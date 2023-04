Biometrische Versicherungen „Das Risiko Berufsunfähigkeit sollte man so früh wie möglich absichern“

DAS INVESTMENT: Corona hat seinen Schrecken verloren. Die Maskenpflicht ist inzwischen der Ausnahmefall. Auch Versicherer wie die Zurich Gruppe Deutschland behandeln Covid-19 wie andere Infektionskrankheiten. Inwiefern spielt Long Covid heute noch eine Rolle bei der Arbeitskraftabsicherung?

Marcus Jungnickel: Gefühlt verliert das Thema Corona tatsächlich zunehmend an Bedeutung – sowohl im Alltag als auch bei der Absicherung der finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit. Bei vielen BU-Versicherungen wurde Covid-19 mittlerweile in den Katalog der Gesundheitsfragen aufgenommen, allerdings lediglich als eine von zahlreichen Infektionskrankheiten. Versicherer möchten dadurch bestätigt wissen, dass die Krankheit mindestens drei Monate zurückliegt und folgenlos ausgeheilt ist.



Sollten jedoch Langzeitschäden bestehen bleiben, werden diese wie jede andere Krankheit in der Risikobewertung behandelt – unabhängig davon, ob sie durch Covid-19 oder andere Ursachen verursacht wurden. In solchen Fällen müssen Kunden von BU-Versicherungen oftmals akzeptieren, dass bestimmte Krankheiten als Auslöser für eine Berufsunfähigkeit ausgeschlossen werden oder es werden stattdessen individuelle Risikozuschläge berechnet. Eine komplette Ablehnung des Antrags versuchen die Versicherer in der Regel zu vermeiden.



Falls man aufgrund von Vorerkrankungen bisher keinen BU-Schutz erhält, ist es ratsam, nach Alternativen Ausschau zu halten. Eine mögliche Option wäre beispielsweise eine Grundfähigkeitsversicherung mit einer Arbeitsunfähigkeitsklausel. Eine weitere Alternative stellt der Schutz vor schweren Krankheiten, auch Dread Disease genannt, dar. Zwar können beide Optionen eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht vollständig ersetzen, jedoch bieten sie immer noch einen gewissen Schutz im Vergleich zu keiner Absicherung.



Dennoch ist es am besten, einen BU-Versicherer zu finden, der das individuelle Risiko trotz der Vorerkrankungen versichert. In solchen Fällen können BU-Angebote mit vereinfachten Gesundheitsfragen oder BU-Verträge im Rahmen von speziellen Vereinbarungen für bestimmte Zielgruppen und Verbände eine gute Option sein. Es ist wichtig, den Markt sorgfältig zu prüfen und die verschiedenen Angebote miteinander zu vergleichen, um die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Eine professionelle Beratung unterstützt dabei, den passenden Schutz zu identifizieren und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Was bedeutet Corona langfristig für den Vertrieb von biometrischen Versicherungen? Welche Folgen haben für Ihre Kundengespräche die Erfahrungen, die viele Menschen während der Pandemie gesammelt haben – zum Beispiel mit digitalen Kommunikationsmitteln wie Video-Chats?

Jungnickel: Wenn man etwas Gutes an der Corona-Pandemie finden will, dann ist es die gestiegene Akzeptanz digitaler Kommunikation in der breiten Bevölkerung. Aus unserer Praxis kann ich berichten, dass wir bereits vor der Pandemie gut digital aufgestellt waren, sodass wir während des Lockdowns problemlos weiterarbeiten konnten. Obwohl wir schon vor 2020 Beratungsgespräche per Video angeboten hatten, waren sie aufgrund geringen Interesses selten, da das persönliche Gespräch mit dem Finanzberater bevorzugt wurde.



Heutzutage sind Video-Chats eine Selbstverständlichkeit und benötigen keine zusätzliche Überzeugungsarbeit. Tatsächlich finden mittlerweile 95 Prozent aller Kundengespräche per Video statt – mithilfe digitaler Tools vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Dies ist auch wirtschaftlich von großer Bedeutung, denn bei gleicher Leistung und gleichem Preis wählen die meisten Kunden den digital modern aufgestellten Anbieter. Dies erspart den Kunden zum Beispiel Fahrtzeiten oder den Stress bei einem Hausbesuch des Finanzberaters.

Und dank Video-Chats können wir heute einen engeren Kundenkontakt auf Distanz pflegen als früher. Beispielsweise können wir, obwohl unser Büro bei Leipzig angesiedelt ist, Kunden in Hamburg, Berlin oder München betreuen, ohne durch regionale Begrenzungen eingeschränkt zu sein. Selbst Kunden, die regelmäßig in Portugal überwintern, sind über das Internet bestens erreichbar und können auch per Video an ihrem Traumort beraten und betreut werden.