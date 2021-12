Marc Faber: „25 Prozent Gold“

Auf den Aktienmärkten hält der Börsenguru weitere Rückschläge von bis zu 10 Prozent zwar für möglich, hält die Unternehmenspapiere aber für ein sichereres Investment als Staatsanleihen. „Wenn das Finanzsystem zusammenbricht, ist man mit Aktien besser geschützt“, sagt er. In einigen Regionen bringen Unternehmenspapiere zudem laut Faber schon jetzt gute Erträge. „Wenn ich so einen Korb von Aktien in Singapur, Malaysia oder Thailand kaufen würde, dann könnte ich so 20 bis 30 Aktien kaufen, die hätten im Durchschnitt eine Rendite von sagen wir 5 bis 6 Prozent Dividendenrendite. Und dann finde ich das – verglichen mit eben Staatsanleihen – relativ attraktiv“, so der Finanzexperte.Bei den Banken hält Marc Faber die Lage für zu undurchsichtig, um zu investieren. „Ich nehme an, dass also gewisse Bankaktien schon etwas steigen könnten, aber das Problem ist, dass wir eigentlich sehr wenig Information haben über die wahre Finanzlage von Finanzinstituten“, so Faber weiter. Als Beispiel nennt er die Deutsche Bank, die ein Eigenkapital von rund zweieinhalb Prozent der gesamten Vermögenswerte haben soll. „Und wie man diese Vermögenswerte bewertet, das ist die Frage: Ich nehme an, dass die meisten Banken eigentlich insolvent sind“, sagt Faber.Von welchen Aktien Anleger noch die Finger lassen sollen, erfahren Sie im zweiten Teil des Interviews