Maklerpool-Chef „Fintechs steigern die Qualität der Branche“

Es wird viel über Fintechs geredet und noch mehr in diese investiert. Tatsächlich scheinen die. So verklagt die Vermittler-Interessenvertretung BVK die Firma Moneymeets, weil diese dem Kunden unverhohlen eine Rückerstattung von Provisionsanteilen anbieten. Zwar hat das Startup gerade einmal 6.000 Kunden gewonnen, doch befürchtet man einen Dammbruch. Immerhin sind mit Getsafe, Safeme und Clark weitere deutsche Fintechs gestartet, die die Provisionen teils direkt an den Kunden weiterreichen oder – wie im Fall Clark spenden.