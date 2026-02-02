DAS INVESTMENT: Herr Smale, Herr Näder, lassen Sie uns mit der offensichtlichen Frage beginnen: Während viele aktive Manager 2025 mit Abflüssen kämpften, verzeichneten Sie Inflows im neunstelligen Bereich. Was macht den Unterschied?



Roy Smale: Ich glaube nicht, dass es eine einzelne Sache ist. Die Branche wandelt sich stark: ETFs gewinnen an Relevanz, aber gleichzeitig sehen wir, dass gutes aktives Management weiterhin geschätzt wird. Das heißt für uns: Wir müssen liefern. Das tun wir – und zwar konsistent. Gleichzeitig haben Marcos Team und die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort viel dafür getan, dass Wellington im Markt präsenter wird. Die Leute wissen heute besser, wer wir sind und was wir können.



Marco Näder: Und ich würde ergänzen: Die Nachfrage ist breit. Es sind verschiedene Strategien, die gleichzeitig gefragt sind – liquide Infrastrukturaktien, Fixed Income (Euro High Yield und Euro Investment Grade) sowie Core Equity (europäische Aktien). Wir waren als aktiver Manager immer stark, aber in Deutschland lange nicht sichtbar genug. In den vergangenen vier bis fünf Jahren haben wir Strukturen geschaffen, die es erlauben, genau diese Stärken in viel mehr Kundengespräche und Partnerschaften hineinzutragen. Das hat unsere Wahrnehmung im Markt deutlich verändert.

Herr Näder, Sie kamen 2021 zu Wellington. Hand aufs Herz: Haben Sie mit diesem Tempo gerechnet?



Näder: Ich hatte eine klare Vorstellung davon, was wir tun müssen, und ich war sicher, dass wir Erfolg haben würden. Aber um ehrlich zu sein: Nein, ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell geht. Wir mussten vieles verändern, das war mitunter schmerzhaft und brauchte Zeit. Rückblickend waren die Entscheidungen richtig – das spiegelt sich in neuen Kundenbeziehungen und Zuflüssen wider. Uns haben auch Marktbewegungen geholfen: Unsere europäische Anlageexpertise kam uns zugute, als wir einen Rückzug aus asiatischen und US-amerikanischen Aktien beobachteten.

“ „Deutschland ist ein Markt, in dem man nur relevant wird, wenn man Teil davon ist.“ Roy Smale Leiter Wealth Management EMEA und APAC bei Wellington Management

Also auch günstiges Timing.



Näder: Absolut. Aber man muss auch über lokale Kenntnisse, Investment-Expertise und die passenden Produkte verfügen, um es nutzen zu können. Als der Markt sich drehte, waren wir gut positioniert. Man braucht die richtigen Leute vor Ort.



Smale: Und das zeigt ganz gut, warum wir überhaupt begonnen haben, unser Wealth-Geschäft aufzubauen. Früher waren wir ein institutionell geprägtes Haus mit Hauptsitz in den USA. Sehr stark, aber nicht immer sichtbar. Als wir uns dem Ziel verschrieben haben, weltweit im Wealth-Segment zu wachsen, war klar: Erfolg braucht einen lokalen Ansatz. Und Deutschland ist ein Markt, in dem man nur relevant wird, wenn man Teil davon ist.

Früher hieß es also, US-Praktiken in Europa zu replizieren?



Smale: Vor zehn Jahren gab es tatsächlich diese Mentalität. Aber so funktioniert es nicht. Jeder Markt ist anders. Ich verlasse mich stark auf Marco und sein Team, mir zu sagen, was in Deutschland gebraucht wird. Und dann ist es mein Job, das intern zu ermöglichen.



Näder: Diese Unterstützung spüre ich jeden Tag. Viele Unternehmen haben einen Fünfjahresplan – und oft gibt es nach zwei Jahren keinen Fünfjahresplan mehr. Das ist bei uns anders.

