Svetlana Kerschner 20.01.2009 Aktualisiert am 27.01.2020 - 11:25 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Managerwechsel beim Oyster World Opportunities Fonds

Roberto Magnatantini übernimmt die Verwaltung des Oyster World Opportunities Fonds der Schweizer Bankgruppe SYZ & Co. Das gab die Bank heute bekannt. Damit löst er Rajeev Bhaman von Oppenheimer Funds in New York ab.