Deeplico. Es schreibt Bestandskunden automatisiert per E-Mail an, ohne dass der Berater dafür selbst aktiv werden müssen.

Marvin Kowalski © blau direkt

Deeplico stützt sich hierfür auf die Daten in der Software Ameise. Dies ist das bestehende Maklerverwaltungsprogramm des Infrastrukturdienstleister für Vermittler von Versicherungen und Finanzen, der als Spezialist für die Verarbeitung und Pflege von Daten und Dokumenten die Prozesse seiner Geschäftskunden optimieren will. So analysiert das System die Verträge und verschickt neben Weihnachts- und Geburtstagsgrüßen auch individuelle Produktvorschläge.

Der Empfänger der E-Mail kann sich über eine der individuell bereitgestellten Landingpages informieren und direkt online neue Verträge abschließen. Somit erhöhe sich der Policen-Bestand der angeschlossenen Makler „automatisch ohne eigenen Mehraufwand“, betonen die Lübecker. Konkret erwartet Blau Direkt, dass Makler ihre Bestände mithilfe von Mailien innerhalb der ersten drei Jahre um durchschnittlich 10 Prozent steigern können.

Persönlich zugeschnittene Geldanlagen und Versicherungen

„Das Potenzial von Mailien ist großartig“, sagt Marvin Kowalski, der den Support bei Blau Direkt verantwortet. Die Software erfülle den Wunsch vieler Kunden, mit ihren Beratern in Kontakt zu bleiben und auf sie persönlich zugeschnittene Angebote zu bekommen. „Zudem regt Mailien die Makler dazu an, den Kundenbestand kontinuierlich zu pflegen. Das hat weitere Vorteile: Ein digitalisierter Firmenbestand erleichtert unter anderem den Bestandsverkauf.“

„Mailien beschert uns durch die automatisierte Kundenkommunikation eine enorme Zeitersparnis und macht unsere Arbeit dadurch deutlich effizienter“, berichtet Anwender Benjamin Adamietz, Versicherungsmakler aus dem nordrhein-westfälischen Arnsberg. „Mithilfe des integrierten Jahres-Checks und anderen Aktionen konnten wir bereits einen beachtlichen Umsatz generieren, den wir ohne die Kombination aus der automatisierten Aussendungen sowie den Landingpages wahrscheinlich verpasst hätten.“