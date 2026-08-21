Dietenheim, ein 7000-Einwohner-Städtchen südlich von Ulm: Das dreigeschossige Gebäude in der Königstraße 51 war früher Hauptsitz einer Regionalbank. Es ist frisch renoviert und mit Kunst bestückt, Gemälde im Inneren, bunte Emaille- und Keramikarbeiten an der Fassade. Seit 2023 hat der Maklerpool Fondskonzept hier seinen Sitz. Weitere Zweigstellen und Mitarbeiter hat Fondskonzept in Augsburg, in Haar bei München sowie mit der österreichischen Tochter Finanzadmin in Wien und Graz. Insgesamt arbeiten knapp 100 Mitarbeiter dem Pool zu.

Früh digital

Angefangen hat Fondskonzept sehr klein. Hans-Jürgen Bretzke war selbst Vermittler mit eigener Finanzberatungsfirma. Irgendwann seien Kollegen auf ihn zugekommen: Ob man sich nicht zusammentun könnte, um bei Fondsgesellschaften bessere Vertragsbedingungen auszuhandeln. Aus zwei Handvoll Maklern aus Bretzkes Umkreis wurde der Kern dessen, was heute Fondskonzept ausmacht. Die Firma hieß zunächst ATS Fondskonzept, 2000 wurde sie als Fondskonzept Service GmbH ins Handelsregister eingetragen. 2015 firmiert sie zur Fondskonzept AG um.

Ein Thema, das Bretzke seit der Gründung verfolgt: Das Geschäft sollte weg vom Papier. Die Geschäftsabwicklung wurde digitalisiert, ein Endkunden-Fondsangebot für Selbstentscheider erstellt („Fondsshop“), das Makler auf ihrer Homepage einbinden können, eine selbst programmierte Depoteröffnungsstrecke sowie eine digitale Endkunden-App entworfen. „Fondskonzept hatte schon die erste App, als es das Wort noch gar nicht gab“, sagt Vertriebsvorstand Alexander Lehmann. Stolz ist man vor allem auf das inhouse programmierte Maklerverwaltungsprogramm „Smart-MSC“. Es bildet sämtliches Finanzgeschäft ab: Investment, Finanzierung, Versicherungen, auch Direktanbindungen.

Auf Führungsebene wirkt neben Hans-Jürgen Bretzke auch Heike Angele von Gründung an im Vorstand mit, 2015 kam Christian Sosnowski hinzu. Die für Fondskonzept prägende IT-Firma hieß lange Sosnowski Computersysteme GmbH, seit 2024 Teckonzept. 2020 kam Alexander Lehmann, Anfang 2025 der heutige Österreich-Chef Reinhard Magg in den Vorstand.

Die Eigentümer | Bildquelle: Fondskonzept/DAS INVESTMENT

Beständig ist auch die Eigentümerstruktur: 89 Prozent der Anteile an Fondskonzept hält die Familie Bretzke, je 4,5 Prozent entfallen auf Heike Angele und Christian Sosnowski. Den Rest halten rund 100 Maklerpartner. Kein institutioneller Investor, keine Bank, kein Private-Equity-Haus sind dabei.

Familiengeführt beziehungsweise im Familienbesitz – das war vor einigen Jahren noch die Regel bei Maklerpools. Heute hebt sich Fondskonzept damit deutlich vom restlichen Markt ab. Fonds Finanz, die bisherige Nummer eins nach Umsätzen im deutschen Poolmarkt, gehört mehrheitlich dem Private-Equity-Investor HG Capital. Ebenso wie der Deutsche Maklerverbund DEMV. Blau Direkt und Netfonds wurden von Investor Warburg Pincus übernommen. JDC ist an die Börse gegangen, bei BCA sind mehrere Versicherer als Ankeraktionäre an Bord, bei Fondsnet hält eine Schweizer Bankengruppe Anteile.

Das Bild von Fondskonzept als Ausreißer pflegt man in Dietenheim bewusst. „Wir entscheiden selbst, was wir tun, da redet uns niemand rein“, betont Vertriebsvorstand Alexander Lehmann.

Die Kehrseite des Modells wird in der Branche ebenfalls diskutiert: Ein familiengeführtes Unternehmen kann niemals die Mittel für Modernisierungen stemmen, wie sie ein Private-Equity-Haus bereitstellen kann. Für die Fondskonzept-Verantwortlichen ist das kein Problem, sie setzen ihre Prioritäten woanders: Fondskonzept hat keine Schulden, es besitzt einen komfortablen Puffer an Eigenkapital und gut sieben Millionen Euro Liquiditätsreserve. „Seit Gründung haben wir kein einziges Jahr mit Verlust abgeschlossen“, erinnert Poolchef Bretzke.

