Makroökonomische Studie Ausblick 2016: Stabilisierung des weltweiten Wirtschaftswachstums auf schwachem Niveau erwartet

In Deutschland dürfte das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr leicht über dem Niveau von 1,5 Prozent bleiben. Niedrige Zinsen werden Investitionen in Immobilien beflügeln, während der robuste Arbeitsmarkt weiterhin den privaten Konsum fördern wird. Der Export wurde von der schwachen Nachfrage aus den Schwellenländern negativ beeinflusst. Zugleich sehen wir einen Aufwärtstrend beim heimischen Markt in der Eurozone. Die allmähliche Ankunft von Migranten auf dem Arbeitsmarkt dürfte außerdem die Arbeitslosenrate leicht verbessern. Im März 2016 lag sie auf einem historisch niedrigen Niveau von 4,2 Prozent. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die Staatsausgaben voraussichtlich mehr und mehr ausweiten, wie sie zuletzt beim Gipfel der Europäischen Union versprach. Die zusätzlichen Ausgaben seien insbesondere für Infrastrukturprojekte und die Integration von Flüchtlingen notwendig. Langfristig müsste Deutschland allerdings wettbewerbsfähiger werden.

In den Vereinigten Staaten wirken sich die Investitionen in Anlagevermögen und der Außenhandel nach wie vor negativ auf die Wachstumslage aus, während der dynamische Konsum und die Zunahme der Staatsausgaben einen positiven Einfluss ausüben.

In Japan dagegen dürfte der verhaltene Konsum das Wirtschaftswachstum nach wie vor belasten und die Bank of Japan zu weiteren Lockerungen ihrer Geldpolitik zwingen.

In der Eurozone ist das Kapitel „Große Rezession" endlich abgeschlossen. Die Staatsausgaben und die Erholung der Immobilienmärkte dürften sich positiv auf die Wirtschaftstätigkeit auswirken. Die erneut anziehenden Rohstoffpreise könnten sich hingegen in Zukunft als Belastung für den Konsum der privaten Haushalte erweisen, wie auch die inzwischen langsamer wachsende Beschäftigung.

Die Volkswirtschaften der Schwellenländer dürften vorerst weiter unter dem Produktivitätsrückgang und den Überkapazitäten im verarbeitenden Gewerbe zu leiden haben. Strukturelle Reformen sind wahrscheinlich unvermeidbar, um diese Regionen auf den Wachstumspfad zurückzuführen.

