Maklerpools Argentos und Germanbroker.net kooperieren

Beide Unternehmen werden eigenständige juristische Einheiten bleiben. Gemeinsames Projekt ist eine integrierte IT-Plattform, über die die Makler beider Partner Investment- und Versicherungsanträge abwickeln und verwalten können. Dazu wird die Software „AdWorks“ genutzt, die von dem auf die Finanzbranche spezialisierten Entwickler Financetec stammt.



Den Angaben nach wird freien Vermittlern ein modernes Kundenmanagementsysteme zur Verfügung gestellt, dass die vom Gesetzgeber künftig geforderte, lückenlose Dokumentation von Beratungsgesprächen bereits leiste.



Unabhängigkeit der Pools soll gewahrt bleiben



Argentos und Germanbroker.net gehören ihren angegliederten Partnern, so dass weder Großaktionäre ihre Einzelinteressen, noch Produktanbieter Absatzvorgaben für eigene Produkte durchsetzen können, heißt es. „Diese Kooperation kommt zum richtigen Zeitpunkt, da sie entscheidend dazu beiträgt, dass unabhängige Finanzdienstleister auch künftig unabhängig bleiben können“, erklärt Argentos-Vorstand Michael Weisz.

„Außerdem nähern sich etwa in der Altersvorsorge die Berufsbilder und Anforderungen im Fonds- und im Versicherungsvertrieb einander an. Was lag da näher als beide Bereiche in einer integrierten, durch modernste IT unterstützten Plattform zusammenzuführen“, so der Argentos-Vorstand weiter.



Im Produktbereich wollen Argentos und germanBroker.net Anlage- und Vorsorgelösungen anbieten, die für die Bedürfnisse der Partner und deren Kunden maßgeschneidert sind. Die gemeinsam entwickelte Fondspolice „VitaSolitär“ soll demnächst auf den Markt kommen.



Gegenseitige Anbindung erwünscht



Wie die Unternehmen mitteilten, binden sich bereits erste Partner von germanBroker.net bei Argentos an, um ihr Investmentgeschäft abzuwickeln. Umgekehrt reichen Argentos-Partner bereits erste Versicherungsanträge über germanBroker.net ein.



Weitere Informationen zur strategischen Allianz, zu Produkten und IT-Lösungen geben Argentos, Germanbroker.net und der IT-Partner Financetec auf einer Roadshow-Reihe, die für die erste Februarhälfte 2010 geplant ist.