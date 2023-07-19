Karriere
Bank für Vermögen: Marc Haegert ist neuer Leiter Asset Management
Aufstieg im Unternehmen Marc Haegert wird neuer Leiter Asset Management der Bank für Vermögen
Die Bank für Vermögen (BfV) hat Marc Haegert zum neuen Leiter des Asset Managements ernannt. Die Personalie wurde erstmals vom Portal "Citywire" berichtet. Die neue Position hat Haegert auch auf seinem Linkedin-Profil bestätigt.
Marc Haegert ist seit 2018 bei der Bank für Vermögen und war dort zuvor als Experte für Investment Research und Vermögensverwaltung tätig. Seit Juli 2023 übernimmt der Diplom-Kaufmann die neu geschaffene Position innerhalb des Unternehmens.
Haegert verfügt über jahrelange Erfahrung als Endkundenberater mit eigenen Musterportfolios und Empfehlungslisten mit breitem Zugang zu Produktanbietern. In seiner neuen Funktion wird er weiterhin für das Fondsresearch und Strategien der Vermögensverwaltung zuständig sein.
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