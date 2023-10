Kräfte des Wandels Diese 5 Themen stehen bei Franklin Equity Group besonders im Fokus

Innovation ist ein allgegenwärtiger Wirtschaftsfaktor: Im Folgenden stelle ich fünf wissenschaftliche und wirtschaftliche Durchbrüche vor, die mein Team und ich als besonders interessant erachten.

Tiefsee-Metallabbau als Katalysator der Energiewende

Matthew Moberg,

Franklin Equity Group

Der Meeresboden ist übersät mit wertvollen Ressourcen, die im Zusammenhang mit der Energieversorgung der Welt unerlässlich sind. Über Millionen Jahre hinweg hat sich Metall auf dem Ozeanboden abgelagert und faustgroße polymetallische Knollen gebildet, die Mangan, Nickel und Kobalt enthalten – wesentliche Bestandteile für Batterien. Durch das Abbaggern des schlammigen Bodens können diese Knollen gesammelt werden. Obwohl der Abbau von Ressourcen, sei es an Land oder im Meer, einen Eingriff in die Umwelt bedeutet, könnte das Sammeln von Tiefseeknollen bis zu 90 Prozent weniger CO2-intensiv sein als vergleichbare Bergbauaktivitäten an Land. Die Internationale Meeresbodenbehörde hat bereits Genehmigungen erteilt, wie The Economist unlängst berichtete. Mit der Verringerung regulatorischer Hürden rechnen wir damit, dass Innovationen in der Unterwasserrobotik und bei autonomen Unterwasserfahrzeugen die technologischen Barrieren für die Gewinnung dieser Ressourcen auf dem Meeresboden senken werden.

Warum das wichtig ist: Die Energiewende erfordert beispiellose Mengen an Metallen, die für die Batterieproduktion für Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge unerlässlich sind. Die Deckung des Bedarfs an diesen Schlüsselmaterialien treibt die Innovation bis in die Tiefen des Ozeans voran.

Übergewichtsmedikamente ermöglichen neue Therapieansätze

Neue Medikamente zur Behandlung von Übergewicht machen Fortschritte auf dem Markt. Das neueste Medikament, Retatrutid, das kürzlich die Phase-II-Studie absolviert hat, trägt dazu bei, dass Patienten im Durchschnitt 24 Prozent ihres Körpergewichts über einen Zeitraum von 48 Wochen verlieren können, wie die New York Times jüngst informierte. Wöchentliche Injektionen verändern die Hormonspiegel im Gehirn, was dazu führt, dass Patienten das Verlangen nach Nahrung verlieren und weniger Kalorien zu sich nehmen.

Neueste Studien zum Antidiabetikum Semaglutid haben eine 20-prozentige Verringerung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle bei adipösen Patienten ergeben. Diese positiven gesundheitlichen Auswirkungen öffnen die Tür für eine umfangreichere Versicherungsdeckung und eine verstärkte Einführung dieser Medikamente.

Warum das wichtig ist: Etwa 42 Prozent der Erwachsenen in den USA sind übergewichtig, was mit einer Vielzahl von schwerwiegenden medizinischen Komplikationen einhergeht, darunter Diabetes, Lebererkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir beobachten, wie wissenschaftliche Entdeckungen, etwa im Fall von Adipositas, den Gesundheitszustand verbessern und dabei gleichzeitig anderweitig positive Auswirkungen haben; in diesem Fall brechen sie der Haupttodesursache, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Spitze.

