Vertriebsexperte Marco Kochta wechselt zur ADAC Versicherung nach München. Wie DAS INVESTMENT exklusiv erfuhr, wird der 50-Jährige ab dem 1. April die Bereichsleitung der Verkaufsförderung im Exklusivvertrieb übernehmen.

Kochta berichtet an Michael Schell, der vor gut einem Jahr die Ressortleitung für den Exklusivvertrieb beim Versicherer übernommen hat. Die Einheit ist für den dezentralen Vertrieb von Versicherungsprodukten über die 18 ADAC-Regionalclubs verantwortlich.

Stationen in der Branche: Ergo, Talanx, Nürnberger

Kochta bringt über sieben Jahre Erfahrung aus seiner letzten Position bei der Ergo mit, wo er für die fachliche Unterstützung des Ausschließlichkeitsvertriebs im Bereich Investmentprodukte verantwortlich war und maßgeblich an der Etablierung einer neuen Produktgattung bei den Düsseldorfern mitwirkte. Weitere Stationen in seiner über 20-jährigen Laufbahn in der Versicherungsbranche waren der Talanx-Konzern, dort der Vermögensverwalter Ampega, und die Nürnberger Versicherung.

Kochta ist studierter Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Bank- und Börsenwesen.