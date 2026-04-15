Marc Brettmann wollte als Kind Pilot werden. Gelandet ist er in der Vermögensverwaltung. Und wenn man ihn fragt, was er aus der Bankenwelt vermisst, aus der er kommt, ist die Antwort eindeutig: nichts.



Seit 2003 ist er selbstständig, davor lernte er das Geschäft bei der Commerzbank im Private Banking. Der Ausstieg kam, als die Dresdner Bank von der Allianz übernommen wurde und im Private Banking plötzlich Versicherungsprodukte verkauft werden sollten. „Da habe ich gesagt, das machst du jetzt nicht“, erinnert sich Brettmann. „Du konzentrierst dich weiter aufs Asset Management und machst dich selbstständig.“

Heute führt er seit mehr als 15 Jahren die MB Vermögensmanagement GmbH mit Hauptsitz in Hannover. Dazu eine zweite Firma mit der Landvolk MB Finanz GmbH, die große landwirtschaftliche Mandate in ganz Deutschland betreut und eine dritte Firma mit der BayFinanz GmbH, die in Bayern, Sachsen, Thüringen und Brandenburg große gewerbliche Mandate betreut. Insgesamt 16 Mitarbeiter in drei Bundesländern, rund 1.300 Kunden, vom Enkel-Sparplan bis zu siebenstelligen Mandaten im mittleren Bereich umfasst die Unternehmensgruppe.

Liquidität als Grundvoraussetzung

Was Brettmann antreibt, ist die Erfahrung aus vielen Marktphasen, aus Übertreibungen und Ernüchterungen, aus Aufbrüchen und Abstürzen. Seine erste Aktie hieß Gold-Zack. Es gibt sie nicht mehr. Seine schmerzhafteste Investition: die Aktie Metabox aus dem Neuen Markt. Brettmann erzählt das ohne Larmoyanz, eher nüchtern – als Teil einer Lernkurve, die seine Art zu investieren bis heute bestimmt. Euphorie ist nun mal kein Geschäftsmodell.

Diese Haltung prägt auch seinen Blick auf die Produkte. Entsprechend klar ist seine Position zur Frage der Liquidität. Geschlossene Fonds, das hat er früher gemacht und bewusst hinter sich gelassen. Nicht aus dogmatischer Ablehnung, sondern aus Überzeugung. „Ich will liquide Assets“, sagt er. Für ihn ist das kein technisches Detail, sondern eine Grundbedingung von Kontrolle. Investieren bedeutet für ihn vor allem, reagieren zu können – nicht, sich an Konstruktionen zu binden, weil sie gut erzählt sind.

Die Themen seiner Kunden sind längst nicht mehr nur Kurse und Konjunktur. Es geht um politische Unsicherheit, um den Wirtschaftsstandort Deutschland, um wachsende Unzufriedenheit – vor allem bei Unternehmern. Oft ist Brettmann dann mehr Sortierer als Stratege. Ob er eher Psychologe oder Finanzberater sei? „60:40“, sagt er – und lässt offen, welche Seite aktuell die Oberhand hat.

Blick auf die nächste Generation

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Ein besonderes Augenmerk legt Brettmann auf die nächste Generation. Er weiß, wie leicht Vermögen den Berater wechselt, wenn es den Besitzer wechselt. Deshalb beginnt die Arbeit mit den Kindern früh – mit Sparplänen, Gesprächen, Präsenz. Von zehn Nachkommen seiner Mandanten bleiben sieben bis acht, schätzt er. Nicht aus Bindung, sondern aus Beziehung.

Die Branche betrachtet er offen, ohne Scheuklappen. Aktive ETFs? Ein Thema – aber keine Offenbarung. Private Markets? Für ihn vor allem Anbieteragenda, eher selten Kundenwunsch. Kryptowährungen beschäftigen vor allem die Jüngeren, technologische Plattformen wie Trade Republic oder Scalable Capital sieht er als Ergänzung, nicht als Gegner. Es werde immer Menschen geben, die persönliche Beratung wollen, sagt er, und andere, denen ein Smartphone genüge. Beides werde nebeneinander existieren.

Die größere Herausforderung sieht Brettmann nicht auf der Kundenseite, sondern im eigenen Haus. Mitarbeiter zu finden sei heute teilweise schwerer als Mandanten. Sein Team ist erfahren, aber altersmäßig eng beieinander. Der jüngste Berater ist Mitte 40. Berufseinsteigern sei die Work-Life-Balance heute wichtiger als sich etwas aufzubauen. Nachwuchsgewinnung ist eines der Themen, mit denen er sich im kommenden Jahr intensiver beschäftigen will.

Regulierung lehnt er nicht ab, wohl aber deren Unübersichtlichkeit. Weniger Lager, mehr Klarheit, lautet seine Forderung. Einheitliche Strukturen statt eines Nebeneinanders aus Haftungsdach, Lizenzmodellen und Sonderwegen. Nicht weniger Ordnung, sondern bessere.

Vielleicht hätte ihm das Fliegen gefallen. Freiheit, Überblick, Distanz zum Lärm. Stattdessen ist Brettmann am Boden geblieben – dort, wo Vermögen nicht nur verwaltet, sondern begleitet wird. Und wo es weniger um Versprechen geht als um Verlässlichkeit.