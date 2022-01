Gewerbeversicherungen Maklerverbund GGW baut Marktanteil aus

Seit knapp einem Jahr geht der älteste Versicherungsmakler Europas, die 1758 gegründete Gossler, Gobert & Wolters (GGW) Gruppe aus Hamburg, gemeinsame Wege mit Tobias Warweg. Der ehemalige Manager für den Maklervertrieb der Versicherer Axa beziehungsweise HDI gründete 2020 die Kölner Warweg Mittelstandsmakler Gruppe. Hierin schlossen sich damals acht inhabergeführte Versicherungsmakler mit starkem Kundenfokus auf den Mittelstand hierzulande zusammen.

Expansion der gesamten Gruppe

Tobias Warweg, Foto: HDI

Zur GGW Gruppe gehört ab sofort auch Traditionsunternehmen Droege aus Hamburg. Es ist seit immerhin 1847 am Markt vertreten und hatte 2018 selbst den Versicherungsmakler Aktiv Assekuranz aus München übernommen. Die dadurch gewachsene Droege Holding beschäftigt rund 160 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und der Türkei. Der Großmakler und Assekuradeur hat vor allem mittelständische Unternehmer aus dem Transport- und Logistikgewerbe als Kunden.

Mit der aktuellen Übernahme verfolge man die eigene Wachstumsstrategie in den nächsten Jahren im In- und Ausland konsequent und nachhaltig weiter, kommentiert Tobias Warweg, Geschäftsführer der GGW Holding. „Droege und GGW ergänzen sich in jeder Hinsicht ausgezeichnet. Mit der Aktiv Assekuranz, dem Spezialmakler für das Logistikgewerbe, und W. Droege, einem der größten und leistungsstärksten Assekuradeure im Markt, erweitern wir unser Portfolio in verschiedenen relevanten Wachstumsbranchen signifikant.“

„Nun gilt es, Synergien in den verschiedenen Bereichen schnell zu identifizieren und bestmöglich zu nutzen, um die Expansion der gesamten Gruppe auf nationaler und internationaler Ebene weiter voranzubringen“, sagt Thomas Zimmermann. Er ist neben Volker Jendricke Co-Chef bei Droege und ergänzt zudem nun die GGW-Geschäftsführung. Alle weiteren Führungskräfte in den weiter unter ihren bisherigen Namen firmierenden Unternehmen der Droege Holding verbleiben in ihren Positionen.