Maklerpools JDC kauft Mitbewerber Top Ten

Der Maklerpool der JDC-Gruppe, Jung, DMS & Cie., kauft einen kleineren Mitbewerber. Das Unternehmen habe einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile der Top Ten Financial Network Gruppe unterzeichnet, heißt es in einer Mitteilung. Dazu zählen die Firmen Top Ten Investment-Vermittlung sowie DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung, die mit etwa 50 Mitarbeitern Dienstleistungen in Investmentberatung, Vermögensverwaltung und Fondsmanagement anbieten. Mit eigener Softwarelösungen verwaltet Top Ten den Angaben zufolge mehr als 2 Milliarden Euro Investmentbestand für die etwa 1.000 Vermittler im Netzwerk.

Top Ten wurde vor mehr als 25 Jahren von zehn ehemaligen Beratern von Dr. Jung & Partner gegründet, die nun integraler Bestandteil von Jung, DMS & Cie. ist. Nun komme die Familie wieder zusammen, heißt es von JDC. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Übernahme soll Mitte 2023 abgeschlossen sein. Jung, DMS & Cie. betreut als Versicherungsmakler etwa 16.000 Poolpartner aus Deutschland und Österreich.

Durch den Erwerb von Top Ten wolle das Unternehmen den Investmentfokus schärfen, wie es heißt. Mit der technischen Plattform, die Teil der Übernahme sei, könne JDC das Angebot für Bestandskunden in den Bereichen Vermögensverwaltung, Haftungsdachlösungen und Label-Fonds ausbauen. „Unseren bestehenden JDC-Partnern werden wir viele neue Services im Bereich Investment und Vermögensverwaltung anbieten und den Top-Ten-Partnern im Gegenzug die JDC-Versicherungsplattform“, sagt JDC-Chef Sebastian Grabmaier.