Maklerpool Fondskonzept im Porträt: Die Beharrlichen
Dietenheim, ein 7000-Einwohner-Städtchen südlich von Ulm: Das dreigeschossige Gebäude in der Königstraße 51 war früher Hauptsitz einer Regionalbank. Es ist frisch renoviert und mit Kunst bestückt, Gemälde im Inneren, bunte Emaille- und Keramikarbeiten an der Fassade. Seit 2023 hat der Maklerpool Fondskonzept hier seinen Sitz. Weitere Zweigstellen und Mitarbeiter hat Fondskonzept in Augsburg, in Haar bei München sowie mit der österreichischen Tochter Finanzadmin in Wien und Graz. Insgesamt arbeiten knapp 100 Mitarbeiter dem Pool zu.