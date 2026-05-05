Marcel Lähn wird zum 1. Juli 2026 Vorstandsvorsitzender der Feri – und behält dabei seine Funktion als CIO. Auch sein Vorgänger Marcel Renné bleibt dem Vermögensverwalter erhalten.

Marcel Lähn wird zum 1. Juli 2026 Vorstandsvorsitzender bei Feri. Er folgt auf Marcel Renné, der das Unternehmen laut Pressemitteilung rund 25 Jahre lang in verschiedenen Managementfunktionen geprägt hat, davon etwa acht Jahre als CEO. Vor seinem Wechsel zu Feri im Dezember 2001 war Renné als Privatkundenberater bei Oddo BHF tätig.

Renné betreut hochvermögende Kunden

Renné bleibt der Feri als leitender Kundenberater (Senior Key Client Advisor) erhalten und wird ausgewählte hochvermögende Kunden weiterhin betreuen.

Lähn gehört dem Feri-Vorstand seit Mai 2022 an und ist derzeit Chief Investment Officer (CIO). In seiner neuen Funktion übernimmt er den Vorstandsvorsitz und behält die CIO-Verantwortung in Personalunion unterstützt von Wolfgang Baums, der ab 1. Juli Deputy-CIO bei Feri wird. Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg beschreibt die Übergabe als „im gegenseitigen freundschaftlichen Einvernehmen" getroffene Entscheidung und sieht darin den Beginn der nächsten Phase der langfristigen Geschäftsstrategie des Unternehmens.

Vor seiner Zeit bei der Feri war Lähn als Managing Director und Chief Operating Officer (COO) für BDT & Company International in Frankfurt tätig. Davor war der 54-jährige Volkswirt Chief Investment Officer der BHF-Bank und leitete dort als Generalbevollmächtigter das Private Banking. Seine Karriere begann er als Strategieberater bei Roland Berger. Die Feri Gruppe wurde 1987 in Bad Homburg gegründet und richtet ihre Angebote an institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen.