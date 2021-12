Martin Hüfner 04.04.2013 Lesedauer: 1 Minute

„Manch einer befürchtet, dass die Anleihenmärkte zusammenbrechen“

In der Zeit nach der Krise dürfte das Zinsniveau stark steigen, was bei manchem Anleger die Angst vor einem Blutbad an den Kapitalmärkten auslöst. Martin Hüfner, Chefvolkswirt von Assénagon, schaut auf die letzte Phase einer solchen Restriktion. Entscheidend sei dabei die Kommunikation.