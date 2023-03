Maklerpool Fonds Finanz und DEMV „Makler können ihren Verwaltungsaufwand um 70 Prozent senken“

„Mit unserem kostenfreien Maklerverwaltungsprogramm Professional Works können Sie Ihren Verwaltungsaufwand um bis zu 70 Prozent reduzieren“, erklärte Karsten Allesch bei seinem Vortrag vor etwa 100 Fachbesuchern der diesjährigen Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (MMM). Hierzu biete die digitale Kundenakte des von ihm geführten Deutschen Maklerverbunds (DEMV) unter anderem eine breite Palette an Vorlagen zum Kündigen alter Verträge oder Mahnen fälliger Rechnungsbeträge, die automatisiert per E-Mail oder Postbrief automatisiert verschickt werden können.

Karsten Allesch © DEMV

Ein Check-up-Tool für das Jahresgespräch mit dem Kunden ermögliche hingegen einen vollständigen Überblick über eventuelle Deckungslücken des Verbrauchers in weniger als drei Minuten. Außerdem erleichtere es die Software der Hamburger, Dubletten in der Bestandsdatenbank der Kunden und Policen zu erkennen und zu beseitigen. Denn viele Versicherungsmakler hätten besseres zu tun als ihre Daten zu pflegen, steht für Allesch fest. „Daten aktualisieren, fehlende Informationen ergänzen, Dokumente hochladen und zuordnen, Beratungsdokumentation erstellen ... übernimmt Ihr MVP für Sie.“

HG Capital investiert in Fonds Finanz und DEMV

Mit Professional Works sei aber nicht nur der automatische Datenimport von mehr als 100 Versicherern möglich, sondern auch mehreren Maklerpools. Hierzu zählt der MMM-Veranstalter Fonds Finanz. Die Münchner sind seit wenigen Monaten über Bande mit dem DEMV verbunden: Die Private-Equity-Gesellschaft HG Capital hat vor rund einem Jahr 60 Prozent der Anteile an Fonds Finanz übernommen. Und wenige Monate später ist der Investor mit Sitz in London, München und New York auch bei den Hamburgern als neuer Mehrheitseigner eingestiegen.

Norbert Porazik © Fonds Finanz

Die nun verstärkte Kooperation mit dem DEMV verbinde „für Makler das beste aus zwei Welten“, kommentiert Norbert Porazik. Der Chef der Fonds Finanz spricht daher von einem „perfect match“: Der DEMV sei Spezialist darin, Aufträge per Direktanbindung an Versicherer abzuwickeln, Fonds Finanz hingegen über seine Pool-Anbindung. „Alle Nutzer von Professional Works können nun ihren gesamten Kundenbestand unter einer Oberfläche verwalten und Geschäft direkt aus dem MVP einreichen.“ Und DEMV-Makler könnten auch den Leistungsservice der Fonds Finanz in Anspruch nehmen.

Ziel: „allumfassende Maklerplattform aufbauen“

Neben Versicherungen sollen in Professional Works zukünftig auch Produkte anderer Kategorien wie zum Beispiel Baufinanzierungen verfügbar sein. „Im Sommer wollen wir mit Edisoft und dem Advisor Studio unseren Investment-Bereich integrieren“, kündigt Porazik an. „Damit kommen wir unserem Ziel näher, eine allumfassende Maklerplattform aufzubauen.“ Vermittler können ausgewählte Produktempfehlungen bereits heute als Angebote in die Kunden-App einstellen. „Wir arbeiten aber noch an einem Tarifvergleich mit der Möglichkeit zum direkten digitalen Vertragsabschluss“, berichtet Allesch.