Was ihn an Private-Equity-Einstiegen in Pools skeptisch macht: „Ein Investor kauft ein Unternehmen nicht aus Interesse an dessen Geschäftsmodell oder dessen Kunden, sondern um Umsatz und Ebitda zu vervielfältigen und es dann weiterzuverkaufen.“ Die langfristige Planung und damit die Interessen der Makler könnten dabei auf der Strecke bleiben.

Geschäftsmodell und Zielgruppe

Der Fokus von Fondskonzept liegt auf Investment. Rund 85 Prozent des Umsatzes kommen aus dem Investmentgeschäft der Maklerpartner in Deutschland. Der Rest verteilt sich etwa hälftig auf Versicherungen und das österreichische Haftungsdach Finanzadmin. Dieses gründete Fondskonzept, weil Österreich keinen niedrigschwelligen Zugang zur Finanzvermittlung kennt, wie ihn die deutsche Gewerbeordnung bietet. Die österreichische Finanzadmin ist in ihrer Nische durchaus erfolgreich. 380 Vermittler betreuen dort zusammen rund 2,4 Milliarden Euro.

In Deutschland sind an Fondskonzept rund 1.200 Vermittlerpartner angebunden – wobei unter einen einzelnen Kooperationsvertrag mitunter auch Vertriebsorganisationen mit bis zu 1.800 Einzelvermittlern fallen. Insgesamt nutzen gut 6.000 Makler regelmäßig das Smart-MSC, heißt es von Fondskonzept. Administriertes Volumen in Deutschland: rund 18,9 Milliarden Euro.

Die meisten Maklerpools, zumal die großen, bieten ihren Maklern heute umfangreiche Services an: Neben klassischen Pooldiensten auch weiche Leistungen wie Vertriebscoaching, Marketinghilfen, Einsteigerschulungen und manchen anderen Service. Fondskonzept-Chef Bretzke macht deutlich, was er von den Bemutterungstendenzen seiner Wettbewerber hält – nämlich nichts.

“ Wir sprechen den wirklich professionellen, hauptberuflichen Investmentfondsberater, Vermögensverwalter oder Versicherungsmakler an. Hans-Jürgen Bretzke

Für die Fondskonzept-Makler sei vieles davon überflüssig, urteilt er. „Wir sprechen den wirklich professionellen, hauptberuflichen Investmentfondsberater, Vermögensverwalter oder Versicherungsmakler an. Am besten mit Angestellten und mit einem Vertrieb“, umreißt er die Wunsch-Klientel seines Pools. Und spezifiziert: „Die, die die Technik brauchen und den Rest selbst können.“ Kein Schnickschnack, kein Hier-und-dort-unter-die-Arme-Greifen. Bei Fondskonzept ist selbstständiges Arbeiten gefragt.

Ein noch junges Standbein des Pools ist die Vermögensverwaltung, das dafür zuständige Tochterunternehmen heißt Wealthkonzept. Die Anteile an Wealthkonzept hält Fondskonzept nur zur Hälfte, die andere Hälfte liegt beim SDF Süddeutsche Family Office aus Stuttgart. In 188 Strategien werden über Wealthkonzept gut 700 Millionen Euro verwaltet.

Gegenüber dem Gesamtvolumen von über 21 Milliarden Euro Assets under Administration ist der Bereich Vermögensverwaltung somit noch ein zartes Pflänzchen. Er wachse verglichen mit der Einzelfondsvermittlung jedoch „überproportional stark“, wie Lehmann verrät. Wie auch andernorts im 34f-Vertrieb ist man bei Fondskonzept darüber froh: mit Blick auf die regulatorisch einfachere Handhabung und auf Skalierungsmöglichkeiten. Gerade kleineren Endkunden könnten die Makler mit gebündelten Vermögensverwaltungsstrategien ein Angebot machen.

Technologie und Plattform

Wer nach dem Kern von Fondskonzept sucht, landet unweigerlich bei der Technologie. Das sei unter Maklerpools heute zwar kein Alleinstellungsmerkmal mehr, räumt Vorstand Lehmann ein. Allerdings nehmen die Dietenheimer für sich in Anspruch, ihren Schwerpunkt schon von Anfang an auf Digitalisierung gelegt zu haben. In der Tat arbeitet jeder zweite Fondskonzept-Mitarbeiter in der IT. Alles, was das System kann, sei hausintern entstanden: selbst programmiert, selbst gewartet, sagt Lehmann nicht ohne Stolz.

Neben dem technischen Herzstück, dem MVP „Smart-MSC“ mit seinen umfangreichen Funktionen, hat Fondskonzept auch rund 100 Bipro-Schnittstellen für den Datenaustausch mit Versicherern selbst programmiert — eine Mühe, die sich wohl kaum ein anderer Maklerpool macht.

