Mansoer Weigert soll Vertrieb der VPV Versicherung ankurbeln

Die Vereinigte Postversicherung (VPV) will mehr Service für Versicherungsvermittler bieten und hat dafür jetzt den neuen Bereich Zentrale Vertriebsunterstützung aus der Taufe gehoben. Dieser soll zukünftig ein wichtiger Bestandteil der Firmenstrategie werden und die Marktposition des Versicherers stärken. Das 1827 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart gehört mit rund 1.000 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst und einer Bilanzsumme von mehr als 7 Milliarden Euro heute zu den mittelgroßen Versicherern in Deutschland.

Leiter des neu geschaffenen Bereichs wird ab Januar Mansoer Weigert. Der 43-Jährige wechselt vom Münchener Verein, wo er nach mehreren Jahren in Fach- und Führungspositionen im September 2022 als neuer Vorstandsbevollmächtigter den Geschäftsbereich Handwerk übernommen hatte. Damit betreute der gelernte Versicherungskaufmann die Kernzielgruppe des Unternehmens, das 1922 als Selbsthilfeeinrichtung für Handwerk und Gewerbe gegründet worden war, heute aber auch ein breites Policen-Angebot für alle Privatkunden bereithält.

Online-Marketing und Social Media

Der Münchener Verein erhält in einer aktuellen Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders NTV von den rund 5.000 teilnehmenden Verbrauchern hierzulande wieder als einziges Unternehmen die Gesamtnote „sehr gut“. Damit war er auch 2024 „Versicherer des Jahres“. An der Spitze stehen die Bayern insbesondere bei den Teilbereichen Krankenversicherung, Service und Qualität der Produkte sowie Transparenz/Verständlichkeit und der Bereitschaft, den Anbieter weiterzuempfehlen.

Gesamturteil Kundenzufriedenheit

Rang Unternehmen* Geschäftsmodell Punkte** Qualitätsurteil 1 Münchener Verein Filialversicherer 83,5 sehr gut 2 Hannoversche Direktversicherer 76,7 gut 3 HUK24 Direktversicherer 75,6 gut 4 Verti Direktversicherer 75,4 gut 5 DEVK Filialversicherer 75,2 gut 6 Cosmos Direkt Direktversicherer 74,6 gut 7 Hanse-Merkur Filialversicherer 74,5 gut 8 LVM Filialversicherer 74,2 gut 9 SDK Filialversicherer 73,4 gut 10 Adam Riese Direktversicherer 73,3 gut 11 Württembergische Filialversicherer 72,8 gut 12 WGV Versicherungen Filialversicherer 72,7 gut 13 Alte Leipziger Filialversicherer 72,7 gut 14 Barmenia Filialversicherer 72,6 gut 15 ADAC Filialversicherer 72,4 gut 16 Axa Filialversicherer 72,0 gut 17 Nürnberger Filialversicherer 71,7 gut 18 Zurich Filialversicherer 71,5 gut 19 Sparkassen Direktversicherung Direktversicherer 71,3 gut 20 DKV Filialversicherer 70,9 gut 21 Allianz Direct Direktversicherer 70,6 gut 22 Ergo Filialversicherer 70,5 gut 23 Continentale Filialversicherer 69,7 befriedigend 24 Gothaer Filialversicherer 69,7 befriedigend 25 VHV Filialversicherer 69,6 befriedigend 26 Generali Filialversicherer 69,2 befriedigend 27 SV Sparkassenversicherungen Filialversicherer 68,8 befriedigend 28 Signal Iduna Filialversicherer 68,8 befriedigend 29 Huk-Coburg Filialversicherer 68,4 befriedigend 30 R+V Filialversicherer 66,3 befriedigend 31 Allianz Filialversicherer 65,5 befriedigend 32 VPV Versicherungen Filialversicherer 60,8 befriedigend 33 Debeka Filialversicherer 60,5 befriedigend

zur Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2024:

* 100 Kundenmeinungen waren notwendig, damit ein Unternehmen in die Einzelbetrachtung aufgenommen wurde.

** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamturteil flossen die Ergebnisse der Zufriedenheit mit den Teilbereichen Service mit 25 Prozent, Preis-Leistungs-Verhältnis mit 20 Prozent, Qualität der Produkte mit 20 Prozent, Transparenz/Verständlichkeit mit 15 Prozent sowie Ärgernisse und Weiterempfehlungsbereitschaft mit jeweils 10 Prozent ein. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. Der Wert „Gesamt“ errechnet sich aus dem Mittelwert aller Stimmen, einschließlich der Verbrauchermeinungen für sonstige Unternehmen, die aufgrund einer zu geringen Anzahl an Stimmen nicht einzeln ausgewiesen werden.

VPV mit befriedigendem Gesamturteil

Der zuletzt genannte Teilbereich Weiterempfehlung ist der einzige, in dem es die mit einem befriedigenden Gesamturteil abschneidende VPV mit Platz 20 zumindest ins Mittelfeld der 33 analysierten Anbieter schafft. Auf der Top-10-Gesamtliste hingegen stehen in diesem Jahr sowohl fünf Filial- als auch fünf Direktversicherer. Denn das digitale Angebot der Unternehmen wird immer bedeutender: Etwa drei Viertel der Befragten geben bereits heute an, aktuell das Online-Portal ihres Versicherers zu nutzen.

Als Leiter der Marketing-Abteilung verantwortete Weigert bislang unter anderem die Bereiche Online-Marketing und den Ausbau der Social-Media-Präsenz des Münchener Vereins. Mit seiner Erfahrung in der Ansprache bestimmter Zielgruppen für die Versicherungsbranche soll er ab Januar bei seinem neuen Arbeitgeber im Ländle „zukunftsweisende Impulse“ setzen, erklärt VPV-Vertriebsvorstand Dietmar Stumböck. Weigert solle „die Weiterentwicklung des Bereichs Zentrale Vertriebsunterstützung maßgeblich vorantreiben“.