Roy Smale ist Partner und Leiter Wealth Management EMEA und APAC bei Wellington Management | Bildquelle: Martin Joppen

Jeder Asset Manager behauptet, langfristig zu denken. Was ist bei Ihnen konkret anders?



Smale: Wir sind eine private Partnerschaft, nicht börsennotiert. Das erlaubt uns, langfristiges Denken gegenüber kurzfristigem Marktdruck zu priorisieren. Wir müssen keine Quartalszahlen präsentieren. Das verändert die Art, wie man Entscheidungen trifft – grundlegend. Wir sind einer Sache verschrieben: Wir verwalten Geld für Kunden. Und wir versuchen, Entscheidungen zu treffen, die im besten Interesse der Kunden sind – nicht im kurzfristigen Interesse irgendwelcher Quartalsergebnisse.

Klingt nach einem Luxus, den sich nicht jeder leisten kann.



Smale: Es ist eine bewusste Entscheidung. Wir sehen uns als Stewards des Unternehmens. Es geht darum, Wellington an die nächste Generation weiterzugeben. Wir beobachten Wettbewerber, die etwas drei Jahre lang versuchen, dann liefert es nicht die erwarteten Ergebnisse, und dann sagen sie: Okay, machen wir etwas anderes. Das ist nicht unser Ansatz. Deutschland ist ein Kernmarkt für uns, und wir bleiben bei unserer langfristigen Strategie.

Das Sub-Advisory-Geschäft war lange Wellingtons Kernkompetenz. Welche Rolle spielt es heute noch?



Smale: Eine sehr wichtige. Wir sind weltweit stark im Sub-Advisory, vor allem in den USA. Interessanterweise sehen wir in Europa eine Renaissance: Immer mehr Kunden ändern ihr Geschäftsmodell in Richtung Sub-Advisory – sei es aus Margendruck oder weil sie bestimmte Strategien nicht intern aufbauen wollen.

Und in Deutschland? Da hieß es doch lange: Das können wir selbst.



Näder: Das war eine meiner größten Überraschungen. Vor zehn, fünfzehn Jahren gab es in Deutschland quasi keine Nachfrage nach Sub-Advisory. Jeder dachte, man könne alles intern machen. Das ändert sich gerade. Ich sehe es allerdings eher bei Satellitenstrategien – kein deutscher Asset Manager würde derzeit Kern-Assetklassen auslagern. Aber bei Nischenthemen führen wir viele Gespräche. Es ist ein früher Markt, ein Mentalitätswandel, der gerade erst beginnt.

Sie sagten eben, Wellington war einst vor allem im institutionellen Segment verankert. Was hat sich konkret verändert?



Näder: Zum einen haben wir unsere Präsenz erhöht – durch Teammitglieder mit zehn bis zwanzig Jahren Wholesale-Erfahrung, durch Inhalte und durch regelmäßigere Interaktionen mit deutschen Investmentspezialisten. Und zum anderen haben wir gezeigt, dass wir über unsere Portfolio Advisors die Sprache des Wealth-Segments sprechen. Das Portfolio-Advisor-Team ist eine wichtige Schnittstelle zwischen Portfoliomanagement und Kunden und begleitet Mandate über den gesamten Investment-Lebenszyklus in der jeweiligen Landessprache. Viele Berater und Banken waren überrascht, wie stark diese Gruppe ist: tief inhaltlich, aber gleichzeitig verständlich.



Smale: Wir haben auch die richtigen Produkte für Europa aufgebaut. Als ich 2010 zu Wellington kam, hatten wir europäische Aktien, aber in sehr kleinem Umfang. Heute haben wir mit Leuten wie Dirk Enderlein, dem High-Yield-Profi Konstantin Leidman und Credit-Experte Derek Hynes starke Teams in Europa. Und das verändert, wie Kunden uns sehen.

Kommen wir zu den Produkten. Was verkauft sich gerade am besten?



Näder: Liquide Infrastruktur, ganz klar. Dann europäische Aktien und Euro High Yield. Das sind vielleicht 80 Prozent unseres Fokus in Deutschland und Österreich für die nächsten Monate.