Alexander Lehmann | Bildquelle: Fondskonzept

Der Verzicht auf externe Schnittstellenanbieter wie Zeitsprung, auf den sich viele Wettbewerber verlassen, entspringt der stets durchschimmernden Haltung bei dem Pool: Wer auf Drittdienstleister setzt, gibt Kontrolle ab — über Prozesse und schlimmstenfalls auch über Daten. Zudem spare man Kosten: „Wir haben im letzten Jahr rund vier Millionen Euro für IT ausgegeben — zu unseren internen Verrechnungspreisen“, berichtet Lehmann. Am Markt hätte man rund das Doppelte gezahlt, schätzt er.

Der stetige Ausbau des Systems machte das Programm im Laufe der Zeit allerdings nicht nur smarter, sondern auch behäbiger. Die Usability des Smart-MSC von Fondskonzept gilt in der Branche als ausbaufähig — ein Kritikpunkt, den man selbst bei dem Pool nicht abstreitet. „Es ist vielleicht nicht das schlankeste, vielleicht auch nicht das durchsichtigste, aber sicher eines der besten“, räumt Lehmann ein. Man wolle die Makler, die mit ihm arbeiteten, bestmöglich vor etwaigen Rechtsstreits wegen Fehlberatung schützen.

“ Wir haben im letzten Jahr rund vier Millionen Euro für IT ausgegeben — zu unseren internen Verrechnungspreisen. Alexander Lehmann

Auch beim Thema künstliche Intelligenz setzt Fondskonzept auf Eigenentwicklungen. Neuestes Projekt: die hauseigene KI-Assistentin „Finia“ – kein selbstständig handelnder KI-Agent, sondern als Sparringspartner für Makler konzipiert. Finia soll etwa beim Navigieren durch das MVP, bei der Dokumentensuche und der Portfolioanalyse helfen. Handeln müssen die Makler dann selbst. Auch hier gilt: Alle Daten bleiben im System des Smart-MSC gespeichert.

In der Poolbranche gibt es seit jeher neben Kooperationen auch Animositäten. Fondskonzept-Gründer Hans-Jürgen Bretzke wird mitunter Ziel spöttischer Bemerkungen: als jemand, der beharrlich bis stur vor sich hinwerkelt, während sich die Welt um ihn herum schnell weiterdreht. Ein sehr abweichendes Bild von dem des technologischen Vorreiters, als den man sich bei Fondskonzept begreift.

Das sagen Vermittler

Wie erleben Makler den Pool in der Praxis? Johannes Föhrweiser, Vermittler und Prokurist beim Vertriebsverbund „BSC – Die Finanzberater“, ist seit Januar 2016 dabei. Man habe erst mehrere Poolanbindungen im Investmentbereich gehabt und diese schließlich bei Fondskonzept gebündelt, so Föhrweiser. Was sich durchaus als Lob für die Dietenheimer lesen lässt. Föhrweiser nutzt den Pool für klassisches 34f-Vermittlungsgeschäft und ebenso für die Vermögensverwaltung. Auch auf die digitalen Tools von Fondskonzept greift er zurück. „Damals bot Fondskonzept aus unserer Sicht das modernste und innovativste Programm für die Abwicklung und Abbildung des Investmentgeschäfts“, sagt er über die Entscheidung für Fondskonzept.

Was Föhrweiser gut gefällt: verschiedene Bankplattformen in einem System gebündelt nutzen zu können. Und ebenfalls die Option, eigene Vermögensverwaltungsstrategien zu beraten. Auch den regelmäßigen Kontakt mit einem persönlichen Ansprechpartner schätzt der Vermittler. Kritik hat er dennoch: Fondskonzept sollte eine Schnittstelle anbieten, „damit wir darüber einfacher mit unseren Systemdaten agieren könnten“. Zudem sollte sich das Unternehmen von dem Anspruch lösen, der einzige Dienstleister seiner Makler sein zu wollen.

Schärfer urteilt Timo Schmitt von der Finanzberatung Schmitt. Er habe Geldanlagegeschäft in der Vergangenheit erst über Fondskonzept abgewickelt, empfand dessen System jedoch als wenig anwenderfreundlich. „Da ist alles wirklich 0,0 Prozent intuitiv“, befand Schmitt. Weshalb er zu einem Wettbewerber wechselte.

Drei Themen stehen bei Fondskonzept derzeit oben auf der Agenda. Vertriebsvorstand Lehmann zählt sie auf: erstens die KI-Integration ins Smart-MSC, zweitens der Dauerbrenner Regulatorik sowie drittens – ganz brandaktuell – die Altersvorsorgereform. Ein eigenes Altersvorsorgeprodukt werde Fondskonzept nicht auflegen — das sehe man als Sache der Produktgesellschaften. Der Pool wolle aber die abwickelbaren Lösungen seiner wichtigsten Lagerstellen in sein System integrieren.

