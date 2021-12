Mitarbeitergewinnung im Strukturvertrieb „Manipulative Versprechen gehören noch immer dazu“

Plakat der aktuellen DVAG-Kampagne in Hamburg: Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung wirbt in der aktuellen Corona-Krisenzeit unter anderem mit großformatiger Außenwerbung um Quereinsteiger. Laut dem Strukturvertriebsexperten Jan Hartwich erhöhe dies das Vertrauen in die Branche. | Foto: DAS INVESTMENT