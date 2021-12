Management-Buy-out Urban & Kollegen übernimmt Teile der Bayerischen Vermögen

Gottfried Urban kauft Teile des Privatkundengeschäfts der Bayerischen Vermögen (BV). Rund 1.000 Kunden wechseln zum 1. Oktober 2019 zu Urbans bereits im Mai gegründeten Unternehmen Urban & Kollegen Vermögensmanagement mit Sitz in Altötting.

Ziel der Neugründung sei es, die unterschiedlichen Strategien für institutionelle Kunden und für Privatkunden noch besser umzusetzen, erklärten beide Seiten in einer Mitteilung. Als Haftungsdach fungiert NFS Netfonds. „Der gesamte Bereich der Regulatorik wird über NFS abgedeckt und wir können uns auf unser Kerngeschäft mit den Kunden und der Portfoliobetreuung konzentrieren“, so Urban.

Urban, der der Bayerischen Vermögen als Aktionär weiterhin verbunden bleibt, scheidet nach dem erfolgreichen Abschluss des Deals als Vorstand nach mehr als 21 Jahren aus. Er und seine Kollegen am Standort Altötting seien aus eigener Motivation den Schritt in die Neugründung gegangen. „Es war mein ausdrücklicher Wunsch, nach 21 Jahren mit einer kleineren Einheit neu zu starten. Es ist auch ein guter Zeitpunkt für den Weggang, denn die BV ist durch das Wachstum der vergangenen Jahre im institutionellen Geschäft gut aufgestellt“.

Die neue Gesellschaft will nach eigenem Bekunden weiter wachsen und sich dabei vor allem auf die Region konzentrieren. Er werde weiterhin kleinere Vermögen bis hin zu Multi-Millionenvermögen abdecken, so Urban, und im Zuge dessen das Angebot von NFS Netfonds nutzen, um auch jüngere Kunden ansprechen. „Urban & Kollegen erhalten Zugang zu Research und Partnerbanken, den sie sonst nicht hatten“, so Christian Hammer, Geschäftsführer von NFS Netfonds, „Für die jüngere Generation gibt es auch den direkten Draht über das Netz zu dem Berater“.