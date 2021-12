Managementberatung statt Emissionshaus Geschäftsführer verlässt Wealthcap

Der Geschäftsführer der Unicredit-Tochter Wealthcap, Hendrick Pelckmann, verlässt das Emissionshaus. Er wechselt ab August in die Geschäftsführung der Managementberatung Investors Marketing. Zusammen mit dem Führungsteam und dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Mihm verstärkt er den Bereich Banken und Asset Management.Pelckmann war bei Wealthcap für das Asset- und Fondsmanagement zuständig. Er begann seine Karriere in der früheren SEB Bank. Dort war er unter anderem als Geschäftsführer der Multikanaltochter SEB direct beschäftigt, bevor er als Leiter Produktmanagement in das Privatkundensegment der Hypovereinsbank wechselte. Später übernahm er die Leitung des Produktmanagements und Marketings für das Private Banking und gehörte dem Managementteam Germany der Bank an.