„ Es gibt kaum einen Bereich, der wirtschaftlich so unvermeidbar ist wie Infrastruktur. Und sie liefert Eigenschaften, nach denen viele gerade suchen – Stabilität, Cashflows, Diversifikation“, sagt Marco Näder, Leiter Wholesale Deutschland und Österreich bei Wellington Management. | Bildquelle: Martin Joppen

Infrastruktur – weil die Bundesregierung praktisch Ihre Werbung macht?



Näder (lacht): Infrastruktur ist für viele Anleger das Thema der Stunde. Und sie spüren es jeden Tag: Modernisierung, Energie, Netze, Digitalisierung – all das ist öffentlich sichtbar. Gleichzeitig ist das Infrastruktur-Exposure in den meisten Portfolios nahe null. Diese Kombination führt zu Interesse.



Smale: Infrastruktur ist ein Thema, das lange von Tech überstrahlt wurde. Es war nie unattraktiv, aber nicht im Fokus. Jetzt merken viele: Es gibt kaum einen Bereich, der wirtschaftlich so unvermeidbar ist wie Infrastruktur. Und sie liefert Eigenschaften, nach denen viele gerade suchen – Stabilität, Cashflows, Diversifikation

Und High Yield? Das galt lange als zu riskant für deutsche Anleger.



Näder: Euro High Yield ist typischerweise ein Off-Benchmark-Geschäft, also per Definition taktisch. Es ist in den meisten Kunden-Benchmarks nicht enthalten. Aber es gibt immer noch ordentliche Renditen, trotz enger Spreads. Wir haben dieses Jahr viele Zuflüsse gesehen – auch weil Konstantin Leidman seit mehr als 15 Jahren einen hervorragenden Track Record hat.



Smale: Ich würde sogar sagen: European Credit insgesamt könnte für uns ein wichtiges Thema werden. Wir haben neben High Yield auch eine starke Investment-Grade-Strategie, gemanagt von Derek Hynes.

Was mich überrascht: Bei aktiven ETFs und Eltifs ist Wellington auffällig zurückhaltend. Verpassen Sie da nicht einen Zug?



Smale: Wir haben in den USA bereits begonnen, aktive ETFs als Sub-Advisor zu betreuen. Es ist also nicht so, dass wir nicht wissen, wovon wir reden. Aber wir beobachten den Markt genau. Es gibt gerade eine Welle von Launches überall. Wir müssen nicht immer die Nummer eins sein in allem.

Das klingt nach Zurückhaltung.



Smale: Es ist Überzeugung und Besonnenheit. Ich will nicht derjenige sein, der in ein paar Jahren eine große Negativ-Schlagzeile produziert, weil etwas schiefgelaufen ist. Wir wollen sicherstellen, dass wir alles verstehen, bevor wir handeln.



Näder: Bei Eltifs ist es noch deutlicher. Wir sind nicht wie andere, die ein Dutzend Eltif-Strategien auflegen und dann breit verkaufen. Das entspricht nicht unserer Investment-Kultur.

Was heißt das konkret?



Näder: Das Narrativ dafür ist einfach: Wir wollen nicht die Ersten sein – wir wollen es richtig machen. Wenn Sie sehen, wie viele Eltifs gerade auf den Markt kommen, ist das schon bemerkenswert. Wir sind sehr vorsichtig, welches Produkt wir auf den Markt bringen, und achten darauf, dass es für die richtige Zielgruppe geeignet ist.



Smale: Wir sind nicht diejenigen, die die Grenzen dessen ausreizen, was in einen Eltif passt – nur damit Leute es kaufen können. Das ist nicht unser Naturell.

Sie haben in den USA eine Allianz mit Blackstone und Vanguard angekündigt. Drei Giganten, die zusammenarbeiten – was ist das Ziel?



Smale: Produktinnovation steht für mich im Vordergrund. Wie können wir neue Produkte mit Private-Markets-Komponente schaffen, die es am Markt noch nicht gibt? Wir sind noch in einer frühen Phase, aber der Gedanke ist, grundlegende Veränderungen vorzunehmen, um verschiedenen Kunden Zugang zu institutioneller Qualität zu ermöglichen – über das gesamte Spektrum von öffentlich bis privat, aktiv bis passiv.

