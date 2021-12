Maklerportal mit Blog gestartet

Einen Monat nach Start des interaktiven Makler-Portals Mensch-Makler.de hat der Finanzdienstleister Delta Lloyd erste User-Zahlen bekannt gegeben.4.500 unterschiedliche Nutzer haben seit Start der Plattform am 15. Oktober 2008 die Seite besucht. 140 haben den monatlichen Newsletter abonniert und 130 Makler haben sich mit einem Profil registriert. Damit können sie nun auf dem Portal eigene Beiträge oder Umfragen einstellen.Mensch-Makler.de versteht sich als Forum, in dem Tipps und Erfahrungen ausgetauscht werden, will darüber hinaus auch unterhalten. Maklern haben die Möglichkeit, Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag zu bloggen oder über Kurzumfragen aktuelle Stimmungen in der Branche abzufragen. Ab heute werden zudem auf der Plattform unter www.mensch-makler.de Videos mit Maklermeinungen von der DKM veröffentlicht.Delta Lloyd, Tochter der Amsterdamer Delta Lloyd Groep und damit Teil der britischen Aviva-Gruppe, liefert den technischen Rahmen des Portals und moderiert die Diskussionen. Die Inhalte werden von den Nutzern selbst geliefert.