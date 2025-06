Marcel Schindler über Private Credit: „Nur die Großen überleben“

DAS INVESTMENT: Herr Schindler, Sie sind bei Stepstone für die globalen Private-Debt-Aktivitäten zuständig. Wie würden Sie einem institutionellen Investor in einem Satz erklären, was Stepstone konkret anbietet?

Private Markets galten lange als Nische. Was waren die Gamechanger der letzten Jahre, dass das Interesse so spürbar anzog?

Schindler: Wir sind zu über 90 Prozent im institutionellen Geschäft verankert, also bei Pensionsfonds, Versicherungen oder Staatsfonds. Die Nachfrage ist über alle Assetklassen hinweg stark geblieben. Regional sehen wir, dass Nordamerika als länger etablierter Markt gesättigter ist, während Märkte in Asien oder Südamerika noch mehr Nachholbedarf haben.

Marcel Schindler: Wir bieten Zugriff auf Private Equity, Private Debt, Infrastrukturen und Real Estate. Das machen wir nicht direkt, sondern arbeiten mit den besten Managern in jedem Marktsegment zusammen. Was uns unterscheidet: Über alle vier Assetklassen sind wir Nummer 1 bis Nummer 3 in der Größe der Allokationen. Das gibt uns sehr gute Konditionen und viele Co-Investment-Möglichkeiten.

Private Debt boomt derzeit besonders. Ist da nicht auch ein Hype-Faktor dabei?

Schindler: Es gibt immer einen „Flavor of the Season" in der Investmentwelt. Private Debt hat viel Aufmerksamkeit gewonnen, auch durch Eltif 2.0, wo sich Kreditprodukte besonders anbieten. Aber wenn ich die tatsächlichen Allokationen anschaue, hält sich das im institutionellen Bereich noch in bescheidenem Rahmen.

Stichwort Eltif 2.0: Jeder Asset Manager bringt gerade einen auf den Markt, aber die Beraternachfrage scheint verhalten. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz? Was sind die Probleme der Kategorie?

Schindler: Für uns war der Eltif 1.0 nicht die richtige Struktur, um unsere Strategie zu replizieren. Unser Grundsatz ist: Wir machen nur Wealth-Management-Produkte, die institutionelle Qualität haben. Das war vorher nicht möglich. Viele andere Anbieter mischen jetzt 30 bis 50 Prozent Public Credit rein – das machen wir bewusst nicht. Ein Problem ist auch, dass der europäische Markt deutlich kleiner ist. In den USA finden Sie 30 Top-Manager im Kreditbereich, die mehr als 60 bis 70 Transaktionen pro Jahr machen. In Europa bekommen Sie kaum zwei Hände voll Manager, die mehr als 20 Transaktionen schaffen.