Risikoexperte über Gewerbeversicherung „Man spürt die Inflation bei jedem Schaden“

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Welche Produkte haben besonders stark an Bedeutung gewonnen?

Welche Produkte haben besonders stark an Bedeutung gewonnen? Seite 2 − In welchen Bereichen werden die Prämien 2023 besonders stark steigen?

DAS INVESTMENT: Seit Juni hat Russland die Gaslieferungen über Nord Stream 1 zurückgefahren, im Herbst oder Winter droht wohl eine Energiekrise. Können sich Produktionsbetriebe, die auf Energie angewiesen sind, dagegen versichern?

Johann Wastian: Nein, ein solcher Ausfall kann mit unserer Police nicht abgesichert werden.

Warum nicht?

Wastian: Wir sichern einen Sachschaden an versicherten Gegenständen gegen fest definierte Gefahren ab. Ein Gasausfall ist hierbei nicht abgedeckt.

Mit „Gewerbewelt“ hat die Bayerische im Juni eine neue Produktpalette an Gewerbeversicherungen ins Leben gerufen. Was ist daran anders im Vergleich zu herkömmlichen Policen?

Wastian: Neben Betriebshaftpflicht- und Inhaltsversicherung bietet die Bayerische auch gewerbliche Gebäudeversicherung an. Mit dem zusätzlichen Nachhaltigkeitsbaustein erhalten Kunden der Inhalts- und Betriebshaftpflicht zudem nach einem Schaden Mehrleistungen in Höhe von 20 Prozent für nachhaltig produzierte Ersatzprodukte. Für Kunden der Gebäudeversicherung gibt es dafür eine Mehrleistung in Höhe von 10 Prozent. Mit eingeschlossen sind auch Mehrkosten, die entstehen, wenn Kunden anerkannt nachhaltige oder CO2-zertifizierte Unternehmen beauftragen. Auch das Thema Digitalisierung nimmt bei uns an Bedeutung zu, angefangen bei der der Zusammenarbeit mit dem Insurtech Thinksurance bis hin zur digitalen Unterstützung der Berater in allen Prozessen. Außerdem haben wir, zusätzlich zu unseren Standardbedingungen, zielgruppenorientierte Konzepte entwickelt, um den einzelnen Bedürfnissen einer jeden Branche gerecht zu werden.

Was bedeutet das konkret?

Wastian: Für die Zielgruppen Hotel und Gaststätte, Heilnebenberufe, Elektriker, Garten- und Landschaftsbau, Gebäudereiniger, Einzelhandel, Textilhandel und Lebensmittelhandel bieten wir spezielle, auf sie zugeschnittene Leistungserweiterungen zu sehr guten Prämien an. Im Lebensmittelhandel haben wir zum Beispiel die Entschädigungsgrenze für Kühl- und Tiefkühlgut auf bis zu 100.000 Euro erhöht. Auch der Verderb auf Transportwegen ist mittlerweile versichert. Bei den Handwerkern sind beispielsweise Mietsachschäden an geliehenen oder gemieteten Baumaschinen für bis zu drei Monate bis zu 250.000 Euro mitversichert. Diese speziellen Erweiterungen pro Branche gelten automatisch bei Abschluss unserer Gewerbeversicherung. Wir haben auch Partner, die noch eigene Anforderungen in den Konzepten ergänzt haben möchten. Für den Bereich Garten- und Landschaftsbau haben wir beispielsweise eine Kooperation für Maschinenbruchabsicherungen. So können wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner den Kunden vollumfänglich betreuen.

Wie hat sich der Markt für die Gewerbeversicherungen in den vergangenen fünf bis zehn Jahren entwickelt? Welche Produkte haben besonders stark an Bedeutung gewonnen?

Wastian: Ein sehr wichtiger Trend ist die Digitalisierung. Sie steht in der Versicherungsbranche nicht nur im Fokus, sondern mittlerweile über allem. Das mussten auch die klassischen Versicherer der ersten Stunden lernen. Zudem etablieren sich immer mehr Insurtech-Firmen. Der Versicherungsmarkt und seine Spieler werden zunehmend schneller. Die meisten fokussieren sich auf den Angebots- und den Antragsprozess. Die Bedingungen werden immer umfassender und enthalten automatisch viele Leistungserweiterungen. Dies hilft den Vermittlern und Kunden, sich umfassend und trotzdem bedarfsgerecht abzusichern. Essenziell sind aber weiterhin die direkten Ansprechpartner, die auch bei komplizierten Anfragen oder fachlichen Themen erreichbar sind und schnelle Entscheidungen treffen können.