Wird das auch in Deutschland relevant?



Näder: Das sollte definitiv ein Thema für Europa werden. Wir führen bereits Gespräche mit potenziellen Partnern, etwa Versicherungen oder Vertriebsbanken. Aber ich möchte hinzufügen: Wir haben bereits Private-Markets-Produkte für bestimmte Segmente, zum Beispiel Late-Stage Private Equity für das obere Ende der vermögenden Privatkunden. Wir bauen auch unsere Evergreen-Plattform für Unternehmenswachstum mit neuen Mitarbeitern auf.

Was steht in den nächsten Jahren für Wellington im Mittelpunkt?



Näder: Wir müssen jetzt beweisen, dass wir ein verlässlicher Partner sind. Wir haben Erfolge gefeiert, ja. Aber jetzt geht es um Service-Exzellenz. Wir müssen Erwartungen erfüllen und unsere Partnerschaften pflegen. Das ist für mich die zentrale Aufgabe.



Smale: Gleichzeitig wollen wir relevant bleiben. Neue Plattformen entstehen, neue Wettbewerber kommen, die Branche verändert sich. Wir müssen flexibel sein, ohne unseren Kern zu verlieren

Apropos neue Plattformen: Jeder Asset Manager spricht über Neobroker wie Scalable Capital oder Trade Republic. Sie auch?



Smale: Absolut – intern sogar sehr viel. In Deutschland dominieren noch die großen Banken, aber die Neo-Broker steigen schnell auf. Wir müssen sicherstellen, dass wir mit denen im Gespräch sind.

Wie wichtig ist Deutschland in Ihrer regionalen Landkarte?



Smale: Sehr wichtig. Deutschland gehört zu unseren bedeutendsten europäischen Wachstumsmärkten. Die Größe, die Professionalität und die Vielfalt der Kundengruppen machen den Markt sehr attraktiv. Wir betreuen seit rund 30 Jahren deutsche Kunden und investieren hier seit der Eröffnung unseres Büros vor fast 15 Jahren konsequent – und wir sehen, dass sich das auszahlt.



Näder: Der Markt ist anspruchsvoll. Banken, Vermögensverwalter, Pools, unabhängige Berater – jede Gruppe funktioniert anders. Das macht ihn komplex, aber genau das macht ihn auch spannend. Wir wollen alle Segmente ernsthaft adressieren, und das gelingt nur mit Fokus, Kontinuität und einem starken Team.

Herr Smale, Sie sind seit 2010 bei Wellington. Was macht Ihnen heute mehr Freude als damals?



Smale: Vor zehn Jahren hatte ich diesen Traum: Wir wollen unser Wealth-Geschäft in Italien, Deutschland, UK ausbauen. Und es ist unglaublich befriedigend zu sehen, dass es funktioniert. Denn man weiß ja vorher nie, ob es klappt. So viel kann schiefgehen. Jetzt bei großen deutschen Banken gelistet zu sein, die Fortschritte zu sehen – das ist fantastisch.

Letzte Frage: Wenn Wellington ein Auto wäre – welches Modell wäre es heute, welches vor zehn Jahren?



Smale: In der Vergangenheit wurden wir von unseren Kunden vielleicht ein bisschen als der Rolls-Royce unter den Managern gesehen – sehr hochwertig, exklusiv, für Kenner. Aber die Branche verändert sich. Heute denke ich eher an unterschiedliche Modelle, die eines verei nt: sehr hohe Qualität, aber zugänglicher und bekannter.



Näder: Unter der Haube steckt immer noch der gleiche Hochleistungsmotor. Wir haben gelernt, dass wir diesen Motor nicht nur in einer Disziplin einsetzen können. Damit wollen wir laut sein im deutschen Markt, aber auf unsere Art: fundiert und qualitätsgetrieben.