Hohes Durchschnittsalter

Auf die deutsche Maklerpoolbranche schwappt ein Problem zu, das auch Fondskonzept betrifft: Die Maklerschaft ist überaltert. Der Durchschnittsvermittler im freien Vertrieb ist 53 Jahre alt, bei Fondskonzept vielleicht sogar etwas älter. Wie also umgehen mit der Welle absehbarer Abgänge, die erst in einigen Jahren ihre volle Wucht entfalten dürfte?

Bretzke weist darauf hin, dass nicht allein die Vermittler, sondern mit ihnen auch ihre Kunden alterten, sodass ein gewisser Gleichklang bestehe. Lehmann erläutert: Man setze vor allem auf organische Bestandsübergänge. Fondskonzept helfe, wenn Vermittler ihr Geschäft innerhalb der Familie oder im Bekanntenkreis weitergeben wollten. Jüngere Maklerpartner vernetze man in einem eigens gegründeten „Next-Generation-Club“ miteinander. Er betont: „Wir sehen bei unseren Maklern keinen großen Trend in Richtung ‚ich möchte abgeben, aufhören, übergeben, meinen Maklerbestand verkaufen'.“

Auch kaufmännisch stelle sich die Situation für Fondskonzept sehr erfreulich dar. „Über den gesamten Pool hinweg steigen die verwalteten Mittel seit Jahren“, sagt Lehmann. Mit den Assets under Administration steigen auch Umsatz und Gewinn.

Finanzkennzahlen

Der Jahresabschluss 2025 von Fondskonzept lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor, die aktuellsten Daten stammen aus dem Geschäftsjahr 2024. Demnach stieg der Konzernumsatz 2024 um gut 16 Prozent auf 133,5 Millionen Euro, das administrierte Bestandsvolumen wuchs auf 18,1 Milliarden Euro (heute sind es nach Pool-Angaben 21,3 Milliarden).

Fremdkapital im eigentlichen Sinn kennt Fondskonzept nicht: Was auf der Passivseite der Bilanz steht, sind ausschließlich Liefer- und sonstige Verbindlichkeiten aus dem laufenden Geschäft, kein Kredit im eigentlichen Sinne. Das Wachstum wurde aus dem Cashflow finanziert. Die Eigenkapitalquote lag bei 38,3 Prozent — im Branchenvergleich ein überdurchschnittlicher Wert.

Schaut man genauer hin, wird das Bild etwas unruhiger. Der Jahresüberschuss sank trotz des Umsatzwachstums im Jahresverlauf 2024 um knapp 28 Prozent auf 2,1 Millionen Euro — vor allem weil der Personalaufwand überproportional stieg. Von 84 auf 92 Mitarbeiter stockte Fondskonzept 2024 auf. Heute sind es sogar knapp unter hundert Mitarbeiter. Der Rohertrag hingegen blieb mit 16,6 Millionen Euro gegenüber 16,4 Millionen Euro 2023 praktisch stabil.

Fondskonzept – wie es weitergeht

Die Frage, wer das Geschäft einmal übernimmt, stellt sich bei Fondskonzept auch intern. Der 67-jährige Bretzke gilt nach außen als zentrale Figur des Pools. Bretzke kontert: Er habe sich aus dem Tagesgeschäft bereits zurückgezogen, betreue vor allem noch die Vermögensverwaltung. „Fondskonzept ist organisatorisch und personell so aufgestellt, dass es auch ohne mein tägliches operatives Mitwirken erfolgreich funktioniert“, sagt er. Weiterhin wirken im Fondskonzept-Umfeld Bretzkes Ehefrau Lucia Jerg-Bretzke sowie Tochter Katharina Bretzke mit, beide im Aufsichtsrat.

Ob Fondskonzept längerfristig mit dem immer finanzkräftigeren Wettbewerb mithalten kann, erscheint ungewiss. Immerhin dürften die Geschäftsergebnisse der Häuser durch Investoren-Beteiligungen zukünftig noch deutlich weiter auseinanderdriften. Fonds Finanz kam schon 2024 auf 341 Millionen Euro Umsatz bei knapp 77 Millionen Euro Rohertrag. Von Blau Direkt und Netfonds gemeinsam erhofft man sich bei Warburg Pincus zukünftig Umsätze von 550 Millionen Euro.

Für Fondskonzept sind das kaum erreichbare Dimensionen. Ob der Fokus auf Unabhängigkeit und Qualität auf Dauer genügend Makler anzieht, um im ähnlichen Umfang weiterzuarbeiten, wenn die jetzigen älteren Vertriebspartner bereits ausgeschieden sind, wird der Markt entscheiden.