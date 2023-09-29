Marc Daniel Zimmermann Axa Deutschland: Finanz-Chef wird auch Vorstand für Sachversicherungen

Marc Daniel Zimmermann habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Axa Deutschland trotz Corona, Inflation und Zinssteigerungen finanziell stabil geblieben sei, lobt Vorstands-Chef Thilo Schumacher. Jetzt macht er den nächsten Karriereschritt und übernimmt eines der größten Ressorts des Versicherers.

Marc Daniel Zimmermann leitet ab November das Ressort Sachversicherung der Axa Deutschland. Er verantwortet damit das gesamte Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen für Privat-, Firmen- und Industriekunden des Kölner Versicherers aus der Axa-Gruppe. In dieser Funktion folgt er auf Nils Reich, der im November neuer Vorstandschef der Axa Global Health wird. Diese neue Geschäftseinheit soll er aufbauen, um die weltweiten Gesundheits- und Vorsorge-Aktivitäten des Konzerns strategisch weiterzuentwickeln, zum Beispiel in der betrieblichen Vorsorge.

Vorstand für Sachversicherungen

Der promovierte Mathematiker ist seit 2015 im Unternehmen tätig und leitete von 2017 bis 2018 das Geschäft mit der Schaden- und Unfallversicherung auf Gruppenebene. Seit 2018 ist er als Vorstandsmitglied für die Sachversicherungen der Axa in Deutschland zuständig. Im Juli teilte der Konzern mit, dass seine Nachfolge zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werde. Das erfolgte jetzt mit der Zimmermanns Ernennung, der noch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zustimmen muss.

Zimmermann ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und sitzt seit Oktober 2019 im Vorstand der Axa Deutschland. Der 41-Jährige stieg 2011 als Vorstandsassistent im Finanz-Ressort ein und war von 2013 bis 2016 für das Kosten-Controlling und von 2016 bis 2019 für den Bereich Controlling insgesamt verantwortlich. Von Ende 2021 bis September 2022 hat er zudem das Ressort Personenversicherung kommissarisch geführt. Bis eine Nachfolge für die Position des sogenannten Chief Financial Officers gefunden ist, wird Zimmermann das Ressort Finanzen zusätzlich zu seinem neuen Ressort Sachversicherungen leiten.