Marco Gerhardt wird neuer CEO des Maklers Helmsauer Gruppe. Das Unternehmen präsentiert ambitionierte Zukunftspläne, über die Probleme der Gegenwart schweigt man sich aus.

Marco Gerhardt ist der neue starke Mann in Nürnberg. Die Aufgaben, die vor ihm liegen, dürften aufgrund der ungeklärten Frage der Co-Existenz mit dem Helmsauer Verbund gewaltig sein.

Mit dieser Nachricht war zu rechnen: Nach den Turbulenzen rund um den Makler Helmsauer Gruppe hat das Unternehmen jetzt einen neuen Vorstandsvorsitzenden präsentiert. Am 9. Februar soll Marco Gerhardt den Posten übernehmen und zudem Gesellschafter des Nürnberger Unternehmens werden. Wie hoch seine Anteile sind und woher sie stammen, teilte das Unternehmen nicht mit.

Gerhardt Nachfolger von Tischendorf

Der 51-Jährige folgt auf Sven Tischendorf, der das Unternehmen seit dem 15. Dezember 2025 nach dem überraschenden Abgang von Firmenchef und Aushängeschild Bernd Helmsauer interimistisch geführt hatte. Tischendorf ist Partner in einer Wirtschaftskanzlei in Frankfurt. Fragen zur Wahrnehmung seiner Rolle hatten die Helmsauer Gruppe und der Investor Nordic Capital gegenüber DAS INVESTMENT Versicherungen nicht beantwortet. Er soll laut einer Unternehmensmitteilung auf Wunsch des schwedischen Investors auch künftig die Helmsauer Gruppe beraten.

Einst unfreiwilliger Abgang bei MRH Trowe

Gerhardt dürfte direkt am Stammsitz in Nürnberg die Geschäfte operativ übernehmen. Im Gegensatz zu seinem Kurzzeit-Vorgänger bringt er reichlich Branchenerfahrung mit. Er war Vorstand und Anteilseigner beim Großmakler MRH Trowe, einem Konkurrenten von Helmsauer. Dort habe er in seinem Vorstandsressort unter anderem die Betriebsorganisation, die strategische Steuerung des Assekuradeurs sowie die Integration erworbener Maklerunternehmen verantwortet.

Allerdings schied er bei Trowe im Zuge vom Ressortanpassungen bereits im Juni 2023 aus. Nach Recherchen von DAS INVESTMENT Versicherungen war Gerhardt seitdem Inhaber der Firma Inhaber MGH Invest in Hamburg. Zu seinen weiteren Stationen zählt die Managementberatung EY Innovalue. Dort beriet er über viele Jahre hinweg Versicherer und Maklerunternehmen. Vor seiner Beratungslaufbahn war Gerhardt nach Helmsauer-Angaben auch bei Versicherungsunternehmen tätig. Er ist ausgebildeter Versicherungskaufmann und studierter Betriebswirt.

Was der neue Helmsauer-Boss vorhat

Gerhardt sagt: „Die Helmsauer Gruppe ist ein traditionsreiches Unternehmen mit einer starken Marktposition, exzellenten Kundenbeziehungen und hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gemeinsam werden wir die Eigenständigkeit der Gruppe konsequent weiter stärken, die Organisation und Systemlandschaft gezielt weiter optimieren und so die Helmsauer Gruppe zu einem der leistungsfähigsten, digitalsten und modernsten Versicherungsmakler Deutschlands entwickeln. Dabei werden wir organisches Wachstum und selektive, strategisch sinnvolle Zukäufe gezielt miteinander verbinden.“

Viele Zukunftspläne, kein Wort zur Gegenwart

Auch Sebastian Wohlgschaft, Managing Director bei Nordic Capital Advisors, und Tischendorf aüßern sich in der Presseveröffentlichung der Helsauer Gruppe ausführlich zur Personalie Gerhardt und den ambitionierten Zielen des 1963 gegründeten Vermittlerbetriebs, der vor allem Firmenkunden aus Handwerk, Baubranche, produzierenden Mittelstand und Gesundheitswesen betreut.

Dabei ist von Eigenständigkeit, Wachstum oder einer modernen IT- und Prozesslandschaft die Rede. Die Geschehnisse der vergangenen Wochen werden indes komplett ausgeblendet. Unter anderem soll laut eines Medienberichts mit Bezug auf „gut unterrichtete Kreise“ die Helmsauer Gruppe umbenannt werden, was Nordic Capital auch in einer Mitarbeiterversammlung verkündet habe. Auch sei geplant, aus dem Helmsauer-Turm in Nürnberg auszuziehen. Eine Anfrage unserer Redaktion im Januar zu diesen Themen hatte das Unternehmen nicht beantwortet.

Durch Helmsauer Verbund drohen Mitarbeiter- und Kundenabgänge

Hintergrund der Spekulationen ist neben dem Abgang von Bernd Helmsauer auch der seiner Söhne und einst designierten Nachfolger, Bastian und Steffen Helmsauer, nach einem offensichtlichen Zerwürfnis mit dem Investor. Als offizielle Begründung wurden unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung der Gruppe genannt.

Die Helmsauer-Söhne gründeten bereits Ende November 2025 als direkten Konkurrenten zur Helmsauer Gruppe den Helmsauer Verbund. Bastian Helmsauer sagte vor wenigen Wochen zur Co-Existenz der beiden Unternehmen: „Tatsächlich gibt es die Familie Helmsauer nur einmal. Nämlich uns. Wir sind original. Seit Generationen.“ Nach Angaben der beiden Firmengründer sind bereits zahlreiche Mitarbeiter zum Verbund gewechselt oder planen dies zu tun. Gleiches gelte für Kunden.

Ein Blick auf die Website der Helmsauer Gruppe zeigt, dass tatsächlich zahlreiche Stellen vakant sind. Somit dürfte eines der größten Herausforderungen für neuen Chef Marco Gerhardt sein, die offenbar weiterhin drohenden Personal- und Kundenabgänge zu verhindern. Die „Positionierung als führender, digital unterstützter Qualitätsmakler für Firmen- und Privatkunden“ von der das Unternehmen in seiner Mitteilung schreibt, dürfte derzeit nur Zukunftsmusik sein.