Elektrofahrzeuge: Wie sie das Stromnetz stabilisieren

Elektrofahrzeuge erweisen sich als unverzichtbare Energiequelle für den Hausgebrauch während Stürmen, geplanten Stromabschaltungen und an Tagen mit Spitzenlast. Einige Batteriepakete von Elektrofahrzeugen verfügen bereits über eine Speicherkapazität von rund 100 kWh, was mehr als siebenmal größer ist als ein standardmäßiges Heim-Wechselstrom-Batteriesystem. Ein einziges Elektrofahrzeug kann somit ein Haus, das laut U.S. Energy Information Administration täglich 29 kWh Strom verbraucht, für über 80 Stunden mit Energie versorgen. Die bidirektionale Ladetechnologie für die Verbindung von Fahrzeug zu Haus (V2H) ist zwar noch in der Erprobungsphase. Langfristig könnte jedoch die Technologie für die Verbindung von Fahrzeug zum Netz (V2G) „virtuelle Kraftwerke“ aus Flotten von Elektrofahrzeugen ermöglichen, die zur Deckung der Nachfrage in Spitzenzeiten beitragen.

Warum das wichtig ist: Da intermittierende Energiequellen das elektrische Netz zunehmend belasten und komplexer machen, können Elektrofahrzeuge als ausgleichende Kraft für die Stabilität des Netzes dienen – insbesondere in Notfallsituationen. Mit der parallelen Weiterentwicklung von Batterien und Leistungselektronik im Zuge der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen werden zukünftig vielseitige Energietechnologien eine entscheidende Rolle bei der Energieversorgung spielen.

Neue Verschlüsselung als Schutzschild gegen Quantencomputer-Angriffe

Forscher haben einen neuen Verschlüsselungsalgorithmus vorgestellt, der gegen Angriffe durch Quantencomputer resistent ist, wie der Tech-Blog Ars Technica kürzlich berichtete. Der Industriestandard Fido 2 für „Fast Identity Online“ hat sich als sicherste Methode für die Anmeldung auf Websites etabliert, ohne auf Passwörter angewiesen zu sein. Biometrische Identitätsdaten, wie Face ID und Touch ID, werden jedoch in Datenbanken gespeichert, die mit der herkömmlichen RSA-Verschlüsselung geschützt sind. Während RSA-Verschlüsselung auf mathematischen Problemen basiert, die schwer zu lösen sind, könnte ein Quantencomputer den Code in acht Stunden knacken. Doch der neue hybride Ansatz, der einen bewährten Algorithmus mit einem standardisierten quantenresistenten Algorithmus kombiniert, wie Google Security Blog offenbarte, kann öffentliche Schlüssel vor einem möglichen Angriff durch Quantencomputer auf private Informationen schützen.

Warum das wichtig ist: Von privaten Bankdaten bis hin zu persönlichen medizinischen Informationen: Unsere digitale Sicherheit hängt von Verschlüsselungsstandards ab, die zwar gegen „klassische“ Computer resistent sind, jedoch leicht von Quantencomputern geknackt werden können. Innovationen an der Schnittstelle von Kryptografie und Quantentechnologie, zwischen Byte und Atom, sind notwendig, um unsere digitale Zukunft abzusichern.

Ein Durchbruch in der Früherkennung von Brustkrebs

Forscher des Massachusetts Institute of Technology haben einen flexiblen Aufkleber entwickelt, der in den BH integriert werden kann, um Hochrisikopatientinnen für Brustkrebs mittels Ultraschall zu überwachen. Das Gerät verwendet einen 3D-gedruckten Aufkleber mit einem neuen piezoelektrischen Material, das den Scanner miniaturisiert. Das tragbare Gerät kann Echtzeit-Screenings zwischen den zweijährlichen Mammografien mit einer ähnlichen Auflösung wie medizinische Bildgebungszentren durchführen. Diese zusätzlichen Daten können besser auf „Intervallkarzinome“ screenen, also Tumore, die zwischen den Mammografien entstehen und fast 30 Prozent der Brustkrebsfälle ausmachen.

Warum das wichtig ist: Die Überlebensrate bei frühzeitiger Diagnose von Brustkrebs liegt nahezu bei 100 Prozent, während sie bei einer Diagnose in einem späteren Stadium auf eine Überlebensrate von 25 Prozent fällt. Innovationen in medizinischen Geräten und Formfaktoren liefern zusätzliche Gesundheitsdaten, die die Qualität der Behandlung und die Überlebensrate bei der häufigsten Krebsart erhöhen können.

