Manager-Tauschaktion bei Allianz-Fonds

Führungswechsel bei zwei Fonds der Allianz Global Investors: Die Rentenportfolios des Anleihenfonds Euro Bond Real Return (WKN: A0DNUF) sowie des Mischfonds Euro Stocks Plus Total Return (WKN: A0DQ2E) werden ab sofort von Michael Althoff gemanagt. Er ist in diesem Amt Nachfolger von Ivan Skobtsov, der von München in die Zentrale des Rentenmanagements des Konzerns im kalifornischen Newport Beach wechselt.Außerdem gibt es einen Wechsel an der Spitze des Allianz-Dit Internet (WKN: 926091). Bisher war Sebastian Thomas für das Portfoliomanagement hauptverantwortlich. Er wird sich künftig auf die Leitung des Analystenteams für amerikanische Technologietitel konzentrieren. Den Branche-Aktienfonds verantwortet ab sofort Thomas’ bisheriger Co-Fondsmanager Steven Berexa.