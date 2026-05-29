Eine Sparkassen-App, ein Wortspiel und ein Tourismusminister in Rage: Wie 16 mal 30 Meter rotes Banner für Wero einen internationalen Zwischenfall produzierten.

Es gibt Werbung, die nervt. Werbung, die man ignoriert. Und dann gibt es Werbung, die es schafft, einen Tourismusminister in diplomatische Rage zu bringen, ein Parlamentsverfahren auszulösen und einen seit Jahren schwelenden Machtkampf zwischen zwei Städten neu zu entfachen. Die Sparkasse hat letzteres geschafft. Für ihre Bezahl-App.



Das rote Banner am Parkhaus des Flughafens Palma — schätzungsweise 16 mal 30 Meter, wirklich nicht zu übersehen — trägt den Slogan: „Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen." Beworben wird Wero, ein Echtzeit-Zahlungssystem, mit dem Sparkassen-Kunden Geld von Handy zu Handy schicken können. In Spanien kennt man so etwas seit Jahren als Bizum. Praktisch, nützlich, unaufgeregt. Man hätte es dabei belassen können.

Ein Wortspiel, das niemand lustig fand – fast niemand

Der Slogan ist ein Wortspiel: „beglichen“ im Sinne von Bezahlen, angelehnt an „Was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas.“ In der Werbeagentur klang das clever. Auf Linkedin auch, zumindest kurz.

Jung von Matt SPORTS, die Agentur hinter der Kampagne, postete das Banner vergangene Woche mit spürbarer Begeisterung: „Know your audience", schrieb man, also kenne dein Publikum. Und weiter: „German tourists arriving at one of their favourite holiday destinations probably wondered if they had even left their home airport." Eine Sparkassen-Mitarbeiterin aus dem Marketing lobte den Slogan als „kurz, direkt, lustig“ und „sofort verständlich“. Ein dualer Student einer Sparkasse in Mittelthüringen kommentierte: „Simple idea, perfect timing, perfect location." Und „daran werden sich die Leute erinnern“.



Auf Mallorca klang es allerdings wie eine Einladung zum Kontrollverlust auf Kosten der Einheimischen.

Das Warum

Der Ärger entzündet sich an der Doppeldeutigkeit. Wörtlich spielt „beglichen“ auf das Begleichen kleinerer Geldschulden an. Doch die Formel „Was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca“ wird regelmäßig im Party-Kontext verwendet, im Sinne von: alles ist erlaubt, solange keiner davon erfährt. Auf Mallorca interpretieren viele den Slogan deshalb nicht als Hinweis auf eine praktische Zahlungslösung, sondern als Aufforderung, die Insel als rechtsfreien Partyraum für deutsche Urlauber zu betrachten.

Dazu kommt das Wort „Malle“ selbst. Der balearische Tourismusminister Jaume Bauzà sieht darin eine „touristische Karikatur“, die Mallorca auf ein Reiseziel für „Freigetränke und schnelles Geschäft“ reduziere — einen „Themenpark der Exzesse“. Dass der Begriff in Deutschland nicht immer abfällig gemeint ist, mag er vielleicht nicht wissen. Oder er will es gerade nicht wissen.

Reaktionen in aufsteigender Reihenfolge der Schärfe

Bauzà schickte einen formellen Brief an Aena-Präsident Maurici Lucena und Flughafendirektor Tomás Melgar mit der Forderung, das Plakat „unverzüglich“ zu entfernen. Es sei inakzeptabel, dass eine strategische Infrastruktur Botschaften verbreite, die schädliche Stereotype über das Tourismusmodell der Insel transportierten.

Die linksgrüne Regionalpartei Més steigerte das und brachte einen Parlamentsantrag auf sofortige Entfernung ein. Parteisprecher Lluís Apesteguia bezeichnete die Kampagne als Beispiel für „koloniale Misshandlung“, berichtet die „Mallorca Zeitung“. Aena handle „offen gegen die Mallorquiner, um uns vollständig auszupressen.“ Starke Worte für eine Bezahl-App.

Auch der mallorquinische Hotelierverband meldete sich zu Wort. Der Slogan erinnere an eine bestimmte Art von Verhalten, die mit dem Exzesstourismus vergangener Jahrzehnte verbunden sei und stehe im Widerspruch zu den Bemühungen, Mallorca als Qualitätsdestination zu positionieren.

Die Angeklagten antworten

Flughafenbetreiber Aena blieb kühl. Das Unternehmen erklärte, der Flughafen Palma sei nicht der Erzeuger touristischer Nachfrage, die Besucherzahlen hingen vom Reiseziel selbst ab. Man sehe sich daher nicht in der Verantwortung für das Image, das einzelne Werbekampagnen hervorrufen könnten. Das Plakat bleibt hängen.

Die Sparkasse wiederum erklärte gegenüber dem „Mallorca Magazin“, den Zusammenhang zwischen ihrem Slogan und einer bestimmten Form des Tourismus „nur schwer nachvollziehen“ zu können. Man habe zu keiner Zeit beabsichtigt, die Gefühle der Einwohner zu verletzen. Sollte das in einzelnen Fällen passiert sein, nehme man das sehr ernst und werde „den weiteren Umgang mit diesem Plakat prüfen.“



„Prüfen“ – in der Unternehmenskommunikation die zeitlose Vokabel für: Wir warten, bis der Sturm vorbeizieht.

Der eigentliche Streit

Was die Sache über das Banner hinaus interessant macht: Der Flughafen Palma wird fast ausschließlich von Madrid verwaltet. Mallorca hat dort so gut wie kein Mitspracherecht. Die Balearen fordern das seit Längerem — und Aena, ein börsennotiertes Unternehmen mit staatlicher Mehrheitsbeteiligung, blockt konsequent. Die Sparkassen-Werbung lieferte der Inselpolitik nun ein willkommenes neues Argument in diesem alten Machtkampf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Es ist eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet ein deutsches Kreditinstitut, das eigentlich nur seine App Wero vermarkten wollte, mitten in einen Souveränitätsstreit geraten ist, der mit Bezahlen herzlich wenig zu tun hat.



Während Jung von Matt SPORTS auf Linkedin noch „Know your audience" feierte, wusste die Audience auf Mallorca bereits sehr genau, was sie davon hält.