Es ist die Zeit der Auszeichnungen im Maklervertrieb. Nun hat auch der Maklerverbund VFM sein Produktpartner-Ranking veröffentlicht. Die Sieger wurden während der hauseigenen Messe des Unternehmens in Würzburg gekürt. Ausgezeichnet wurden Unternehmen in den Sparten Lebens-, Kranken- und Sachversicherung.

Auszeichnungen zum elften Mal vergeben

Der Maklerverbund zeichnete die bevorzugten Anbieter bereits zum elften Mal aus. Die Prämierung findet im zweijährlichen Rhythmus statt. Maßgeblich für das Ranking sind die kumulierten Punktwerten aus einem Kriterienkatalog, der von den VFM-Verbundpartnern mitentwickelt wurde. Kriterien wie Kundenattraktivität der Produkte, Qualität der Erstellung von Angeboten bis hin zur Effizienz in der Schadensregulierung wurden dabei berücksichtigt. Ausgezeichnet wurden die Top-3-Unternehmen mit Gold, Silber und Bronze. Weitere Hinweise zur Methodik lieferte der VFM allerdings nicht.

Kompositsparte mit Dauersieger

In der Sparte der Kompositversicherungen wurden ganze 65 Unternehmen von der VFM bewertet. Die großen Player fehlen hier aber unter den Top 3. Stattdessen konnte die Haftpflichtkasse ihren Vorsprung behaupten und zum vierten Mal hintereinander den Spitzenplatz für sich beanspruchen. „Den Darmstädtern gelang es, ihre Produkte und die Bestandsbearbeitung sogar nochmals leicht zu steigern, wobei kleine Abstriche in der Schadenbearbeitung hingenommen werden mussten.“ Doch mit Bestwerten in sämtlichen Teilbewertungen landete sie insgesamt knapp vor KS-Auxilia und Kravag.

Barmenia bleibt bei Krankenversicherern vorn

Die Barmenia behauptete in der Krankenversicherungssparte erneut den ersten Platz, auch wenn ihr Vorsprung gegenüber den Nachfolgern geschmolzen ist. Während sie im Bereich Produkte und Prämien von der Arag überholt wurde, konnte das Unternehmen in den anderen Kriterien ihren Vorsprung bewahren. Arag und Continentale reihen sich auf den Rängen zwei und drei ein. Hier gingen nur 26 Versicherer ins Ranking ein.

Stuttgarter mit Rekordwerten in der Lebensversicherung

In der Lebensversicherungssparte, in der 36 Anbieter berücksichtigt wurden, konnte sich die Stuttgarter erstmals an die Spitze des Feldes setzen. Dies gelang durch eine Verbesserung in allen Teilkriterien. Besonders in den Bereichen Angebotserstellung und Bestandsbearbeitung wurden Werte erzielt, die bis heute im Rahmen des Produktpartner-Rankings der Lebensversicherungen unerreicht sind, so die VFM. Der Volkswohl Bund und die Alte Leipziger folgen auf dem zweiten und dritten Platz.