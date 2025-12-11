Marcel Neumann übernimmt am 1. Januar die Leitung des Maklervertriebs der Provinzial. In den letzten Jahren hat er beim Assekuradeur OCC neue Ideen für den Maklermarkt umgesetzt.

Marcel Neumann wechselt ab Januar in den Maklervertrieb der Provinzial. Er wird dort Bereichsleiter für das Kompositgeschäft, teilt sich die Leitung zunächst jedoch mit dem bisherigen Verantwortlichen Stephan Lintzen, der Ende September 2026 in den Ruhestand gehen soll.

Das Unternehmen hat die Personalie laut mehrerer Medienberichte bestätigt. Neumann hatte über den Wechsel selbst auf seinem Linkedin-Profil informiert und ein enormes Echo damit ausgelöst. Aktuell zählt sein Post über 300 Likes und über 150 Kommentare.

Der 43-Jährige hat Informatik und Elektrotechnik sowie Betriebswirtschaftslehre mit Fachrichtung Marketing studiert. Seine Laufbahn in der Versicherungsbranche startete er 2006 als Underwriter für technische Versicherungen bei den Condor Versicherungen. 2011 wurde Neumann Maklerbetreuer für Hamburg und Schleswig-Holstein im Kompositgeschäft für Firmenkunden bei der R+V-Gruppe. 2018 wechselte Neumann dann zum Kreditvergleichsportal Finanzcheck Pro.

Bereits mehrere Aufgaben im Provinzial-Konzern

Seit Oktober 2020 ist er für den auf Oldtimer-Versicherungen spezialisierten Assekuradeur OCC tätig, der zum Provinzial-Konzern gehört. Dort verantwortete er Vertrieb, Produkt, Marketing und die Erschließung neuer Märkte. Im Mai 2022 erhielt er als Mitglied der Geschäftsleitung Prokura.

2023 gründete Neumann als Geschäftsführer die Marke Campingfreunde und brachte zudem die Marke Offlane an den Start, die sich auf Tuning-Versicherungen spezialisiert hat. Seit März 2025 ist er parallel auch Geschäftsverantwortlicher der Provinzial-Malermarke HFK1676.